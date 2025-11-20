पासपोर्ट रखने की झंझट खत्म, अब फोन से ही हो जाएगी एयरपोर्ट पर एंट्री, iPhone में आया ये धांसू फीचर!

टेक-ऑटो
रईश खान | Nov 20, 2025, 10:47 PM IST
1.क्या है एप्पल की Digital ID?
एप्पल ने हाल ही में Digital ID लॉन्च की. जिसमें यूजर्स अपने पासपोर्ट की जानकारी iPhone या Apple Watch के वॉलेट ऐप में स्टोर कर सकते हैं. इससे आपको एयरपोर्ट पर फिजिकल पासपोर्ट ले जाने की जरूरत नहीं है. फोन के Digital ID में पासपोर्ट दिखाकर हवाई यात्रा कर सकते हैं.
2.डिजिटल क्रेडेंशियल्स में बदलने की प्लानिंग
यह फीचर Apple के पहले के सपोर्ट पर बनाया गया है, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस और स्टेट ID को Digital ID के साथ स्टोर किया जाता था. इसका मकसद फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित डिजिटल क्रेडेंशियल्स में बदलना है.
3.250 से ज्यादा एयरपोर्ट पर कर सकते हैं यूज
हालांकि, यह समझना जरूरी है कि अभी यह फीचर सिर्फ अमेरिका में घरेलू उड़ानों के लिए ही डिजाइन किया गया. इंटरनेशनल ट्रैवल या बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए फिजिकल पासपोर्ट दिखाना अनिवार्य है. Apple के इस ऐप का अमेरिका में 250 से ज्यादा एयरपोर्ट पर TSA चेकपॉइंट पर डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं
4.Apple Digital ID कैसे करता है काम?
Apple की Digital ID सेट अप करने का प्रोसेस आसान है. यूजर्स को बस अपने iPhone का वॉलेट ऐप खोलना है. Add (+) बटन पर टैप करना है. फिर Driver’s Licence या ID Cards चुनना है. जिसके बाद Digital ID एक ऑप्शन के तौर पर दिखाई देगा.
5.पासपोर्ट के फोटो पेज को स्कैन करना जरूरी
इसके बाद यूजर्स को एक क्विक वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा करना होगा. इसके लिए यूएस पासपोर्ट का फोटो पेज स्कैन करें. पासपोर्ट में लगे एनएफसी चिप को पढ़ने के लिए आईफोन का इस्तेमाल करें और हेड मूवमेंट से सेल्फी वेरिफिकेशन पूरा करें.
6.जिनके पास पासपोर्ट नहीं वो क्या करें?
वेरिफिकेशन मंजूर होने के बाद डिजिटल ID Apple वॉलेट में सुरक्षित रूप से जुड़ जाएगी. एप्पल का कहना है कि जिन यूजर्स के पास पासपोर्ट नहीं है, वे पहले की तरह सपोर्टेड ड्राइविंग लाइसेंस या स्टेट ID से जोड़ सकते हैं.