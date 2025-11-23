FacebookTwitterYoutubeInstagram
सर्दियों में AC पैक करके रखना चाहिए या नहीं? 90% लोग कर देते हैं ये गलती

AC Packing Tips: सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है. इसमें एयर कंडीशनर क्या, फैन चलाने की भी लोगों को जरूरत नहीं पड़ती. ऐसे में लोग अपने AC पैक करने की सोच रहे है, लेकिन वह इस बात से कन्फ्यूजन में रहते हैं कि पॉलीथिन या कपड़े से कवर किया जाए या वैसे ही रख दिया जाए.

रईश खान | Nov 23, 2025, 11:44 PM IST

1.एसी पैकिंग को लेकर रहता है कन्फ्यूजन

1

लेकिन आज हम आपके इस कन्फ्यूजन को दूर कर देंगे. कुछ ऐसी सावधानियां बताएंगे जिससे आपका एयर कंडीशनर समय तक खराब नहीं होगा और उसकी सर्विसिंग का खर्च भी कम रहेगा.

2.घर की लोकेशन पर करता है निर्भर

2

अगर आपके घर की लोकेशन ऐसी है, जहां एसी खुला छोड़ने पर उसमें धूल-मिट्टी जम सकती है, तो उसे कपड़े या पॉलीथिन से कवर करना बेहद जरूरी है. अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उसमें जंग लग सकता है. नमी आने से खराब भी हो सकती है.

3.AC कब कवर नहीं करना चाहिए?

3

सर्दियों के मौसम में अगर आपके घर के आसपास बारिश होती है तो एसी को कवर नहीं करना चाहिए. क्योंकि AC का डिजाइन ऐसा होता है, जिससे बारिश में थोड़ा पानी चला जाता है. अगर वह पैक रहेगा तो उससे पानी नहीं सूख पाएगा. जिससे जंग लगने के चांस बढ़ जाएंगे.

4.कवर करते समय रखे ये ध्यान

4

एसी कवर करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि उसमें कोई जगह खाली नहीं रह जाए. जिससे छोटे चूहे उसमें न घुस सकें. नहीं तो सर्दियों को मौसम वह अपना घर बना लेते हैं. इससे वे आपके एसी को खराब कर सकते हैं.

5.मेन स्विच से हटा दें प्लग

5

सर्दियों में एसी पैक करते समय प्लग मेन स्विच को हटा दें. वरना शॉर्ट सर्किट या बिजली के पावर बार-बार कट होने से उसके इलेक्ट्रॉानिक उपकरण नुकसान हो सकता है.

6.फिल्टर और ड्रेन पाइप करें साफ

6

एयर कंडीशनर को पैक करने से पहले उसके फिल्टर की सफाई जरूर करें. एसी यूज के दौरान उसके फिल्टर में धूल-मिट्टी जम जाती है, जो AC बैक्टीरिया या नुकसानदेह वायरस पैर पसार लेते हैं. लिहाजा फिल्टर को साबुन या नॉर्मल पानी से धोकर साफ करके रखना चाहिए.

