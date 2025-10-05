iPhone 17 सीरीज के बाद Apple के अक्टूबर इवेंट का इंतजार, जानिए कौन से प्रोडक्ट्स हो सकते हैं लॉन्च

6 . Apple TV

Apple TV का नया मॉडल A17 Pro या N1 चिप के साथ आ सकता है. इसके अलावा HomePod Mini में बेहतर साउंड, नया S-सीरीज चिप और Ultra Wideband 2.0 की संभावना है. वहीं इसमें AirTag का अपग्रेडेड वर्जन ज्यादा ट्रैकिंग रेंज, क्लियर बैटरी अलर्ट के साथ लॉन्च हो सकता है.

