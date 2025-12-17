FacebookTwitterYoutubeInstagram
गुजरात HC का वक्फ संपत्ति विवाद पर आदेश- कानूनी प्रोसेस से ऊपर कोई नहीं, वक्फ संपत्ति विवादों में कोर्ट शुल्क देना होगा | परमाणु ऊर्जा बिल को मिली लोकसभा की मंजूरी, विपक्ष ने किया वॉकआउट | कबड्डी खिलाड़ी हत्याकांड से जुड़ी खबर, दूसरा आरोपी एशदीप IGI एयरपोर्ट से गिरफ्तार, आरोपी मस्कट भागने की फिराक में था, हत्या में मदद करने मॉस्को से आया था एशदीप

IPL 2026 नीलामी में बिकने के बाद सामने आया Karthik Sharma का रिएक्शन, एमएस धोनी के साथ खेलने पर दिया बड़ा बयान

Ayurveda Healing Process: क्या बीमारियों में धीमा असर करता है आयुर्वेद? जानें सच्चाई

अगले साल कितनी बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी, रिपोर्ट में हुआ खुलासा

T20I क्रिकेट के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में एक भारतीय खिलाड़ी भी शामिल

चुनौतियों के बाद भी खूब पैसा कमाते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, शिल्पा शेट्टी और राजकुद्रा है इसकी मिसाल

IPL में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 महान बल्लेबाज, लिस्ट में 4 भारतीय खिलाड़ियों का नाम

Cheap Air Purifier: 5000 से कम है बजट? ये 5 एयर प्यूरीफायर के ऑप्शन आपके लिए रहेंगे बेस्ट

Cheapest Air Purifier For Home: 6 हजार के बजट में अगर आप बढ़िया एयर प्यूरीफायर खरीदना चाहते हैं तो आज हम आपको कुछ ऐसे ही  Air Purifier के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इस रेंज में आपके लिए बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकते हैं. बता दें कि ये एयर प्यूरीफायर HEPA फिल्ट्रेशन और अन्य जरूर फिचर्स के साथ आते हैं.

Abhay Sharma | Dec 17, 2025, 03:39 PM IST

1.Honeywell का Air touch V1 एयर प्यूरीफायर 

Honeywell का Air touch V1 एयर प्यूरीफायर 
कम बजट में बढ़िया एयर प्यूरीफायर की तलाश में हैं, तो आप Honeywell का Air touch V1 खरीद सकते हैं. ये सस्ता एयर प्यूरीफायर आपको करीब 4,999 रुपये में मिल जाएगा. इसमें H13 HEPA, प्री-फिल्टर और एक्टिवेटेट कार्बन फिल्टर जैसे फीचर्स मिलेंगे. 

2.Eureka Forbes का AP 150 एयर प्यूरीफायर 

Eureka Forbes का AP 150 एयर प्यूरीफायर 
4,999 रुपये की ही कीमत में आपको एक और ऑप्शन Eureka Forbes का AP 150 मिल जाएगाय. बता दें कि ये डिवाइस 200 स्कॉयर फिट एरिया को कवर कर सकता है और इसमें भी आपको HEPA H13 फिल्टर मिल जाएगा. 

3.OWNAIR  

OWNAIR  
इससे भी कम बजट में आप OWNAIR का एयर प्यूरीफायर खरीद सकते हैं. इसकी कीमत करीब 3,999 के आसपास है. इसका HEPA 13 फिल्टर वाला एयर प्यूरीफायर 3,999 रुपये में मिल रहा है और ये डिवाइस 150 स्कॉयर फिट के एरिया को कवर कर सकता है. 

4.CPENSUS का एयर प्यूरीफायर 

CPENSUS का एयर प्यूरीफायर 
CPENSUS का एयर प्यूरीफायर भी आपको 2799 रुपये में मिल जाएगा. ये एयर प्यूरीफायर 107 स्कॉयर फिट एरिया को कवर करता है. इसमें H13 फिल्टर का इस्तेमाल किया गया है. 

5.Nutripro का एयर प्यूरीफायर इसके अलावा Nutripro का एयर प्यूरीफायर 4,999 रुपये में खरीद सकते हैं. इसपर आपको 500 रुपये का कूपन डिस्काउंट भी मिल सकता है. कंपनी का दावा है कि ये डिवाइस 600 स्कॉयर फिट के एरिया को कवर कर सकता है.

Nutripro का एयर प्यूरीफायर इसके अलावा Nutripro का एयर प्यूरीफायर 4,999 रुपये में खरीद सकते हैं. इसपर आपको 500 रुपये का कूपन डिस्काउंट भी मिल सकता है. कंपनी का दावा है कि ये डिवाइस 600 स्कॉयर फिट के एरिया को कवर कर सकता है.
इसके अलावा Nutripro का एयर प्यूरीफायर 4,999 रुपये में खरीद सकते हैं. इसपर आपको 500 रुपये का कूपन डिस्काउंट भी मिल सकता है. कंपनी का दावा है कि ये  डिवाइस 600 स्कॉयर फिट के एरिया को कवर कर सकता है.

T20I क्रिकेट के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में एक भारतीय खिलाड़ी भी शामिल
चुनौतियों के बाद भी खूब पैसा कमाते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, शिल्पा शेट्टी और राजकुद्रा है इसकी मिसाल
IPL में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 महान बल्लेबाज, लिस्ट में 4 भारतीय खिलाड़ियों का नाम
Cheapest Air Purifier For Home: 5000 से कम है बजट? ये 5 एयर प्यूरीफायर के ऑप्शन आपके लिए रहेंगे बेस्ट
'होमबाउंड' से 'द सीक्रेट एजेंट' तक, जानिए Oscars 2026 के लिए शॉर्टलिस्टेड फिल्म कहां देख सकते हैं आप?
ये 2 राशियां कभी हार नहीं मानती, चाहे कितनी भी असफलताओं का सामना करना पड़े ये जीत कर ही आती हैं
18 या 19 किस तारीख में है आमवस्या, जानें पौष अमावस्या का महत्व से लेकर पूजा विधि और उपाय
पिता की लाडली होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, इनके पैर जहां पड़ते हैं खुल जाते हैं खुशहाली और तरक्की के रास्ते
आज इन राशि के जातकों को मिलेगा व्यापार में लाभ, पढ़ें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मूलांक 8 के लिए कैसा बीतेगा 2026? मेहनत, धैर्य और बड़े बदलावों लेकर आएगा नया साल
