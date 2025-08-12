Twitter
सिर्फ 52 हजार में Apple लॉन्च करेगा MacBook, 1 लाख से महंगा लगेगा प्रोसेसर

Apple अब iPhone और iPad की कीमत में MacBook लॉन्च करने जा रहा है, जिसकी कीमत सिर्फ 52,000 रुपये होगी. लेकिन इस फोन में लगभग 1 लाख रुपये से भी ज्यादा रकम की प्रोसेसर चिप भी लगेगी.

मोहम्मद साबिर | Aug 12, 2025, 10:58 PM IST

1.कब लॉन्च होगा MacBook?

कब लॉन्च होगा MacBook?
1

डिजिटाइम्स के अनुसार, ऐप्पल इस साल 2025 के अंत तक या ज्यादा से ज्यादा 2026 की शुरु में किफायती MacBook लॉन्च करेगा. 
 

2.क्या होगी खासियत?

क्या होगी खासियत?
2

ऐप्पल के इस मैकबुक में सिर्फ कीमत ही नहीं बल्कि एक और खासियत है. रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस मैकबुक में iPhone 16 प्रो की चिप भी लगेगी. इसी वजह से ऐप्पल का ये डिवाइस दूसरी डिवाइस से अलग है. 
 

3.1 लाख रुपये से भी ज्यादा का लगेगा प्रोसेसर?

1 लाख रुपये से भी ज्यादा का लगेगा प्रोसेसर?
3

दरअसल, अगर ऐप्पल इस मैकबुक में iPhone 16 प्रो की चिप लगा है, तो हां, इस मैकबुक में 1 लाख रुपये से ज्यादा का प्रोसेसर होगा. क्योंकि iPhone 16 प्रो की कीमत 1 लाख रुपये से भी ज्यादा की है, तो इस लिहाज से प्रोसेसर को 1 से ज्यादा की कीमत वाला बोला जा सकता है. हालांकि सिर्फ प्रोसेसर यानी चिप की कीमत के बारे में कोई जानकारी मौजूद नहीं है.
 

4.कर्लस में भी होगा उपलब्ध

कर्लस में भी होगा उपलब्ध
4

ऐप्पल का iPhone 16 प्रो की चिप के साथ वाला मैकबुक कई कलर्स में भी उपलब्ध होगा. इसमें सिल्वर, ब्लू, पिंक और येलो कलर्स होंगे. हालांकि कलर ही नहीं इसका डिजाइन भी काफी आकर्षित है. ये काफी स्लिम मैकबुक होने वाला है. 
 

5.दूसरे मैकबुक के मॉडल से कितनी अलग है कीमत?

दूसरे मैकबुक के मॉडल से कितनी अलग है कीमत?
5

iPhone 16 प्रो की चिप वाला मैकबुक की कीमत 599 डॉलर यानी 52,500 रुपये होगी. ये मैकबुक अन्य मैकबुक मॉडल से काफी कम है. मैकबुक एयर की शुरुआती कीमत लगभग 1 लाख रुपये है. ऐसे में अब यूजर्स आधे दाम में भी मैकबुक का मजा ले सकेंगे. 
 

