iPhone 17 सीरीज के बाद Apple के अक्टूबर इवेंट का इंतजार, जानिए कौन से प्रोडक्ट्स हो सकते हैं लॉन्च

टेक-ऑटो
Abhay Sharma | Oct 05, 2025, 03:16 PM IST
1.Apple इवेंट
सबकी नजरें अब Apple के अक्टूबर इवेंट पर हैं. हालांकि अभी तक Apple की तरफ से इवेंट की सही तारीख नहीं बताई गई है. लेकिन पिछले ट्रेंड्स को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि कंपनी जल्द ही अपने अक्टूबर इवेंट का ऐलान कर सकती है.
2.लीक रिपोर्ट में दावा
हाल ही में कई लीक रिपोर्ट सामने आई हैं जिनमें यह दावा किया गया है कि इस बार Apple अपने M5 चिपसेट वाले iPad Pro और दूसरे स्मार्ट डिवाइस लॉन्च कर सकता है. कंपनी ने फिलहाल ऑफिशियल डेट का ऐलान नहीं किया है.
3.कौन से प्रोडक्ट्स हो सकते हैं लॉन्च?
कई लीक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि इस साल अक्टूबर इवेंट में Apple कई नए प्रोडक्ट्स पेश कर सकता है. इसमें iPad Pro M5, Vision Pro, Apple TV, HomePod Mini और AirTag जैसे डिवाइस लिस्ट में शामिल हैं.
4.MacBook Pro M5 पर अपडेट्स
इसके अलावा MacBook Pro M5 पर अपडेट्स भी सामने आ रहे हैं, हालांकि इसके लॉन्च को लेकर अलग-अलग कयास लगाए जा रहे हैं. Bloomberg के Mark Gurman की रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल का सबसे बड़ा लॉन्च iPad Pro M5 हो सकता है.
5.Vision Pro
iPad Pro M5 में डुअल फ्रंट कैमरा मिलेगा जो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों ओरिएंटेशन को सपोर्ट करेगा. इसके अलावा इसमें Vision Pro का नया वर्जन भी देखने को मिल सकता है, जिसमें M4 या M5 चिप, नया हेड स्ट्रैप और Space Black फिनिश की उम्मीद है.
6.Apple TV
Apple TV का नया मॉडल A17 Pro या N1 चिप के साथ आ सकता है. इसके अलावा HomePod Mini में बेहतर साउंड, नया S-सीरीज चिप और Ultra Wideband 2.0 की संभावना है. वहीं इसमें AirTag का अपग्रेडेड वर्जन ज्यादा ट्रैकिंग रेंज, क्लियर बैटरी अलर्ट के साथ लॉन्च हो सकता है.
