Cheapest Air Purifier: दमघोंटू, जहरीली हवा में सांस लेना हुआ मुश्किल, घर ले आएं 5000 रुपये से सस्ते ये स्मार्ट एयर प्यूरीफायर

टेक-ऑटो
Abhay Sharma | Oct 24, 2025, 10:47 AM IST
1.बढ़ी एयर प्यूरीफायर की जरूरत
जिस तरह से दिवाली के बाद दिल्ली-NCR में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, उस हिसाब से अब एयर प्यूरीफायर लेना बेहद जरूरी हो गया है. ये बढ़ते पॉल्यूशन के बीच हवा को साफ करने में मदद करता है. इसका इस्तेमाल सिर्फ कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि अगले कुछ महीनों तक करना पड़ सकता है..
2.सस्ते एयर फ्यूरीफायर
बाजार में आपको एयर फ्यूरीफायर के काफी ऑप्शन्स मिल जाएंगे. आज हम आपको कुछ ऐसे एयर प्यूरीफायर के बारे में बताने जा रहे हैं, जो 5000 रुपये से कम कीमत में आते हैं. ऐसे में ये न केवल घर की हवा को साफ रखेंगे बल्कि आपकी जेब पर भी भारी नहीं पड़ेंगे. आइए जानते हैं इनके बारे में...
3.Honeywell: Air Touch V1
इस लिस्ट में पहले नंबर पर है Honeywell का Air Touch V1 एयर फ्यूरीफायर है. इस एयर फ्यूरीफायर में आपको प्रीफिल्टर, H13 HEPA फिल्टर और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर मिलेगा. कीमत की बात करें तो यह आपको 4999 रुपये में मिल जाएगा.
4.Eureka Forbes का Air Purifier
Eureka Forbes का एयर फ्यूरीफायर भी आपको इसी बजट में मिल जाएगा. इसमें HEPA H13 फिल्टर और 360 डिग्री सराउंड एयर टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स भी मिलेंगे और यह 3 स्टेज प्यूरीफिकेशन के साथ आता है. कीमत की बात करें तो यह भी आपको 4,999 रुपये में मिल जाएगा.