FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Rashifal 2 December 2025: मेष से लेकर मीन तक... जानिए कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें सभी राशियों का भाग्यफल

मेष से लेकर मीन तक... जानिए कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें सभी राशियों का भाग्यफल

राजनाथ सिंह ने पूछा गणित का सिंपल सवाल, 600 IAS ट्रेनी ताकने लगे मुंह, क्या आपको पता है जवाब?

राजनाथ सिंह ने पूछा गणित का सिंपल सवाल, 600 IAS ट्रेनी ताकने लगे मुंह, क्या आपको पता है जवाब?

Parliament Winter Session: संसद में वंदे मातरम पर होगी 10 घंटे की ऐतिहासिक चर्चा, PM मोदी भी लेंगे हिस्सा

संसद में वंदे मातरम पर होगी 10 घंटे की ऐतिहासिक चर्चा, PM मोदी भी लेंगे हिस्सा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
EPFO Withdrawal Rules: PF अकाउंट से कैसे निकाल सकते हैं पूरा पैसा? जान लें ईपीएफओ का ये नियम

EPFO Withdrawal Rules: PF अकाउंट से कैसे निकाल सकते हैं पूरा पैसा? जान लें ईपीएफओ का ये नियम

क्या है Sanchaar Saathi App जिसे सबके फोन में इंस्टॉल करना चाहती है सरकार, यहां जान लें एक-एक बात

क्या है Sanchaar Saathi App जिसे सबके फोन में इंस्टॉल करना चाहती है सरकार, यहां जान लें एक-एक बात

रूसी राष्ट्रपति पुतिन की वो 5 चीजें, जो विदेश यात्रा पर जाते समय कभी नहीं भूलते? एक तो है बेहद खास

रूसी राष्ट्रपति पुतिन की वो 5 चीजें, जो विदेश यात्रा पर जाते समय कभी नहीं भूलते? एक तो है बेहद खास

HomePhotos

टेक-ऑटो

क्या है Sanchaar Saathi App जिसे सबके फोन में इंस्टॉल करना चाहती है सरकार, यहां जान लें एक-एक बात

Sanchaar Saathi App: भारत सरकार ने स्मार्टफोन कंपनियों को निर्देश दिया है कि वो भारत के लिए लॉन्च होने वाले फोन में संचार साथी ऐप प्री-इंस्टॉल करके दें. Sanchaar Saaathi App सरकार का ऐप है जिसकी मदद से आम यूज़र्स फर्जी कॉल और मैसेजेस को सीधे रिपोर्ट कर सकते हैं.

Kusum Lata | Dec 01, 2025, 07:46 PM IST

1.What is Sanchaar Saathi App | क्या है संचार साथी ऐप?

What is Sanchaar Saathi App | क्या है संचार साथी ऐप?
1

संचार साथी ऐप भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का ऐप है. इसकी मदद से मोबाइल यूजर्स अपने फोन को और ज्यादा सुरक्षित रख सकते हैं. इसकी मदद से साइबर अपराध से बचा जा सकता है और साइबर अपराध के शिकार होने पर जल्द से जल्द उसे रिपोर्ट किया जा सकता है. केंद्र सरकार का दावा है कि ये ऐप आम लोगों के लिए बेहद मददगार है. सरकार का कहना है कि इसकी मदद से चोरी किए गए फोन्स को ट्रेस करना आसान होगा और Fake IMEI नेटवर्क्स पर लगाम कसी जा सकेगी.

Advertisement

2.Sanchaar Saathi App Won't be Deleted | नहीं डिलीट कर सकेंगे संचार साथी ऐप

Sanchaar Saathi App Won't be Deleted | नहीं डिलीट कर सकेंगे संचार साथी ऐप
2

जब आप नया फोन लेते हैं तो उसके साथ कई ऐप्स पहले से इंस्टॉल होकर आते हैं. इन ऐप्स को प्री-इंस्टॉल्ड ऐप कहा जाता है. इनमें से ज्यादातर ऐप ऐसे होते हैं जिन्हें यूजर्स फोन से डिलीट नहीं कर सकते हैं. जैसे एंड्रॉइड फोन में गूगल के कई ऐप्स आप डिलीट नहीं कर सकते हैं. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने निर्देश दिया है कि संचार साथी ऐप को डिलीट करने का ऑप्शन यूजर्स को न दिया जाए.

3.Sanchaar Saathi App Features | संचार साथी ऐप में क्या-क्या सुविधाएं हैं?

