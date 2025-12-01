क्या है Sanchaar Saathi App जिसे सबके फोन में इंस्टॉल करना चाहती है सरकार, यहां जान लें एक-एक बात

3 . Sanchaar Saathi App Features | संचार साथी ऐप में क्या-क्या सुविधाएं हैं?

संचार साथी ऐप का सबसे प्रमुख फीचर है- चक्षु. इसकी मदद से आम लोग ऐसे कॉल या मैसेज को रिपोर्ट कर सकते हैं जो उन्हें संदिग्ध लगते हैं. अगर अनजान नंबर से यूजर्स के पास पैसे ऐंठने के मकसद से कॉल, एसएमएस या वॉट्सऐप के जरिए संपर्क किया जाता है, तो वो इस सुविधा की मदद से रिपोर्ट कर सकते हैं. इस ऐप की दूसरी सुविधाओं में चोरी हुए या खोए फोन को ब्लॉक करना, अपने नाम पर खरीदे गए मोबाइल नंबरों की जांच करना, अपने फोन से जुड़ी शिकायत दर्ज करना और फोन पर आने वाले इंटरनैशनल कॉल्स को रिपोर्ट करना शामिल है.