FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

IND vs AUS: विराट कोहली-रोहित शर्मा को मैदान पर कब देख पाएंगे फैंस? एक क्लिक में मिलेगी पूरी जानकारी

संत प्रेमानंद की पदयात्रा पर अनिश्चित काल के लिए लगा विराम, श्री राधा केलिकुंज आश्रम ने बताई वजह

Apple iPhone 17 Pro से भी सस्ते में मिल जाएंगी ये धाकड़ बाइक्स, 350cc की रेंज में हैं बेस्ट

Rohit Sharma के बाद अब सूर्यकुमार यादव की बारी? छिनेगी टी20 की कप्तानी, चीफ सेलेक्टर का बड़ा खुलासा

गरीबी ने छीनी नींद तो कोविड ने छीन लिया परिवार, संघर्षों की आग में तपकर यूं सरकारी शिक्षक बना यह शख्स

Darjeeling Landslide: दार्जिलिंग में भारी बारिश से मची तबाही, पुल हादसे में 17 लोगों की मौत, बचाव कार्य जारी

ODI में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें किस खिलाड़ी की थी सबसे खराब किस्मत

नोबेल पुरस्कार जीतने वाले इन 5 भारतीय मूल के अमेरिकियों से मिलिए, जानें पढ़ाई से लेकर काम तक का सफर

Bihar Election 2025: कब तक होंगे बिहार में चुनाव, CEC ज्ञानेश कुमार ने सब कुछ कर दिया साफ, कहीं ये बड़ी बातें

Bigg Boss 19 में आएगा धमाकेदार ट्विस्ट! इस फेमस क्रिकेटर की बहन लेगी वाइल्ड कार्ड एंट्री, पलट देगी पूरा गेम

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IND vs AUS: विराट कोहली-रोहित शर्मा को मैदान पर कब देख पाएंगे फैंस? एक क्लिक में मिलेगी पूरी जानकारी

IND vs AUS: विराट कोहली-रोहित शर्मा को मैदान पर कब देख पाएंगे फैंस? एक क्लिक में मिलेगी पूरी जानकारी

संत प्रेमानंद की पदयात्रा पर अनिश्चित काल के लिए लगा विराम, श्री राधा केलिकुंज आश्रम ने बताई वजह

संत प्रेमानंद की पदयात्रा पर अनिश्चित काल के लिए लगा विराम, श्री राधा केलिकुंज आश्रम ने बताई वजह

Rohit Sharma के बाद अब सूर्यकुमार यादव की बारी? छिनेगी टी20 की कप्तानी, चीफ सेलेक्टर का बड़ा खुलासा

Rohit Sharma के बाद अब सूर्यकुमार यादव की बारी? छिनेगी टी20 की कप्तानी, चीफ सेलेक्टर का बड़ा खुलासा

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Apple iPhone 17 Pro से भी सस्ते में मिल जाएंगी ये धाकड़ बाइक्स, 350cc की रेंज में हैं बेस्ट

Apple iPhone 17 Pro से भी सस्ते में मिल जाएंगी ये धाकड़ बाइक्स, 350cc की रेंज में हैं बेस्ट

ODI में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें किस खिलाड़ी की थी सबसे खराब किस्मत

ODI में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें किस खिलाड़ी की थी सबसे खराब किस्मत

नोबेल पुरस्कार जीतने वाले इन 5 भारतीय मूल के अमेरिकियों से मिलिए, जानें पढ़ाई से लेकर काम तक का सफर

नोबेल पुरस्कार जीतने वाले इन 5 भारतीय मूल के अमेरिकियों से मिलिए, जानें पढ़ाई से लेकर काम तक का सफर

HomePhotos

टेक-ऑटो

Apple iPhone 17 Pro से भी सस्ते में मिल जाएंगी ये धाकड़ बाइक्स, 350cc की रेंज में हैं बेस्ट

Bikes at iPhone 17 Price: आज भारत में iPhone 17 Pro Max का टॉप मॉडल, यानी 2TB वेरिएंट फिलहाल ₹2.30 लाख की कीमत पर मिल रहा है, जो भारत का सबसे महंगा स्मार्टफोन बन गया है. आज हम आपको उन धाकड़ बाइक्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपको इसकी प्राइज में मिल जाएंगे.. 

Abhay Sharma | Oct 05, 2025, 05:17 PM IST

1.Apple iPhone 17 Pro की कीमत में धाकड़ बाइक्स

Apple iPhone 17 Pro की कीमत में धाकड़ बाइक्स
1

बता दें कि आप Apple iPhone 17 Pro की कीमत में एक शानदार बाइक्स अपने घर ला सकते हैं. ऐसे में इतनी भारी रकम फोन पर खर्च करने के बजाए आप मोटरसाइकिल पर कर सकते हैं. आइए जान लेते हैं इस रेंज में मिलने वाली 5  शानदार मोटरसाइकिलों के बारे में... 
 

Advertisement

2.Royal Enfield Classic 350

Royal Enfield Classic 350
2

नए GST 2.0 और फेस्टिव ऑफर्स के साथ इस समय रॉयल एनफ़ील्ड क्लासिक 350 आपको काफी सस्ते में मिल जाएगी. यह एक कल्ट बाइक मानी जाती है और इसका डिज़ाइन रेट्रो है. औ र एग्ज़ॉस्ट की आवाज़ आज भी दिल जीत लेती है. कीमत की बात करें तो यह बाइक ₹1.81 लाख से ₹2.16 लाख (एक्स-शोरूम) में मिल जाएगी. 
  

