क्या है Sanchaar Saathi App जिसे सबके फोन में इंस्टॉल करना चाहती है सरकार, यहां जान लें एक-एक बात

टेक-ऑटो
Kusum Lata | Dec 01, 2025, 07:46 PM IST
1.What is Sanchaar Saathi App | क्या है संचार साथी ऐप?
संचार साथी ऐप भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का ऐप है. इसकी मदद से मोबाइल यूजर्स अपने फोन को और ज्यादा सुरक्षित रख सकते हैं. इसकी मदद से साइबर अपराध से बचा जा सकता है और साइबर अपराध के शिकार होने पर जल्द से जल्द उसे रिपोर्ट किया जा सकता है. केंद्र सरकार का दावा है कि ये ऐप आम लोगों के लिए बेहद मददगार है. सरकार का कहना है कि इसकी मदद से चोरी किए गए फोन्स को ट्रेस करना आसान होगा और Fake IMEI नेटवर्क्स पर लगाम कसी जा सकेगी.
2.Sanchaar Saathi App Won't be Deleted | नहीं डिलीट कर सकेंगे संचार साथी ऐप
जब आप नया फोन लेते हैं तो उसके साथ कई ऐप्स पहले से इंस्टॉल होकर आते हैं. इन ऐप्स को प्री-इंस्टॉल्ड ऐप कहा जाता है. इनमें से ज्यादातर ऐप ऐसे होते हैं जिन्हें यूजर्स फोन से डिलीट नहीं कर सकते हैं. जैसे एंड्रॉइड फोन में गूगल के कई ऐप्स आप डिलीट नहीं कर सकते हैं. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने निर्देश दिया है कि संचार साथी ऐप को डिलीट करने का ऑप्शन यूजर्स को न दिया जाए.
3.Sanchaar Saathi App Features | संचार साथी ऐप में क्या-क्या सुविधाएं हैं?
संचार साथी ऐप का सबसे प्रमुख फीचर है- चक्षु. इसकी मदद से आम लोग ऐसे कॉल या मैसेज को रिपोर्ट कर सकते हैं जो उन्हें संदिग्ध लगते हैं. अगर अनजान नंबर से यूजर्स के पास पैसे ऐंठने के मकसद से कॉल, एसएमएस या वॉट्सऐप के जरिए संपर्क किया जाता है, तो वो इस सुविधा की मदद से रिपोर्ट कर सकते हैं. इस ऐप की दूसरी सुविधाओं में चोरी हुए या खोए फोन को ब्लॉक करना, अपने नाम पर खरीदे गए मोबाइल नंबरों की जांच करना, अपने फोन से जुड़ी शिकायत दर्ज करना और फोन पर आने वाले इंटरनैशनल कॉल्स को रिपोर्ट करना शामिल है.
4.Sanchaar Saathi App Concerns | संचार साथी ऐप से जुड़ी चिंताएं क्या हैं?
कई डिजिटल राइट्स समूहों ने संचार साथी ऐप को अनिवार्य करने के सरकार के कदम को ज्यादती बताई है. इन समूहों का कहना है कि इसका आम नागरिकों की प्राइवेसी पर असर पड़ सकता है.
5.How to Download Sanchaar Saathi App | संचार साथी ऐप कैसे डाउनलोड करें?
संचार साथी ऐप को एंड्रॉइड यूजर्स गूगल प्ले स्टोर से और iPhone यूजर्स ऐपल के ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. इस ऐप पर फर्स्ट और लास्ट नेम डालकर रजिस्टर कर सकते हैं. डिटेल्स डालने के बाद ये ऐप आपका मोबाइल नंबर वेरिफाई करेगा और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा. गूगल प्ले स्टोर के मुताबिक, इस ऐप को अब तक 1 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है.