'बौद्ध धर्म में आस्था, लेकिन हूं सेक्युलर...', विदाई समारोह में बोले CJI बीआर गवई

Blood Cancer Treatment: क्या ब्लड कैंसर के इलाज में गेम चेंजर साबित होगी ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट की ये खोज?

कर्क और कन्या वालों को होगा आर्थिंक लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

पासपोर्ट रखने की झंझट खत्म, अब फोन से ही हो जाएगी एयरपोर्ट पर एंट्री, iPhone में आया ये धांसू फीचर!

दोस्तों से उधार लेकर शुरू किया बिजनेस, फिर इस महिला ने बना दी 1600 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

रिलीज हुए ये 5 खिलाड़ी IPL 2026 नीलामी में रहेंगे अनसोल्ड! सभी टीमें कर सकती हैं नजरअदांज

टेक-ऑटो

पासपोर्ट रखने की झंझट खत्म, अब फोन से ही हो जाएगी एयरपोर्ट पर एंट्री, iPhone में आया ये धांसू फीचर!

हवाई सफर करने के लिए पासपोर्ट अहम दस्तावेज होता है. इसके बगैर इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर सकते. पासपोर्ट को संभालकर रखना भी काफी चुनौतीपूर्ण होता है. लेकिन अब ये झंझट खत्म हो जाएगी. एप्पल (Apple) कंपनी एक ऐसा ऐप लेकर आई है, जिससे आपको फिजिकल पासपोर्ट रखने की जरूरत ही नहीं है.

रईश खान | Nov 20, 2025, 10:47 PM IST

1.क्या है एप्पल की Digital ID?

क्या है एप्पल की Digital ID?
1

एप्पल ने हाल ही में Digital ID लॉन्च की. जिसमें यूजर्स अपने पासपोर्ट की जानकारी iPhone या Apple Watch के वॉलेट ऐप में स्टोर कर सकते हैं. इससे आपको एयरपोर्ट पर फिजिकल पासपोर्ट ले जाने की जरूरत नहीं है. फोन के Digital ID में पासपोर्ट दिखाकर हवाई यात्रा कर सकते हैं.

2.डिजिटल क्रेडेंशियल्स में बदलने की प्लानिंग

डिजिटल क्रेडेंशियल्स में बदलने की प्लानिंग
2

यह फीचर Apple के पहले के सपोर्ट पर बनाया गया है, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस और स्टेट ID को Digital ID के साथ स्टोर किया जाता था. इसका मकसद फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित डिजिटल क्रेडेंशियल्स में बदलना है.

3.250 से ज्यादा एयरपोर्ट पर कर सकते हैं यूज

250 से ज्यादा एयरपोर्ट पर कर सकते हैं यूज
3

हालांकि, यह समझना जरूरी है कि अभी यह फीचर सिर्फ अमेरिका में घरेलू उड़ानों के लिए ही डिजाइन किया गया. इंटरनेशनल ट्रैवल या बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए फिजिकल पासपोर्ट दिखाना अनिवार्य है. Apple के इस ऐप का अमेरिका में 250 से ज्यादा एयरपोर्ट पर TSA चेकपॉइंट पर डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं

4.Apple Digital ID कैसे करता है काम?

Apple Digital ID कैसे करता है काम?
4

Apple की Digital ID सेट अप करने का प्रोसेस आसान है. यूजर्स को बस अपने iPhone का वॉलेट ऐप खोलना है. Add (+) बटन पर टैप करना है. फिर Driver’s Licence या ID Cards चुनना है. जिसके बाद Digital ID एक ऑप्शन के तौर पर दिखाई देगा.

5.पासपोर्ट के फोटो पेज को स्कैन करना जरूरी

पासपोर्ट के फोटो पेज को स्कैन करना जरूरी
5

इसके बाद यूजर्स को एक क्विक वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा करना होगा. इसके लिए यूएस पासपोर्ट का फोटो पेज स्कैन करें. पासपोर्ट में लगे एनएफसी चिप को पढ़ने के लिए आईफोन का इस्तेमाल करें और हेड मूवमेंट से सेल्फी वेरिफिकेशन पूरा करें.

6.जिनके पास पासपोर्ट नहीं वो क्या करें?

जिनके पास पासपोर्ट नहीं वो क्या करें?
6

वेरिफिकेशन मंजूर होने के बाद डिजिटल ID Apple वॉलेट में सुरक्षित रूप से जुड़ जाएगी. एप्पल का कहना है कि जिन यूजर्स के पास पासपोर्ट नहीं है, वे पहले की तरह सपोर्टेड ड्राइविंग लाइसेंस या स्टेट ID से जोड़ सकते हैं.

