खरीदने जा रहे हैं रूम हीटर? तो गांठ बांध लें ये 5 बातें

टेक-ऑटो
राजा राम | Nov 23, 2025, 11:24 PM IST
1.कमरे का साइज
हीटर की क्षमता सीधे कमरे के आकार पर निर्भर करती है. छोटे कमरे के लिए 800-1200 वॉट का हीटर पर्याप्त होता है, जबकि बड़े कमरे में 2000 वॉट या उससे ज्यादा की क्षमता वाला हीटर सही गर्माहट देता है.
2.सुरक्षा फीचर्स
हीटर खरीदते समय सुरक्षा फीचर्स जैसे ऑटो कट-ऑफ टिप-ओवर प्रोटेक्शन और कूल-टच बॉडी जरूर चेक करें. ये फीचर्स हादसों से बचाते हैं और लंबे समय तक हीटर का सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित करते हैं.
3.बिजली की खपत
अगर हीटर रोज कई घंटे इस्तेमाल करना है तो ऑयल-फिल्ड हीटर बेहतर विकल्प है. यह कम बिजली में लगातार गर्माहट देता है और कमरे की हवा को ज्यादा सुखाता नहीं.
4.ब्रांड भी है जरूरी
किसी भरोसेमंद ब्रांड का हीटर चुनें. कम से कम एक साल की वारंटी होना चाहिए.
5.सर्विस सेंटर
हीटर खरीदते समय यह जरूर देखें कि कंपनी का नजदीकी सर्विस सेंटर मौजूद हो, ताकि किसी खराबी की स्थिति में तुरंत सहायता मिल सके.