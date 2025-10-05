FacebookTwitterYoutubeInstagram
Bihar Election 2025: कब तक होंगे बिहार में चुनाव, CEC ज्ञानेश कुमार ने सब कुछ कर दिया साफ, कहीं ये बड़ी बातें

Bigg Boss 19 में आएगा धमाकेदार ट्विस्ट! इस फेमस क्रिकेटर की बहन लेगी वाइल्ड कार्ड एंट्री, पलट देगी पूरा गेम

Test में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में इस गेंदबाज का नाम भी शामिल

रिलायंस फाउंडेशन से इन कोर्स की पढ़ाई के लिए पाएं स्कॉलरशिप, जानें कौन-कौन कर सकता है अप्लाई

iPhone 17 सीरीज के बाद Apple के अक्टूबर इवेंट का इंतजार, जानिए कौन से प्रोडक्ट्स हो सकते हैं लॉन्च

IRCTC Tatkal Ticket Booking: मिनटों में मिलेगा कन्फर्म टिकट, ये हैं 5 सीक्रेट टिप्स

ना बड़ी डिग्री ना ऊंचा पद, फिर भी कमाई 2 करोड़... सफाईकर्मी के इनकम का सीक्रेट जान हैरान रह गए लोग

भारत ने USA में लगाया पहला LiFi इंटरनेट, जानें WiFi से अलग क्या है ये अनोखी टेक्नोलॉजी?

बिना तार के कैसे चलता है Wi-Fi? समझें क्यों राउटर से दूर जाते ही वीक हो जाता है इंटरनेट कनेक्शन

Abhishek Gupta Murder Case: पूजा शकुन पांडेय को निरंजनी अखाड़े ने दिखाया बाहर का रास्‍ता, महामंडलेश्वर पद खत्म 

iPhone 17 सीरीज के बाद Apple के अक्टूबर इवेंट का इंतजार, जानिए कौन से प्रोडक्ट्स हो सकते हैं लॉन्च

Apple Big Event In October: 9 सितंबर 2025 को Apple के Awe Dropping इवेंट में iPhone 17 की सीरीज लॉन्च हुई, जिसकी जबरदस्त डिमांड देखने को मिली. अब लोगों की नजर Apple के अक्टूबर इवेंट 2025  पर हैं. कब होगा ये इवेंट और इसमें कौन से प्रोडक्ट्स हो सकते हैं लॉन्च, आइए जानते हैं इसके बारे में... 

Abhay Sharma | Oct 05, 2025, 03:16 PM IST

1.Apple इवेंट 

सबकी नजरें अब Apple के अक्टूबर इवेंट पर हैं. हालांकि अभी तक Apple की तरफ से इवेंट की सही तारीख नहीं बताई गई है. लेकिन पिछले ट्रेंड्स को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि कंपनी जल्द ही अपने अक्टूबर इवेंट का ऐलान कर सकती है.  

2.लीक रिपोर्ट में दावा 

हाल ही में कई लीक रिपोर्ट सामने आई हैं जिनमें यह दावा किया गया है कि इस बार Apple अपने M5 चिपसेट वाले iPad Pro और दूसरे स्मार्ट डिवाइस लॉन्च कर सकता है. कंपनी ने फिलहाल ऑफिशियल डेट का ऐलान नहीं किया है. 

3.कौन से प्रोडक्ट्स हो सकते हैं लॉन्च?

कई लीक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि इस साल अक्टूबर इवेंट में Apple कई नए प्रोडक्ट्स पेश कर सकता है. इसमें iPad Pro M5, Vision Pro, Apple TV, HomePod Mini और AirTag जैसे डिवाइस लिस्ट में शामिल हैं. 

4.MacBook Pro M5 पर अपडेट्स 

इसके अलावा MacBook Pro M5 पर अपडेट्स भी सामने आ रहे हैं, हालांकि इसके लॉन्च को लेकर अलग-अलग कयास लगाए जा रहे हैं. Bloomberg के Mark Gurman की रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल का सबसे बड़ा लॉन्च iPad Pro M5 हो सकता है. 

TRENDING NOW

5.Vision Pro

iPad Pro M5 में डुअल फ्रंट कैमरा मिलेगा जो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों ओरिएंटेशन को सपोर्ट करेगा. इसके अलावा इसमें Vision Pro का नया वर्जन भी देखने को मिल सकता है, जिसमें M4 या M5 चिप, नया हेड स्ट्रैप और Space Black फिनिश की उम्मीद है. 
 

6.Apple TV 

Apple TV का नया मॉडल A17 Pro या N1 चिप के साथ आ सकता है. इसके अलावा HomePod Mini में बेहतर साउंड, नया S-सीरीज चिप और Ultra Wideband 2.0 की संभावना है. वहीं इसमें AirTag का अपग्रेडेड वर्जन ज्यादा ट्रैकिंग रेंज, क्लियर बैटरी अलर्ट के साथ लॉन्च हो सकता है. 

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

