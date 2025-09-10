अब iPhone वालों को पावरबैंक लेकर नहीं पड़ेगा चलना, iPhone 17 की बैटरी में ये बड़ा अपग्रेड आया है...

1 . iPhone 17 सीरीज हुई लॉन्च

1

Apple ने अपने Awe Dropping लॉन्च इवेंट में iPhone 17, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max डिवाइस के साथ ऑल न्यू iPhone Air भी लॉन्च किया है. बता दें कि यह सीरीज 12 सितंबर से प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है और 19 सितंबर से स्टोर्स में मिलेगी.