3.Royal Enfield Hunter 350

Royal Enfield Hunter 350
3

रॉयल एनफ़ील्ड का Hunter 350 भी आप देख सकते हैं, जो एक एंट्री-लेवल ऑप्शन है. बता दें कि इसका लुक और डिज़ाइन रेट्रो चार्म लिए हुए है और इसकी कीमत ₹1.38 लाख से ₹1.67 लाख के बीच है. अगर आप बाइक लेने का प्लान बना रहे हैं तो यह बाइक आपके लिए बेस्ट हो सकती है.

4.KTM 250 Duke

KTM 250 Duke
4

KTM 250 Duke एक स्पोर्टी स्ट्रीटफाइटर बाइक है, इस बाइक को ‘पॉकेट रॉकेट’ भी कहा जाता है. बता दें कि हाल ही में इसकी कीमत ₹17,994 कम हुई है. अब यह बाइक आपको ₹2.12 लाख (एक्स-शोरूम) में मिल जाएगी. अगर आपको स्पोर्ट्स लुक और परफॉर्मेंस चाहिए तो ये इसे देख सकते हैं. 

TRENDING NOW

5.Honda NX200

Honda NX200
5

अगर आप रोजाना शहर में बाइक का इस्तेमाल करने के लिए कोई बाइक खरीदने की सोच रहे हैं तो चाहते हैं तो Honda NX200 देख सकते हैं. रोज़ाना शहर में बाइक इस्तेमाल करने और कभी-कभी एडवेंचर रोड पर जाने के लिए ये बेस्ट है.  इसकी कीमत ₹1.70 लाख (एक्स-शोरूम) है. 

6.TVS Apache RTR 310

TVS Apache RTR 310
6

स्पोर्ट्स बाइक चाहिए तो Apache RTR 310 आपके लिए परफ़ेक्ट है. इसका Arsenal Black बेस वेरिएंट ₹2.21 लाख (एक्स-शोरूम) में मिल जाएगा. इसके अलावा इस समय इस बाइक में GST लाभ और फेस्टिव डिस्काउंट भी मिलेंगे. इसके अलावा भी कई बाइक्स हैं, जिसे आप देख सकते हैं. 

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Waqf Board Case: AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को कोर्ट से बड़ी राहत, दिल्ली वक्फ बोर्ड केस में मिली जमानत
Waqf Board Case: AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को कोर्ट से बड़ी राहत, दिल्ली वक्फ बोर्ड केस में मिली जमानत
भारत में हुई Taliban की एंट्री, तैनात किया अपना पहला काउंसल, जानें भारत ने क्यों नहीं दी मान्यता
भारत में हुई Taliban की एंट्री, तैनात किया अपना पहला काउंसल, जानें भारत ने क्यों नहीं दी मान्यता
Utpanna Ekadashi 2024: इस दिन रखा जाएगा उत्पन्ना एकादशी व्रत, जानें तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व
इस दिन रखा जाएगा उत्पन्ना एकादशी व्रत, जानें तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व
'मैं दर्द में हूं', Salman Khan की एक्स गर्लफ्रेंड Somy Ali पर हुआ जानलेवा हमला, हुईं जख्मी
'मैं दर्द में हूं', Salman Khan की एक्स गर्लफ्रेंड Somy Ali पर हुआ जानलेवा हमला, हुईं जख्मी
Baba Siddiqui Murder: बाबा सिद्दीकी के शूटर का खुलासा, 'मौत की खबर पक्की करने के लिए गया था अस्पताल'
बाबा सिद्दीकी के शूटर का खुलासा, 'मौत की खबर पक्की करने के लिए गया था अस्पताल'
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Apple iPhone 17 Pro से भी सस्ते में मिल जाएंगी ये धाकड़ बाइक्स, 350cc की रेंज में हैं बेस्ट
Apple iPhone 17 Pro से भी सस्ते में मिल जाएंगी ये धाकड़ बाइक्स, 350cc की रेंज में हैं बेस्ट
ODI में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें किस खिलाड़ी की थी सबसे खराब किस्मत
ODI में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें किस खिलाड़ी की थी सबसे खराब किस्मत
नोबेल पुरस्कार जीतने वाले इन 5 भारतीय मूल के अमेरिकियों से मिलिए, जानें पढ़ाई से लेकर काम तक का सफर
नोबेल पुरस्कार जीतने वाले इन 5 भारतीय मूल के अमेरिकियों से मिलिए, जानें पढ़ाई से लेकर काम तक का सफर
Test में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में इस गेंदबाज का नाम भी शामिल
Test में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में इस गेंदबाज का नाम भी शामिल
iPhone 17 सीरीज के बाद Apple के अक्टूबर इवेंट का इंतजार, जानिए कौन से प्रोडक्ट्स हो सकते हैं लॉन्च
iPhone 17 सीरीज के बाद Apple के अक्टूबर इवेंट का इंतजार, जानिए कौन से प्रोडक्ट्स हो सकते हैं लॉन्च
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE