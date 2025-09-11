FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

सीपीआर से लेकर जख्म की देखभाल तक, हर किसी को पता होनी चाहिए First Aid की ये जरूरी तकनीकें

'सीएम बनेंगे अजीत जोगी'- 14 साल बाद दिग्विजय ने खुद ही सच साबित की अपनी भविष्यवाणी

4000 रुपए से भी कम में मिलेंगे ये WhatsApp, Facebook, Twitter वाले फोन, ऑनलाइन पेमेंट तक का मिलेगा ऑप्शन

छत्तीसगढ़ में बड़ा ऑपरेशन, 1 करोड़ का इनामी बालकृष्ण ढेर, सुरक्षाबलों ने 10 नक्सलियों को मार गिराया

Asia Cup 2025: अभिषेक शर्मा की कमाई ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, नेटवर्थ का आंकड़ा कर देगा हैरान

Hotel Room Secret: 99% लोग नहीं जानते होंगे होटल के कमरों में दीवार घड़ी न होने का राज, सीक्रेट जान रह जाएंगे दंग

Viral Video: हाथी के इस वीडियो को देख लोग क्यों हो रहे भावुक? जानिए इसमें ऐसा क्या है खास

इस शख्स को कहते हैं 'नेपाल का मुकेश अंबानी', जानें पड़ोसी देश के 5 सबसे अमीर लोगों की दौलत का लेखा-जोखा

DUSU Election 2025: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए ABVP, NSUI ने घोषित किए उम्मीदवारों के नाम, यहां देखें लिस्ट

Best Shopping Market In Delhi: शादी की शॉपिंग के लिए बेस्ट हैं दिल्ली की ये 3 मार्केट, लहंगा से लेकर ज्वेलरी तक सबकुछ मिलेगा सस्ता

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
सीपीआर से लेकर जख्म की देखभाल तक, हर किसी को पता होनी चाहिए First Aid की ये जरूरी तकनीकें

सीपीआर से लेकर जख्म की देखभाल तक, हर किसी को पता होनी चाहिए First Aid की ये जरूरी तकनीकें

'सीएम बनेंगे अजीत जोगी'- 14 साल बाद दिग्विजय ने खुद ही सच साबित की अपनी भविष्यवाणी

'सीएम बनेंगे अजीत जोगी'- 14 साल बाद दिग्विजय ने खुद ही सच साबित की अपनी भविष्यवाणी

छत्तीसगढ़ में बड़ा ऑपरेशन, 1 करोड़ का इनामी बालकृष्ण ढेर, सुरक्षाबलों ने 10 नक्सलियों को मार गिराया

छत्तीसगढ़ में बड़ा ऑपरेशन, 1 करोड़ का इनामी बालकृष्ण ढेर, सुरक्षाबलों ने 10 नक्सलियों को मार गिराया

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
4000 रुपए से भी कम में मिलेंगे ये WhatsApp, Facebook, Twitter वाले फोन, ऑनलाइन पेमेंट तक का मिलेगा ऑप्शन

4000 रुपए से भी कम में मिलेंगे ये WhatsApp, Facebook, Twitter वाले फोन, ऑनलाइन पेमेंट तक का मिलेगा ऑप्शन

Asia Cup 2025: अभिषेक शर्मा की कमाई ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, नेटवर्थ का आंकड़ा कर देगा हैरान

अभिषेक शर्मा की कमाई ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, नेटवर्थ का आंकड़ा कर देगा हैरान

इस शख्स को कहते हैं 'नेपाल का मुकेश अंबानी', जानें पड़ोसी देश के 5 सबसे अमीर लोगों की दौलत का लेखा-जोखा

इस शख्स को कहते हैं 'नेपाल का मुकेश अंबानी', जानें पड़ोसी देश के 5 सबसे अमीर लोगों की दौलत का लेखा-जोखा

HomePhotos

टेक-ऑटो

4000 रुपए से भी कम में मिलेंगे ये WhatsApp, Facebook, Twitter वाले फोन, ऑनलाइन पेमेंट तक का मिलेगा ऑप्शन

आज हम आपको 4000 से कम में ऐसे सस्ते फोन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें WhatsApp, Facebook, Twitter जैसे सोशल मीडिया चला सकते हैं. इस फोन में तो UPI सपोर्ट भी मिल जाएगा...

