FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

कांग्रेस की विदेशी टूलकिट बेनकाब हुई-BJP | बीजेपी नेता संबित पात्रा का आरोप, पवन खेड़ा का X अकाउंट US से चल रहा, कांग्रेस विदेशी ताकतों के साथ मिलकर भारत को बदनाम करने की साजिश कर रही | हमले की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी- ट्रंप | बांग्लादेशः पूर्वांचल घोटाला मामले में पूर्व पीएम शेख हसीना को 21 साल की सजा, बेटा और बेटी को 5-5 साल की जेल

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
सलमान खान के जीजा संग डेब्यू कर नहीं मिली थी सफलता, अब कपिल शर्मा की 'किस किसको प्यार करूं 2' से कमबैक रहीं ये एक्ट्रेस

सलमान खान के जीजा संग डेब्यू कर नहीं मिली थी सफलता, अब कपिल शर्मा की 'किस किसको प्यार करूं 2' से कमबैक रहीं ये एक्ट्रेस

Panchak 2025: आज से शुरू हो जाएंगे पंचक, अगले 5 दिनों तक भूलकर भी न करें ये काम  

आज से शुरू हो जाएंगे पंचक, अगले 5 दिनों तक भूलकर भी न करें ये काम

Dharmendra Prayer Meet: धर्मेंद्र की याद में आज होगी प्रेयर मीट! परिवार ने किया खास इंतजाम, नोट करें टाइम और वेन्यू..

Dharmendra Prayer Meet: धर्मेंद्र की याद में आज होगी प्रेयर मीट! परिवार ने किया खास इंतजाम, नोट करें टाइम और वेन्यू..

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
केवल 55000 रुपये में मिल जाएगा Apple MacBook Air, यहां जानें पूरा गणित और पाएं जबरदस्त फायदा

केवल 55000 रुपये में मिल जाएगा Apple MacBook Air, यहां जानें पूरा गणित और पाएं जबरदस्त फायदा

क्या आप जानते हैं पहली बार सफेद रंग से कब हुई थी व्हाइट हाउस की पोताई?

क्या आप जानते हैं पहली बार सफेद रंग से कब हुई थी व्हाइट हाउस की पोताई?

दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश कौन है? टॉप-7 में भारत की रैंकिंग क्या है और श्रीलंका-पाकिस्तान क्यों नहीं लिस्ट में शामिल?

दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश कौन है? टॉप-7 में भारत की रैंकिंग क्या है और श्रीलंका-पाकिस्तान क्यों नहीं लिस्ट में शामिल?

HomePhotos

टेक-ऑटो

केवल 55000 रुपये में मिल जाएगा Apple MacBook Air, यहां जानें पूरा गणित और पाएं जबरदस्त फायदा

Croma पर ब्लैक फ्राइडे सेल में Apple M4 MacBook Air की कीमत पर बंपर छूट मिल रही है. बता दें कि Croma के ऑफर के बाद इसकी इफेक्टिव कीमत सिर्फ ₹55,911 ही रह गई है. यहां जानिए कैसे आप उठा सकते हैं इस छूट का फायदा... 

Abhay Sharma | Nov 27, 2025, 01:09 PM IST

1.Apple M4 MacBook Air की कीमत पर छूट

Apple M4 MacBook Air की कीमत पर छूट
1

ब्लैक फ्राइडे सेल में Apple M4 MacBook Air पर बड़ी कीमत की कटौती देखने को मिल रही है. इसकी शुरुआती कीमत ₹99,900 थी पर अब Croma ने डिस्काउंट, एक्सचेंज ऑफर और स्टूडेंट-टीचर ऑफर को मिलाकर इसकी इफेक्टिव कीमत सिर्फ ₹55,911 के कर दी है. 

Advertisement

2.MacBook Air M4-Croma Black Friday Sale

MacBook Air M4-Croma Black Friday Sale
2

MacBook Air M4 की कीमत  ₹99,900 थी, स्टूडेंट–टीचर ऑफर के तहत इसकी कीमत ₹88,911 रह जाती है. इसके ऊपर Croma ₹10,000 का बैंक डिस्काउंट भी दे रहा है. इसके अलाव आप अगर पुराना PC या Mac एक्सचेंज करते हैं, तो आपको ₹13,000 तक का एक्सचेंज वैल्यू मिल सकता है. 

3.सभी छूट के बाद इतनी रह जाती है कीमत

सभी छूट के बाद इतनी रह जाती है कीमत
3

PC या Mac एक्सचेंज करने पर ₹13,000 तक का एक्सचेंज वैल्यू मिलता है. यह डील यहीं नहीं खत्म होती, इसपर अतिरिक्त ₹10,000 का एक्सचेंज बोनस भी मिल रहा है. ऐसे में इन सब ऑफर्स को मिलाकर MacBook Air M4 की इफेक्टिव कीमत सिर्फ ₹55,911 ही रह जाती है. 

4.MacBook Air M4 में क्या हैं खास फीचर्स?

