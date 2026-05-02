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सब्सक्रिप्शन से ही 1.36 लाख महीना कमाती है ये AI Influencer, कई असली कंटेंट क्रिएटर से ज्यादा हैं फॉलोअर्स 

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सब्सक्रिप्शन से ही 1.36 लाख महीना कमाती है ये AI Influencer, कई असली कंटेंट क्रिएटर से ज्यादा हैं फॉलोअर्स 

Viral AI Influencer: इन दिनों सोशल मीडिया पर 'वृत्तिका पटेल' नाम छाया हुआ है, जिसे देखकर लगता है कि यह कोई लाइफस्टाइल या फैशन इन्फ्लुएंसर है.  लेकिन, आपको बता दें कि यह कोई असल लड़की की प्रोफाइल नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के जरिए बनाई गई एक 'डिजिटल अवतार' है. आइए जानें इसके बारे में... 

Abhay Sharma | May 02, 2026, 07:15 PM IST

1.कौन है वृत्तिका पटेल? 

कौन है वृत्तिका पटेल? 
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इंस्टाग्राम पर वृत्तिका पटेल के नाम का एक अकाउंट है, जिसपर फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़ी शानदार तस्वीरें मिल जाएंगी. लेकिन, इन तस्वीरों में दिख रही लड़की असल में मौजूद नहीं है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के जरिए बनाई गई एक 'डिजिटल अवतार' है. इस प्रोफाइल पर 115k फॉलोअर्स हैं.  Viral AI Influencer (PC- vrutikaapatel/Instagram)

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2.अब जान लें AI इन्फ्लुएंसर के बारे में 

अब जान लें AI इन्फ्लुएंसर के बारे में 
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बता दें कि वृतिका पटेल की प्रोफाइल सोशल मीडिया पर राज कर रहे 'AI इन्फ्लुएंसर्स' के नए ट्रेंड का हिस्सा है. 'इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हब' के मुताबिक, यह एक डिजिटल कैरेक्टर या अवतार होते हैं, जिन्हें क्रिएटर्स के जरिए AI से बनाया जाता है, जो बिल्कुल किसी असली इन्फ्लुएंसर की तरह काम करने और दिखने वाले होते हैं.  Viral AI Influencer (PC- vrutikaapatel/Instagram)

3.केवल सब्सक्रिप्शन से ही 1.36 लाख महीना  

केवल सब्सक्रिप्शन से ही 1.36 लाख महीना  
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अब यह जान के चौंक जाएंगे कि इंस्टाग्राम पर वृत्तिका पटेल नाम के इस अकाउंट पर मौजूदा समय में 341 सब्सक्राइबर है, जो 399 रुपये में है. इस हिसाब से जोड़ा जाए तो महीने के 136000 रुपये बनते हैं. बता दें कि वृतिका पटेल की प्रोफाइल इकलौती नहीं है, सोशल मीडिया पर ऐसे आज के समय में हजारों A इन्फ्लुएंसर मौजूद हैं.Viral AI Influencer (PC- vrutikaapatel/Instagram) 

4.AI मॉडल से कैसे हो रही है लाखों की कमाई?

AI मॉडल से कैसे हो रही है लाखों की कमाई?
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भले ही वृतिका पटेल असली न हो, पर इसके पीछे काम कर रहे इंसान असली पैसे छाप रहा है. 2026 में आई 'बिजनेस ऑफ फैशन' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस तरह के इन्फ्लुएंसर ब्रांड कोलैबोरेशन, एफिलिएट लिंक और सब्सक्रिप्शन मॉडल के जरिए असली कैश बना रहे हैं.  जेनरेटिव AI टेक्नोलॉजी में आए क्रांतिकारी बदलावों ने इस ट्रेंड में जबरदस्त उछाल ला दिया है.  Viral AI Influencer (PC- vrutikaapatel/Instagram)

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