आउट होने पर गुस्से से आग बबूला हुए पृथ्वी शॉ, गेंदबाज के पीछे बल्ला लेकर दौड़े, VIDEO

क्या हर साल धरती से दूर होता जा रहा है चांद, NASA के वैज्ञानिकों ने की अजीब खोज

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में इस लड़के ने दिया आर्यन खान का साथ, शाहरुख खान के लाडले की सीरीज यूं ही नहीं हुई हिट

माचिस की डिब्बी से भी छोटे हैं दुनिया के ये 5 फोन, फीचर्स कर देंगे हैरान

Begum Akhtar: वो सिंगर जिसकी आवाज़ इधर-उधर नहीं, सीधे दिल में उतरती है...

Karwa Chauth Special Halwa: कैसे बनता है मुंह में घुल जाने वाला 'मखानी हलवा'? जानें आसान रेसिपी

Bilaspur Landslide: हिमाचल के बिलासपुर में भारी लैंडस्लाइड, यात्रियों से भरी बस मलबे में दबी, 18 की मौत, कई घायल

Rashifal 08 October 2025: आज तुला वालों चिंता और परेशानी भरा रहेगा दिन, जानें मेष से मीन तक की राशियों का हाल

आपके सेविंग अकाउंट पर किसकी रहती है नजर? CA के दावे से चौंक जाएंगे आप

Diabetes का पता लगाने के लिए 2 बार क्यों लिया जाता है Blood Sample, जानिए इसके पीछे की वजह

टेक-ऑटो

माचिस की डिब्बी से भी छोटे हैं दुनिया के ये 5 फोन, फीचर्स कर देंगे हैरान

ज्यादातर लोगों क हाथों में आपको बड़े स्क्रीन वाले स्मार्टफोन नजर आते होंगे. आज हम आपको दुनिया के 5 सबसे छोटे स्मार्ट फोन के बारे में बताने जा रहे हैं. 

सुमित तिवारी | Oct 07, 2025, 09:12 PM IST

1.Zanco Tiny T1 

Zanco Tiny T1 
1

ये दुनिया का सबसे छोटा स्मार्टफोन हैं. जिसकी लंबाई सिर्फ 46.7 mm है और वजन केवल 13 ग्राम है. इसमें 0.49 इंच का OLED स्क्रीन, 2G नेटवर्क सपोर्ट और 300 कॉन्टैक्ट्स स्टोर करने की सुविधा है. 
 

2.Zanco Tiny T2

Zanco Tiny T2
2

ये टिनी 1 का अपग्रेडेड वर्जन हैं. इसमें 3G सपोर्ट, कैमरा, 128MB RAM और 64MB इंटरनल स्टोरेज है. वजन की बात करें तो इसका वजन कुल 31 ग्राम हैं. 

3.Unihertz Jelly 2

Unihertz Jelly 2
3

इस मोबाइल को दुनिया का सबसे छोटा 4जी स्मार्टफोन माना जाता है. इसमें 3 इंच की स्क्रीन, Android 11, 6GB RAM और 128GB स्टोरेज है. इसमें फेस अनलॉक, GPS, कैमरा, Wi-Fi और Google Play Store सपोर्ट भी है. 

4.Light Phone 2  

Light Phone 2  
4

जो लोग मोबाइल का उपयोग केवल कॉल और मैसेज के लिए करना चाहते है ये फोन उन लोगों के लिए सबसे बढ़िया विकल्प हैं.
 

5.Kyocera KY-01L  

Kyocera KY-01L  
5

ये दुनिया का सबसे पतला फोन है. इस फोन की मोटाई केवल 5.3 mm है और वजन केवल 47 ग्राम है, इस फोन में 2.8 इंच का मोनोक्रोम स्क्रीन है और इसे केवल कॉल, मैसेज और ब्राउज‍िंग के लिए उपयोग किया जा सकता है. 

