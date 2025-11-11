Air Purifier Hacks: एयर प्यूरीफायर में ये 3 चीजें नहीं हैं, तो खरीदना बेकरा, पड़ेगा पछताना

5 . 3 - Activated Carbon Filter होना जरूरी है

5

यह गैस, गंध (odors), और हानिकारक रासायनिक कणों जैसे VOCs – Volatile Organic Compounds को सोख लेते हैं, यह खाना पकाने, सिगरेट के धुएं, पेंट, पालतू जानवरों या कचरे जैसी बदबू को खत्म करता है. इससे हवा में मौजूद केमिकल्स और बदबू से होने वाली जलन, सिरदर्द या सांस की तकलीफ का जोखिम कम होता है. HEPA फिल्टर और Activated Carbon Filter साथ मिलकर हवा को पूरी तरह साफ, ताज़ा और सुरक्षित बनाते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से