पालघर में केमिकल गोदाम में आग, फायर ब्रिगेड आग बुझाने में जुटी

Rashifal 1 December 2025: मेष से लेकर मीन तक... जानिए कैसा रहेगा सोमवार का दिन, पढ़ें आज का राशिफल

Anemia Symptoms: थकान, कमजोरी, सांस की समस्या... सामान्य नहीं, एनीमिया के संकेत हो सकते हैं ये लक्षण

Delhi-NCR में बढ़ता प्रदूषण बन रहा Vitamin D की कमी का कारण! समझिए इसके पीछे की बड़ी वजह

भारत का सबसे ताकतवर सरकारी अफसर, जिसे माना जाता है प्रधानमंत्री का राइट हैंड

5000 रुपये से शुरू किया था बिजनेस, अब बनाया 70 करोड़ का कारोबार; आप भी ले सकते हैं सीख

Bike Service: सर्विस सेंटर या लोकल मैकेनिक? जानिए कहां से बाइक की सर्विसिंग कराना है बेस्ट

HomePhotos

टेक-ऑटो

Bike Service: सर्विस सेंटर या लोकल मैकेनिक? जानिए कहां से बाइक की सर्विसिंग कराना है बेस्ट

Service Center: आमतौर पर नई-नई बाइक खरीदने के बाद लोग ज्यादातर लोग ऑथराइज सर्विस सेंटर पर ही बाइक की सर्विस कराना पसंद करते हैं. हालांकि, कुछ लोग समय और पैसे की बचत के चक्कर में लोकल मैकेनिक से गैराज में सर्विसिंग करा लेते हैं. आइए जानें इन दोनों में से कहां से बाइक की सर्विसिंग कराना बेस्ट रहेगा.

Abhay Sharma | Nov 30, 2025, 07:27 PM IST

1.ऑथराइज सर्विस सेंटर

ऑथराइज सर्विस सेंटर
1

अगर आपको बाइक के बारे में जानकारी कम है, आपने नई-नई बाइक खरीदी है और आपके बाइक की सर्विस चार्ज फ्री है तो आपको बिना सोचे-समझे किसी अधिकृत सर्विस सेंटर पर ही जाना चाहिए. इस कंडीशन में आपके पैसे भी कम लगेंगे. 

2.नई टेक्नालॉजी

नई टेक्नालॉजी
2

आज के समय में ज्यादातर नई बाइक्स एडवांस फीचर्स के साथ आती हैं और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से लैस होते हैं. ऐसे में किसी ऑथराइज सर्विस सेंटर पर आप निश्चिंत होकर अपनी गाड़ी की साफ-सफाई करवा सकते हैं, क्योंकि वहां के मैकेनिक नई टेक्नालॉजी को भली-भांति समझते हैं. इससे बाइक में गड़बड़ी नहीं आती है.

3.विश्वसनीयता  

विश्वसनीयता  
3

ऑथराइज सर्विस सेंटर से बाइक की सर्विसिंग करवाने से बेहतर परफॉरमेंस और विश्वसनीयता मिलती है, क्योंकि यहां असली पार्ट्स का इस्तेमाल होता है और प्रशिक्षित मैकेनिक बाइक की सर्विस करते हैं. इससे गाड़ी में किसी तरह की दिक्कत नहीं आती है. 

4.लोकल मैकेनिक से बाइक की सर्विसिंग कराएं या नहीं?

लोकल मैकेनिक से बाइक की सर्विसिंग कराएं या नहीं?
4

यह काफी हद तक आपकी ज़रूरत पर निर्भर करता है कि आपको अपनी बाइक की सर्विसिंग के लिए सर्विस सेंटर या लोकल मैकेनिक में से किस को चुनना है. लोकल मैकेनिक से सर्विसिंग कराना अच्छा हो सकता है, इससे पैसे बचते हैं. बशर्ते आपको बाइक के बारे में समझ हो और आप सुनिश्चित कर पाएं कि वे असली पार्ट्स ही लगा रहे हैं. 

5.क्या रहेगा बेस्ट? 

क्या रहेगा बेस्ट? 
5

बाइक सर्विसिंग के लिए आमतौर पर सलाह दी जाती है कि अगर आपकी बाइक वारंटी में है और आपको उच्च गुणवत्ता और विश्वसनीयता चाहिए, तो सर्विस सेंटर पर ही जाएं. पैसे बचाने हैं, नियमित सर्विसिंग करवानी है तो लोकल मैकेनिक को चुन सकते हैं.  बाइक में कोई बड़ी खराबी है तो सर्विस सेंटर पर ही जाएं. 

भारत का सबसे ताकतवर सरकारी अफसर, जिसे माना जाता है प्रधानमंत्री का राइट हैंड
5000 रुपये से शुरू किया था बिजनेस, अब बनाया 70 करोड़ का कारोबार; आप भी ले सकते हैं सीख
Bike Service: सर्विस सेंटर या लोकल मैकेनिक? जानिए कहां से बाइक की सर्विसिंग कराना है बेस्ट
