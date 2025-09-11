4000 रुपए से भी कम में मिलेंगे ये WhatsApp, Facebook, Twitter वाले फोन, ऑनलाइन पेमेंट तक का मिलेगा ऑप्शन

सीपीआर से लेकर जख्म की देखभाल तक, हर किसी को पता होनी चाहिए First Aid की ये जरूरी तकनीकें
टेक-ऑटो
Abhay Sharma | Sep 11, 2025, 07:40 PM IST
1.Samsung Metro XL
2.8 इंच की QVGA डिस्प्ले के साथ इसमें 64MB RAM और 128MB ROM दी गई है, इसे 16GB और बढ़ाया जा सकता है. इसके अलावा इसमें 3.1MP का रियर कैमरा और 2MP फ्रंट कैमरा मौजूद है. यह फोन WhatsApp और अन्य ऐप्स को सपोर्ट करता है और इसकी बैटरी 1200 mAh की है.
2.Nokia 208 Black
Nokia का यह क्लासिक फोन 2.4 इंच की डिस्प्ले और 1.3MP कैमरा के साथ मिलता है और यह ड्यूल सिम सपोर्ट करता है. बता दें कि इस फोन में FM रेडियो और 3G कनेक्टिविटी है. इसके अलावा WhatsApp जैसे बेसिक ऐप्स इसमें अच्छी तरह चलते हैं. बैटरी की बात करें तो इसकी बैटरी 1020 mAh की है.
3.Callbar C63 Bold 310 Dual SIM
1.77 इंच की स्क्रीन और 1050 mAh की बैटरी के साथ इस फोन में मिलेगा ड्यूल सिम, इस फोन में VGA कैमरा के साथ-साथ हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी और गुजराती जैसी कई भाषाओं का सपोर्ट है. इसके अलावा इसमें WhatsApp, Facebook, Twitter, Skype और Google जैसे ऐप्स पहले से इंस्टॉल आते हैं.
4.Micromax Bharat 1
यह फोन 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth, और GPS सपोर्ट करता है और WhatsApp जैसी ऐप्स इसमें आसानी से चलती हैं. इसकी बैटरी 2000 mAh की है और इस फोन की एक खासियत यह है कि इसमें UPI सपोर्ट भी मिलता है, जो इस फोन को लिस्ट के बाकी डिवाइसेज से अलग करता है.
5.Intex Turbo+ 4G
इस फोन में ड्यूल-कोर प्रोसेसर, 512MB RAM और 4GB इंटरनल स्टोरेज है जिसे 32GB तक बढ़ाया जा सकता है. इसके अलावा इसमें 2MP का रियर और VGA फ्रंट कैमरा है. यह 4G VoLTE सपोर्ट करता है और WhatsApp के लिए परफेक्ट है. वहीं इसकी बैटरी 2000 mAh की है.
6.ये फोन्स भी हैं सस्ते
इसके अलावा JioBharat Phone, Lava Pulse 1, Jio Prima 4G, JioPhone 2, Nokia 130 Music 2023, Nokia 2660 Flip जैसे फोन देख सकते हैं. हालांकि इनमें ये सारे फीचर तो नहीं मिलेंगे. लेकिन, आप सस्ता फोन देख रहे हैं तो ये फोन्स आपके लिए काम के साबित हो सकते हैं.