MacBook Air M4 में क्या हैं खास फीचर्स?
4

इसमें आपको Apple का मिनिमल और प्रीमियम लुक मिलेगा, इसकी अल्युमिनियम बॉडी मजबूत में जबरदस्त है, लुक और लेआउट काफी क्लासिक है. इसमें आपको 2 Thunderbolt 4 पोर्ट, 1 MagSafe चार्जिंग पोर्ट, 3.5mm हेडफोन जैक मिलेगा. इसमें MagSafe पोर्ट की खासियत यह है कि चार्जिंग केबल गलती से खिंच जाए, तो यह तुरंत रिलीज़ हो जाता है और लैपटॉप गिरता नहीं है. 

TRENDING NOW

5.परफॉर्मेंस

परफॉर्मेंस
5

परफॉर्मेंस की बात करें तो इस लैपटॉप की सबसे बड़ी ताकत है Apple Silicon, इसके अलावा यह जल्दी गर्म नहीं होता और पूरे समय स्मूद चलता है. हालांकि यह ज्यादातर Mac की तरह यह गेमिंग के लिए सही विकल्प नहीं है. डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 13.6-इंच का Liquid Retina LCD डिस्प्ले मिलेगा.  OLED ना होने के बावजूद स्क्रीन काफी शार्प, ब्राइट और कलरफुल दिखती है. वहीं P3 Wide Colour Gamut सपोर्ट होने से फोटो एडिटिंग और विजुअल वर्क बेहतर होता है. 

6.बैटरी परफॉर्मेंस कैसा है? 

बैटरी परफॉर्मेंस कैसा है? 
6

बैटरी लाइफ Apple की हमेशा से स्ट्रॉन्ग साइड रही है. टेस्टिंग में MacBook Air M4 ने भारी मल्टीटास्किंग के बावजूद 10 घंटे से ज्यादा चला है. बता दें कि  Windows लैपटॉप्स में सुधार जरूर हुआ है, पर बैटरी के मामले में Apple अभी भी सबसे आगे है. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
केवल 55000 रुपये में मिल जाएगा Apple MacBook Air, यहां जानें पूरा गणित और पाएं जबरदस्त फायदा
केवल 55000 रुपये में मिल जाएगा Apple MacBook Air, यहां जानें पूरा गणित और पाएं जबरदस्त फायदा
क्या आप जानते हैं पहली बार सफेद रंग से कब हुई थी व्हाइट हाउस की पोताई?
क्या आप जानते हैं पहली बार सफेद रंग से कब हुई थी व्हाइट हाउस की पोताई?
दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश कौन है? टॉप-7 में भारत की रैंकिंग क्या है और श्रीलंका-पाकिस्तान क्यों नहीं लिस्ट में शामिल?
दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश कौन है? टॉप-7 में भारत की रैंकिंग क्या है और श्रीलंका-पाकिस्तान क्यों नहीं लिस्ट में शामिल?
क्या व्हाइट हाउस कभी काला था? और सच में यूएस प्रेसिडेंट हाउस में है सीक्रेट रूम और अब्राहम लिंक्सन का भूत?
क्या व्हाइट हाउस कभी काला था? और सच में यूएस प्रेसिडेंट हाउस में है सीक्रेट रूम और अब्राहम लिंक्सन का भूत?
Netflix New Release: नेटफ्लिक्स पर लगा ब्लॉकबस्टर का मेला! ये नई फिल्में और सीरीज कर रही ट्रेंड, आपने देखी क्या?
Netflix New Release: नेटफ्लिक्स पर लगा ब्लॉकबस्टर का मेला! ये नई फिल्में और सीरीज कर रही ट्रेंड, आपने देखी क्या?
MORE
Advertisement
धर्म
'ब्लू ड्रम' मर्डर केस की आरोपी मुस्कान ने पति के जन्मदिन पर बच्चे को दिया जन्म, ज्योतिष में इस घटनात्मक संयोग का क्या अर्थ है?
'ब्लू ड्रम' मर्डर केस की आरोपी मुस्कान ने पति के जन्मदिन पर बच्चे को दिया जन्म, ज्योतिष में इस घटनात्मक संयोग का क्या अर्थ है?
Rashifal 26 November 2025: कर्क राशि वालों को रहेगी मानसिक चिंता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क राशि वालों को रहेगी मानसिक चिंता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Badrinath Dham: आज से शीतकाल के लिए बंद हुए ब्रदीनाथ धाम के कपाट, 12 क्विंटल फूलों से सजाया गया मंदिर
आज से शीतकाल के लिए बंद हुए ब्रदीनाथ धाम के कपाट, 12 क्विंटल फूलों से सजाया गया मंदिर
राम मंदिर पर अभिजीत मुहूर्त में पीएम मोदी ने फहराया धर्म ध्वज, जानें क्या बनाता है झंडे को यूनीक?
राम मंदिर पर अभिजीत मुहूर्त में पीएम मोदी ने फहराया धर्म ध्वज, जानें क्या बनाता है झंडे को यूनीक?
शरीर के इन अंगों पर तिल होता है भाग्यशाली की निशानी, ऐसे व्यक्तियों को जीवन में मिलता है खूब सुख
शरीर के इन अंगों पर तिल होता है भाग्यशाली की निशानी, ऐसे व्यक्तियों को जीवन में मिलता है खूब सुख
MORE
Advertisement