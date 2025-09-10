FacebookTwitterYoutubeInstagram
अब iPhone वालों को पावरबैंक लेकर नहीं पड़ेगा चलना, iPhone 17 की बैटरी में ये बड़ा अपग्रेड आया है...

Apple ने iPhone 17 सीरीज और अब तक का सबसे स्लिम  iPhone Air  लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने बताया कि इस नए सीरीज में परफॉर्मेंस, कैमरा, स्क्रीन क्वालिटी और बैटरी लाइफ जैसे कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जो इसे iPhone16 से अलग बनाता है. 

Abhay Sharma | Sep 10, 2025, 12:27 PM IST

1.iPhone 17 सीरीज हुई लॉन्च 

iPhone 17 सीरीज हुई लॉन्च 
1

Apple ने अपने Awe Dropping लॉन्च इवेंट में iPhone 17, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max डिवाइस के साथ ऑल न्यू iPhone Air भी लॉन्च किया है. बता दें कि यह सीरीज 12 सितंबर से प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है और 19 सितंबर से स्टोर्स में मिलेगी. 

2.Apple iPhone 16 Vs iPhone 17  

Apple iPhone 16 Vs iPhone 17  
2

iPhone 17 अब 6.3 इंच डिस्प्ले के साथ लॉन्च हुआ है, वहीं iPhone 16 में 6.1 इंच स्क्रीन थी. ऐसे में इसका स्क्रीन साइज अब iPhone 16 Pro के बराबर हो गया है. 

3.iPhone 17 का डिस्प्ले 

iPhone 17 का डिस्प्ले 
3

एक और बड़ा बदलाव ये है कि iPhone 17 का डिस्प्ले 'Ceramic Shield 2' से बना है और इससे ये पिछले वर्जन की तुलना में 3 गुना ज्यादा स्क्रैच-रेजिस्टेंट है. 

4.Apple iPhone 17 में बैटरी लाइफ? 

Apple iPhone 17 में बैटरी लाइफ? 
4

बता दें कि Apple ने iPhone 17 में बैटरी लाइफ भी अपग्रेड की है, कंपनी का कहना है कि नया मॉडल iPhone 16 से 8 घंटे ज्यादा बैटरी बैकअप देता है. इसके अलावा इसका बेस वेरिएंट 256GB स्टोरेज से शुरू होता है. 

5.कैमरे की बात 

कैमरे की बात 
5

iPhone 17 में 48-मेगापिक्सल मेन सेंसर और नया 48-मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड कैमरा है और इससे 2x ऑप्टिकल टेलीफोटो के साथ बेहतर मैक्रो फोटोज भी मिलेंगी.  

6.iPhone Air 

iPhone Air 
6

Apple ने iPhone Air को iOS 26 के साथ लॉन्च किया है और ये अब तक का सबसे पतला iPhone है, जिसकी थिकनेस सिर्फ 5.6mm है. इसमें 80% रिसाइकल्ड टाइटेनियम का इस्तेमाल हुआ है. 

7.फीचर 

फीचर 
7

iPhone Air 6.5 इंच Super Retina XDR OLED डिस्प्ले A19 Pro चिप और नया N1 चिप दिया है, इसमें 48MP Fusion कैमरा और 18MP फ्रंट कैमरा भी दिया गया है.  

