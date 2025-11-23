FacebookTwitterYoutubeInstagram
HomePhotos

टेक-ऑटो

खरीदने जा रहे हैं रूम हीटर? तो गांठ बांध लें ये 5 बातें

सर्दियों में घर को गर्म रखने के लिए रूम हीटर एक जरूरी गैजेट बन गया है. लेकिन मार्केट में मौजूद कई प्रकार के हीटर देखकर अक्सर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा मॉडल सही रहेगा. इस वजह से हीटर खरीदने से पहले कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देना बेहद अहम है. 

राजा राम | Nov 23, 2025, 11:24 PM IST

1.कमरे का साइज

कमरे का साइज
1

हीटर की क्षमता सीधे कमरे के आकार पर निर्भर करती है. छोटे कमरे के लिए 800-1200 वॉट का हीटर पर्याप्त होता है, जबकि बड़े कमरे में 2000 वॉट या उससे ज्यादा की क्षमता वाला हीटर सही गर्माहट देता है. 

2.सुरक्षा फीचर्स

सुरक्षा फीचर्स
2

हीटर खरीदते समय सुरक्षा फीचर्स जैसे ऑटो कट-ऑफ टिप-ओवर प्रोटेक्शन और कूल-टच बॉडी जरूर चेक करें. ये फीचर्स हादसों से बचाते हैं और लंबे समय तक हीटर का सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित करते हैं. 
 

3.बिजली की खपत

बिजली की खपत
3

अगर हीटर रोज कई घंटे इस्तेमाल करना है तो ऑयल-फिल्ड हीटर बेहतर विकल्प है. यह कम बिजली में लगातार गर्माहट देता है और कमरे की हवा को ज्यादा सुखाता नहीं. 
 

4.ब्रांड भी है जरूरी

ब्रांड भी है जरूरी
4

किसी भरोसेमंद ब्रांड का हीटर चुनें. कम से कम एक साल की वारंटी होना चाहिए. 
 

5.सर्विस सेंटर

सर्विस सेंटर
5

हीटर खरीदते समय यह जरूर देखें कि कंपनी का नजदीकी सर्विस सेंटर मौजूद हो, ताकि किसी खराबी की स्थिति में तुरंत सहायता मिल सके. 

