आपके नाम से बन गई फेक Instagram प्रोफाइल? जानें शिकायत करने का आसान तरीका

5 . तीन डॉट्स वाले मेन्यू पर क्लिक करें

5

इसके बाद इंस्टाग्राम ऐप खोलें और उस फर्जी प्रोफाइल पर जाएं. प्रोफाइल के ऊपर तीन डॉट्स वाले मेन्यू पर क्लिक करें और Report ऑप्शन को चुनें. फिर Report Account पर टैप करें और It's pretending to be someone else सिलेक्ट करें.