माचिस की डिब्बी से भी छोटे हैं दुनिया के ये 5 फोन, फीचर्स कर देंगे हैरान

टेक-ऑटो
सुमित तिवारी | Oct 07, 2025, 09:12 PM IST
1.Zanco Tiny T1
ये दुनिया का सबसे छोटा स्मार्टफोन हैं. जिसकी लंबाई सिर्फ 46.7 mm है और वजन केवल 13 ग्राम है. इसमें 0.49 इंच का OLED स्क्रीन, 2G नेटवर्क सपोर्ट और 300 कॉन्टैक्ट्स स्टोर करने की सुविधा है.
2.Zanco Tiny T2
ये टिनी 1 का अपग्रेडेड वर्जन हैं. इसमें 3G सपोर्ट, कैमरा, 128MB RAM और 64MB इंटरनल स्टोरेज है. वजन की बात करें तो इसका वजन कुल 31 ग्राम हैं.
3.Unihertz Jelly 2
इस मोबाइल को दुनिया का सबसे छोटा 4जी स्मार्टफोन माना जाता है. इसमें 3 इंच की स्क्रीन, Android 11, 6GB RAM और 128GB स्टोरेज है. इसमें फेस अनलॉक, GPS, कैमरा, Wi-Fi और Google Play Store सपोर्ट भी है.
4.Light Phone 2
जो लोग मोबाइल का उपयोग केवल कॉल और मैसेज के लिए करना चाहते है ये फोन उन लोगों के लिए सबसे बढ़िया विकल्प हैं.
5.Kyocera KY-01L
ये दुनिया का सबसे पतला फोन है. इस फोन की मोटाई केवल 5.3 mm है और वजन केवल 47 ग्राम है, इस फोन में 2.8 इंच का मोनोक्रोम स्क्रीन है और इसे केवल कॉल, मैसेज और ब्राउजिंग के लिए उपयोग किया जा सकता है.