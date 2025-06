1 . Steps to link Aadhaar with Your IRCTC Account

- IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर जाएं. अपनी अकाउंट डिटेल्स डालकर लॉगइन करें.

- My Account पर जाएं और ऑथेंटिकेट यूज़र ऑप्शन को चुनें.

- इसके बाद अपना आधार नंबर डालें.

- वेरिफाई डिटेल पर क्लिक करें.

- इसके बाद आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसे भरने के बाद सबमिट कर दें. आपका IRCTC अकाउंट आधार से लिंक हो जाएगा.