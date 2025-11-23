खरीदने जा रहे हैं रूम हीटर? तो गांठ बांध लें ये 5 बातें

1 . कमरे का साइज

1

हीटर की क्षमता सीधे कमरे के आकार पर निर्भर करती है. छोटे कमरे के लिए 800-1200 वॉट का हीटर पर्याप्त होता है, जबकि बड़े कमरे में 2000 वॉट या उससे ज्यादा की क्षमता वाला हीटर सही गर्माहट देता है.