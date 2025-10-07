माचिस की डिब्बी से भी छोटे हैं दुनिया के ये 5 फोन, फीचर्स कर देंगे हैरान

5 . Kyocera KY-01L

ये दुनिया का सबसे पतला फोन है. इस फोन की मोटाई केवल 5.3 mm है और वजन केवल 47 ग्राम है, इस फोन में 2.8 इंच का मोनोक्रोम स्क्रीन है और इसे केवल कॉल, मैसेज और ब्राउज‍िंग के लिए उपयोग किया जा सकता है.