केवल 55000 रुपये में मिल जाएगा Apple MacBook Air, यहां जानें पूरा गणित और पाएं जबरदस्त फायदा

टेक-ऑटो
Abhay Sharma | Nov 27, 2025, 01:09 PM IST
1.Apple M4 MacBook Air की कीमत पर छूट
ब्लैक फ्राइडे सेल में Apple M4 MacBook Air पर बड़ी कीमत की कटौती देखने को मिल रही है. इसकी शुरुआती कीमत ₹99,900 थी पर अब Croma ने डिस्काउंट, एक्सचेंज ऑफर और स्टूडेंट-टीचर ऑफर को मिलाकर इसकी इफेक्टिव कीमत सिर्फ ₹55,911 के कर दी है.
2.MacBook Air M4-Croma Black Friday Sale
MacBook Air M4 की कीमत ₹99,900 थी, स्टूडेंट–टीचर ऑफर के तहत इसकी कीमत ₹88,911 रह जाती है. इसके ऊपर Croma ₹10,000 का बैंक डिस्काउंट भी दे रहा है. इसके अलाव आप अगर पुराना PC या Mac एक्सचेंज करते हैं, तो आपको ₹13,000 तक का एक्सचेंज वैल्यू मिल सकता है.
3.सभी छूट के बाद इतनी रह जाती है कीमत
PC या Mac एक्सचेंज करने पर ₹13,000 तक का एक्सचेंज वैल्यू मिलता है. यह डील यहीं नहीं खत्म होती, इसपर अतिरिक्त ₹10,000 का एक्सचेंज बोनस भी मिल रहा है. ऐसे में इन सब ऑफर्स को मिलाकर MacBook Air M4 की इफेक्टिव कीमत सिर्फ ₹55,911 ही रह जाती है.
4.MacBook Air M4 में क्या हैं खास फीचर्स?
इसमें आपको Apple का मिनिमल और प्रीमियम लुक मिलेगा, इसकी अल्युमिनियम बॉडी मजबूत में जबरदस्त है, लुक और लेआउट काफी क्लासिक है. इसमें आपको 2 Thunderbolt 4 पोर्ट, 1 MagSafe चार्जिंग पोर्ट, 3.5mm हेडफोन जैक मिलेगा. इसमें MagSafe पोर्ट की खासियत यह है कि चार्जिंग केबल गलती से खिंच जाए, तो यह तुरंत रिलीज़ हो जाता है और लैपटॉप गिरता नहीं है.
5.परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस की बात करें तो इस लैपटॉप की सबसे बड़ी ताकत है Apple Silicon, इसके अलावा यह जल्दी गर्म नहीं होता और पूरे समय स्मूद चलता है. हालांकि यह ज्यादातर Mac की तरह यह गेमिंग के लिए सही विकल्प नहीं है. डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 13.6-इंच का Liquid Retina LCD डिस्प्ले मिलेगा. OLED ना होने के बावजूद स्क्रीन काफी शार्प, ब्राइट और कलरफुल दिखती है. वहीं P3 Wide Colour Gamut सपोर्ट होने से फोटो एडिटिंग और विजुअल वर्क बेहतर होता है.
6.बैटरी परफॉर्मेंस कैसा है?
बैटरी लाइफ Apple की हमेशा से स्ट्रॉन्ग साइड रही है. टेस्टिंग में MacBook Air M4 ने भारी मल्टीटास्किंग के बावजूद 10 घंटे से ज्यादा चला है. बता दें कि Windows लैपटॉप्स में सुधार जरूर हुआ है, पर बैटरी के मामले में Apple अभी भी सबसे आगे है.