Abhay Sharma | Sep 11, 2025, 07:40 PM IST

1.Samsung Metro XL

Samsung Metro XL
1

 2.8 इंच की QVGA डिस्प्ले के साथ इसमें 64MB RAM और 128MB ROM दी गई है, इसे 16GB और बढ़ाया जा सकता है. इसके अलावा इसमें 3.1MP का रियर कैमरा और 2MP फ्रंट कैमरा मौजूद है. यह फोन WhatsApp और अन्य ऐप्स को सपोर्ट करता है और इसकी बैटरी 1200 mAh की है. 

Advertisement

2.Nokia 208 Black

Nokia 208 Black
2

Nokia का यह क्लासिक फोन 2.4 इंच की डिस्प्ले और 1.3MP कैमरा के साथ मिलता है और यह ड्यूल सिम सपोर्ट करता है. बता दें कि इस फोन में FM रेडियो और 3G कनेक्टिविटी है. इसके अलावा WhatsApp जैसे बेसिक ऐप्स इसमें अच्छी तरह चलते हैं. बैटरी की बात करें तो इसकी बैटरी 1020 mAh की है.  

3.Callbar C63 Bold 310 Dual SIM

Callbar C63 Bold 310 Dual SIM
3

1.77 इंच की स्क्रीन और 1050 mAh की बैटरी के साथ इस फोन में मिलेगा ड्यूल सिम, इस फोन में VGA कैमरा के साथ-साथ हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी और गुजराती जैसी कई भाषाओं का सपोर्ट है. इसके अलावा  इसमें WhatsApp, Facebook, Twitter, Skype और Google जैसे ऐप्स पहले से इंस्टॉल आते हैं. 

4.Micromax Bharat 1

Micromax Bharat 1
4

यह फोन 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth, और GPS सपोर्ट करता है और WhatsApp जैसी ऐप्स इसमें आसानी से चलती हैं. इसकी बैटरी 2000 mAh की है और इस फोन की एक खासियत यह है कि इसमें UPI सपोर्ट भी मिलता है, जो इस फोन को लिस्ट के बाकी डिवाइसेज से अलग करता है. 

TRENDING NOW

5.Intex Turbo+ 4G

Intex Turbo+ 4G
5

इस फोन में ड्यूल-कोर प्रोसेसर, 512MB RAM और 4GB इंटरनल स्टोरेज है जिसे 32GB तक बढ़ाया जा सकता है. इसके अलावा इसमें 2MP का रियर और VGA फ्रंट कैमरा है. यह 4G VoLTE सपोर्ट करता है और WhatsApp के लिए परफेक्ट है. वहीं इसकी बैटरी 2000 mAh की है. 

6.ये फोन्स भी हैं सस्ते 

ये फोन्स भी हैं सस्ते 
6

इसके अलावा JioBharat Phone, Lava Pulse 1, Jio Prima 4G, JioPhone 2, Nokia 130 Music 2023, Nokia 2660 Flip जैसे फोन देख सकते हैं. हालांकि इनमें ये सारे फीचर तो नहीं मिलेंगे. लेकिन, आप सस्ता फोन देख रहे हैं तो ये फोन्स आपके लिए काम के साबित हो सकते हैं. 
 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
4000 रुपए से भी कम में मिलेंगे ये WhatsApp, Facebook, Twitter वाले फोन, ऑनलाइन पेमेंट तक का मिलेगा ऑप्शन
4000 रुपए से भी कम में मिलेंगे ये WhatsApp, Facebook, Twitter वाले फोन, ऑनलाइन पेमेंट तक का मिलेगा ऑप्शन
Asia Cup 2025: अभिषेक शर्मा की कमाई ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, नेटवर्थ का आंकड़ा कर देगा हैरान
अभिषेक शर्मा की कमाई ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, नेटवर्थ का आंकड़ा कर देगा हैरान
इस शख्स को कहते हैं 'नेपाल का मुकेश अंबानी', जानें पड़ोसी देश के 5 सबसे अमीर लोगों की दौलत का लेखा-जोखा
इस शख्स को कहते हैं 'नेपाल का मुकेश अंबानी', जानें पड़ोसी देश के 5 सबसे अमीर लोगों की दौलत का लेखा-जोखा
नेपाल के लोग कितने देशों में बिना पासपोर्ट-वीजा के जा सकते हैं? लिस्ट में इस पड़ोसी मुल्क का भी नाम
नेपाल के लोग कितने देशों में बिना पासपोर्ट-वीजा के जा सकते हैं? लिस्ट में इस पड़ोसी मुल्क का भी नाम
भारत का 100 रुपया नेपाल में जाकर कितने का हो जाता है? जानकर रह जाएंगे हैरान
भारत का 100 रुपया नेपाल में जाकर कितने का हो जाता है? जानकर रह जाएंगे हैरान
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE