Cheap Air Purifier: 5000 से कम है बजट? ये 5 एयर प्यूरीफायर के ऑप्शन आपके लिए रहेंगे बेस्ट

टेक-ऑटो
Abhay Sharma | Dec 17, 2025, 03:39 PM IST
1.Honeywell का Air touch V1 एयर प्यूरीफायर
कम बजट में बढ़िया एयर प्यूरीफायर की तलाश में हैं, तो आप Honeywell का Air touch V1 खरीद सकते हैं. ये सस्ता एयर प्यूरीफायर आपको करीब 4,999 रुपये में मिल जाएगा. इसमें H13 HEPA, प्री-फिल्टर और एक्टिवेटेट कार्बन फिल्टर जैसे फीचर्स मिलेंगे.
2.Eureka Forbes का AP 150 एयर प्यूरीफायर
4,999 रुपये की ही कीमत में आपको एक और ऑप्शन Eureka Forbes का AP 150 मिल जाएगाय. बता दें कि ये डिवाइस 200 स्कॉयर फिट एरिया को कवर कर सकता है और इसमें भी आपको HEPA H13 फिल्टर मिल जाएगा.
3.OWNAIR
इससे भी कम बजट में आप OWNAIR का एयर प्यूरीफायर खरीद सकते हैं. इसकी कीमत करीब 3,999 के आसपास है. इसका HEPA 13 फिल्टर वाला एयर प्यूरीफायर 3,999 रुपये में मिल रहा है और ये डिवाइस 150 स्कॉयर फिट के एरिया को कवर कर सकता है.
4.CPENSUS का एयर प्यूरीफायर
CPENSUS का एयर प्यूरीफायर भी आपको 2799 रुपये में मिल जाएगा. ये एयर प्यूरीफायर 107 स्कॉयर फिट एरिया को कवर करता है. इसमें H13 फिल्टर का इस्तेमाल किया गया है.
5.Nutripro का एयर प्यूरीफायर इसके अलावा Nutripro का एयर प्यूरीफायर 4,999 रुपये में खरीद सकते हैं. इसपर आपको 500 रुपये का कूपन डिस्काउंट भी मिल सकता है. कंपनी का दावा है कि ये डिवाइस 600 स्कॉयर फिट के एरिया को कवर कर सकता है.
