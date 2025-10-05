Apple iPhone 17 Pro से भी सस्ते में मिल जाएंगी ये धाकड़ बाइक्स, 350cc की रेंज में हैं बेस्ट

2 . Royal Enfield Classic 350

2

नए GST 2.0 और फेस्टिव ऑफर्स के साथ इस समय रॉयल एनफ़ील्ड क्लासिक 350 आपको काफी सस्ते में मिल जाएगी. यह एक कल्ट बाइक मानी जाती है और इसका डिज़ाइन रेट्रो है. औ र एग्ज़ॉस्ट की आवाज़ आज भी दिल जीत लेती है. कीमत की बात करें तो यह बाइक ₹1.81 लाख से ₹2.16 लाख (एक्स-शोरूम) में मिल जाएगी.

