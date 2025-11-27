केवल 55000 रुपये में मिल जाएगा Apple MacBook Air, यहां जानें पूरा गणित और पाएं जबरदस्त फायदा

5 . परफॉर्मेंस

परफॉर्मेंस की बात करें तो इस लैपटॉप की सबसे बड़ी ताकत है Apple Silicon, इसके अलावा यह जल्दी गर्म नहीं होता और पूरे समय स्मूद चलता है. हालांकि यह ज्यादातर Mac की तरह यह गेमिंग के लिए सही विकल्प नहीं है. डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 13.6-इंच का Liquid Retina LCD डिस्प्ले मिलेगा. OLED ना होने के बावजूद स्क्रीन काफी शार्प, ब्राइट और कलरफुल दिखती है. वहीं P3 Wide Colour Gamut सपोर्ट होने से फोटो एडिटिंग और विजुअल वर्क बेहतर होता है.