Sanchaar Saathi App Features | संचार साथी ऐप में क्या-क्या सुविधाएं हैं?
3

संचार साथी ऐप का सबसे प्रमुख फीचर है- चक्षु. इसकी मदद से आम लोग ऐसे कॉल या मैसेज को रिपोर्ट कर सकते हैं जो उन्हें संदिग्ध लगते हैं. अगर अनजान नंबर से यूजर्स के पास पैसे ऐंठने के मकसद से कॉल, एसएमएस या वॉट्सऐप के जरिए संपर्क किया जाता है, तो वो इस सुविधा की मदद से रिपोर्ट कर सकते हैं. इस ऐप की दूसरी सुविधाओं में चोरी हुए या खोए फोन को ब्लॉक करना, अपने नाम पर खरीदे गए मोबाइल नंबरों की जांच करना, अपने फोन से जुड़ी शिकायत दर्ज करना और फोन पर आने वाले इंटरनैशनल कॉल्स को रिपोर्ट करना शामिल है.

4.Sanchaar Saathi App Concerns | संचार साथी ऐप से जुड़ी चिंताएं क्या हैं?

Sanchaar Saathi App Concerns | संचार साथी ऐप से जुड़ी चिंताएं क्या हैं?
4

कई डिजिटल राइट्स समूहों ने संचार साथी ऐप को अनिवार्य करने के सरकार के कदम को ज्यादती बताई है. इन समूहों का कहना है कि इसका आम नागरिकों की प्राइवेसी पर असर पड़ सकता है. 
 

TRENDING NOW

5.How to Download Sanchaar Saathi App | संचार साथी ऐप कैसे डाउनलोड करें?

How to Download Sanchaar Saathi App | संचार साथी ऐप कैसे डाउनलोड करें?
5

संचार साथी ऐप को एंड्रॉइड यूजर्स गूगल प्ले स्टोर से और iPhone यूजर्स ऐपल के ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. इस ऐप पर फर्स्ट और लास्ट नेम डालकर रजिस्टर कर सकते हैं. डिटेल्स डालने के बाद ये ऐप आपका मोबाइल नंबर वेरिफाई करेगा और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा. गूगल प्ले स्टोर के मुताबिक, इस ऐप को अब तक 1 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
EPFO Withdrawal Rules: PF अकाउंट से कैसे निकाल सकते हैं पूरा पैसा? जान लें ईपीएफओ का ये नियम
EPFO Withdrawal Rules: PF अकाउंट से कैसे निकाल सकते हैं पूरा पैसा? जान लें ईपीएफओ का ये नियम
क्या है Sanchaar Saathi App जिसे सबके फोन में इंस्टॉल करना चाहती है सरकार, यहां जान लें एक-एक बात
क्या है Sanchaar Saathi App जिसे सबके फोन में इंस्टॉल करना चाहती है सरकार, यहां जान लें एक-एक बात
रूसी राष्ट्रपति पुतिन की वो 5 चीजें, जो विदेश यात्रा पर जाते समय कभी नहीं भूलते? एक तो है बेहद खास
रूसी राष्ट्रपति पुतिन की वो 5 चीजें, जो विदेश यात्रा पर जाते समय कभी नहीं भूलते? एक तो है बेहद खास
स्लीपर क्लास में बेडरोल लेने के लिए कितना खर्च करना पड़ेगा? जानें रेलवे ने कितनी रखी है कीमत
स्लीपर क्लास में बेडरोल लेने के लिए कितना खर्च करना पड़ेगा? जानें रेलवे ने कितनी रखी है कीमत
Starlink की भारत में जल्द होगी एंट्री! कैसे काम करती है सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस? पढ़ें प्लान से स्पीड तक की पूरी जानकारी 
Starlink की भारत में जल्द होगी एंट्री! कैसे काम करती है सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस? पढ़ें प्लान से स्पीड तक की पूरी जानकारी
MORE
Advertisement
धर्म
रात को बेड पर जाने से पहले ये एक आदत अच्छा स्वास्थ्य के साथ देती हैं ग्रहों की ऊर्जा, कम होता है शनिदोष
रात को बेड पर जाने से पहले ये एक आदत अच्छा स्वास्थ्य के साथ देती हैं ग्रहों की ऊर्जा, कम होता है शनिदोष
Rashifal 30 November 2025: मिथुन और सिंह वालों को मिलेगी शांति, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन और सिंह वालों को मिलेगी शांति, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Ravivar Vrat: कल रविवार को रहेगा 'सर्वार्थ सिद्धि योग'... व्रत के साथ, ये उपाय घुमा देंगे किस्मत का पहिया
Ravivar Vrat: कल रविवार को रहेगा 'सर्वार्थ सिद्धि योग'... व्रत के साथ, ये उपाय घुमा देंगे किस्मत का पहिया
Rashifal 29 November 2025: आज शनिवार का दिन आपके लिए कैसा बीतेगा? यहां पढ़ें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Rashifal 29 November 2025: आज शनिवार का दिन आपके लिए कैसा बीतेगा? यहां पढ़ें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कहां स्थापित की गई भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा, हाथ में धनुष-बाण और चेहरे पर दिखा सौम्यता का भाव?
कहां स्थापित की गई भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा, हाथ में धनुष-बाण और चेहरे पर दिखा सौम्यता का भाव?
MORE
Advertisement