IND vs AUS: विराट कोहली-रोहित शर्मा को मैदान पर कब देख पाएंगे फैंस? एक क्लिक में मिलेगी पूरी जानकारी
संत प्रेमानंद की पदयात्रा पर अनिश्चित काल के लिए लगा विराम, श्री राधा केलिकुंज आश्रम ने बताई वजह
Apple iPhone 17 Pro से भी सस्ते में मिल जाएंगी ये धाकड़ बाइक्स, 350cc की रेंज में हैं बेस्ट
Rohit Sharma के बाद अब सूर्यकुमार यादव की बारी? छिनेगी टी20 की कप्तानी, चीफ सेलेक्टर का बड़ा खुलासा
गरीबी ने छीनी नींद तो कोविड ने छीन लिया परिवार, संघर्षों की आग में तपकर यूं सरकारी शिक्षक बना यह शख्स
Darjeeling Landslide: दार्जिलिंग में भारी बारिश से मची तबाही, पुल हादसे में 17 लोगों की मौत, बचाव कार्य जारी
ODI में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें किस खिलाड़ी की थी सबसे खराब किस्मत
नोबेल पुरस्कार जीतने वाले इन 5 भारतीय मूल के अमेरिकियों से मिलिए, जानें पढ़ाई से लेकर काम तक का सफर
Bihar Election 2025: कब तक होंगे बिहार में चुनाव, CEC ज्ञानेश कुमार ने सब कुछ कर दिया साफ, कहीं ये बड़ी बातें
Bigg Boss 19 में आएगा धमाकेदार ट्विस्ट! इस फेमस क्रिकेटर की बहन लेगी वाइल्ड कार्ड एंट्री, पलट देगी पूरा गेम
टेक-ऑटो
Abhay Sharma | Oct 05, 2025, 05:17 PM IST
1.Apple iPhone 17 Pro की कीमत में धाकड़ बाइक्स
बता दें कि आप Apple iPhone 17 Pro की कीमत में एक शानदार बाइक्स अपने घर ला सकते हैं. ऐसे में इतनी भारी रकम फोन पर खर्च करने के बजाए आप मोटरसाइकिल पर कर सकते हैं. आइए जान लेते हैं इस रेंज में मिलने वाली 5 शानदार मोटरसाइकिलों के बारे में...
2.Royal Enfield Classic 350
नए GST 2.0 और फेस्टिव ऑफर्स के साथ इस समय रॉयल एनफ़ील्ड क्लासिक 350 आपको काफी सस्ते में मिल जाएगी. यह एक कल्ट बाइक मानी जाती है और इसका डिज़ाइन रेट्रो है. औ र एग्ज़ॉस्ट की आवाज़ आज भी दिल जीत लेती है. कीमत की बात करें तो यह बाइक ₹1.81 लाख से ₹2.16 लाख (एक्स-शोरूम) में मिल जाएगी.
3.Royal Enfield Hunter 350
रॉयल एनफ़ील्ड का Hunter 350 भी आप देख सकते हैं, जो एक एंट्री-लेवल ऑप्शन है. बता दें कि इसका लुक और डिज़ाइन रेट्रो चार्म लिए हुए है और इसकी कीमत ₹1.38 लाख से ₹1.67 लाख के बीच है. अगर आप बाइक लेने का प्लान बना रहे हैं तो यह बाइक आपके लिए बेस्ट हो सकती है.
4.KTM 250 Duke
KTM 250 Duke एक स्पोर्टी स्ट्रीटफाइटर बाइक है, इस बाइक को ‘पॉकेट रॉकेट’ भी कहा जाता है. बता दें कि हाल ही में इसकी कीमत ₹17,994 कम हुई है. अब यह बाइक आपको ₹2.12 लाख (एक्स-शोरूम) में मिल जाएगी. अगर आपको स्पोर्ट्स लुक और परफॉर्मेंस चाहिए तो ये इसे देख सकते हैं.
5.Honda NX200
अगर आप रोजाना शहर में बाइक का इस्तेमाल करने के लिए कोई बाइक खरीदने की सोच रहे हैं तो चाहते हैं तो Honda NX200 देख सकते हैं. रोज़ाना शहर में बाइक इस्तेमाल करने और कभी-कभी एडवेंचर रोड पर जाने के लिए ये बेस्ट है. इसकी कीमत ₹1.70 लाख (एक्स-शोरूम) है.
6.TVS Apache RTR 310
स्पोर्ट्स बाइक चाहिए तो Apache RTR 310 आपके लिए परफ़ेक्ट है. इसका Arsenal Black बेस वेरिएंट ₹2.21 लाख (एक्स-शोरूम) में मिल जाएगा. इसके अलावा इस समय इस बाइक में GST लाभ और फेस्टिव डिस्काउंट भी मिलेंगे. इसके अलावा भी कई बाइक्स हैं, जिसे आप देख सकते हैं.
ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.