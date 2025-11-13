सस्ते में कराना चाहते हैं अपनी गाड़ी का मेकओवर, दिल्ली के ये 4 मार्केट हैं बेस्ट

टेक-ऑटो
सुमित तिवारी | Nov 13, 2025, 01:49 PM IST
1.मेकओवर कराने वालों की भीड़
हम जिन मार्केटों के बारे में बात कर रहे हैं वहां पर हमेशा गाड़ी मेकओवर कराने वाले लोगों की भीड़ ही लगी रहती है. इसकी वजह है कि यहां पर काफी कम कीमत में गाड़ी के पार्ट्स मिलते हैं.
2.ये 4 मार्केट
दिल्ली के Karol Bagh, Kotla Market, Lajpat Nagar और Laxmi Nagar बाजार में सस्ते दामों पर गाड़ी के बॉडी पार्ट्स, सर्विसिंग और मेकओवर की सुविधा मिलती है.
3.करोल बाग
स्कूटी बाइक और चार पहिया वाहन का बॉडी पार्ट आपको 500 के अंदर ही मिल जाएगा. तो और इंजन ऑयल भी आप कितना ही महंगा क्यों ना हो, उसे भी सस्ता में ही डाला जाता है.
4.दो पहिया और चार पहिया वाहन
करोल बाग दो पहिया और चार पहिया वाहन के मेकओवर, रिपेयरिंग और सर्विसिंग के लिए दिल्ली का सबसे बेस्ट मार्केट माना जाता है. यहां लोगों की हमेशा भीड़ लगी रहती हैं.
5.गाड़ी का टूट गया दूसर पार्ट
अगर आपकी गाड़ी का कोई पार्ट टूट गया है और आप उसे सस्ते में बदलवाना चाहते हैं, तो उसके लिए मयूर विहार के पास स्थित कोटला मार्केट भी बेस्ट है. यहां पर सिर्फ 250 में दो पहिया वाहन की सर्विसिंग हो जाती है.
6.कोटला मार्केट
करोल बाग और कोटला मार्केट के अलावा दिल्ली में लाजपत नगर बाजार में भी आप जा सकते हैं. क्योंकि लाजपत नगर बाजार भी दो पहिया वाहन और चार पहिया वाहन के मेकओवर के लिए जाना जाता है.