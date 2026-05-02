सब्सक्रिप्शन से ही 1.36 लाख महीना कमाती है ये AI Influencer, कई असली कंटेंट क्रिएटर से ज्यादा हैं फॉलोअर्स 

4 . AI मॉडल से कैसे हो रही है लाखों की कमाई?

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भले ही वृतिका पटेल असली न हो, पर इसके पीछे काम कर रहे इंसान असली पैसे छाप रहा है. 2026 में आई 'बिजनेस ऑफ फैशन' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस तरह के इन्फ्लुएंसर ब्रांड कोलैबोरेशन, एफिलिएट लिंक और सब्सक्रिप्शन मॉडल के जरिए असली कैश बना रहे हैं. जेनरेटिव AI टेक्नोलॉजी में आए क्रांतिकारी बदलावों ने इस ट्रेंड में जबरदस्त उछाल ला दिया है. Viral AI Influencer (PC- vrutikaapatel/Instagram)

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