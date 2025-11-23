सर्दियों में AC पैक करके रखना चाहिए या नहीं? 90% लोग कर देते हैं ये गलती

3 . AC कब कवर नहीं करना चाहिए?

सर्दियों के मौसम में अगर आपके घर के आसपास बारिश होती है तो एसी को कवर नहीं करना चाहिए. क्योंकि AC का डिजाइन ऐसा होता है, जिससे बारिश में थोड़ा पानी चला जाता है. अगर वह पैक रहेगा तो उससे पानी नहीं सूख पाएगा. जिससे जंग लगने के चांस बढ़ जाएंगे.