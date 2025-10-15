FacebookTwitterYoutubeInstagram
Rashifal 16 October 2025: आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को रक्षामंत्री ने दिया दिवाली गिफ्ट, कुछ ऐसे मिलेगा फायदा...

5 ऐसे खौफनाक जानवर, जिन्हें देखकर बाघ भी दबे पांव निकल लेता है

पटाखों और ग्रीन पटाखों में क्या होता है अंतर, जानिए कैसे होते हैं तैयार?

जानें क्यों चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के लिए काल बनेगी भारतीय Astra-Mk2 Missile...

Bihar: राघोपुर विधानसभा सीट से तेजस्वी यादव ने भरा पर्चा, नामांकन के समय लालू-राबड़ी देवी भी रहें मौजूद

भारत के लिए बड़ी खुशखबरी, अहमदाबाद में होंगे कॉमनवेल्थ गेम्स; इस दिन आएगा फाइनल रिजल्ट

16 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश दौरे पर PM Modi, करोड़ों की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात, जानें पूरा कार्यक्रम

Bihar Election 2025: राजापाकर सीट पर कड़ा मुकाबला होने के आसार, पासवान-रविदास वोटर निर्णायक

IND vs AUS 2025: ऑस्ट्रेलिया रवाना हुई टीम इंडिया, विराट-रोहित से गले मिले गिल, BCCI ने शेयर किया वीडियो

टेक-ऑटो

5 ऐसे खौफनाक जानवर, जिन्हें देखकर बाघ भी दबे पांव निकल लेता है

मगर गुजरात को छोड़कर भारत के अधिकांश जंगलों पर बाघों का राज देखा जाता है. वैसे तो बाघ एक बड़ा इलाका बना कर रहते हैं और सभी दूसरे जानवर उससे कतराते हैं, लेकिन आज हम आपको उन जानवरों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे बाघ भी डर जाता है. 

सुमित तिवारी | Oct 15, 2025, 09:19 PM IST

1.हाथी

हाथी
1

हाथी, हाथी ही भले ही स्वभाव से शांत जानवर होता है. लेकिन अगर इसे क्रोध आ गया तो इसके आग कोई नही टिक पाता. यहीं कारण है कि बाघ भी इससे भिड़ने से कतराता है. 

2.एक सींग वाला गैंडा

एक सींग वाला गैंडा
2

एक सींग वाला गैंडा भी हाथी की तरह ही बलशाली जानवर होता है. इसका आक्रामक स्वभाव और अभेद चमड़ी की वजह से बाघ इससे भिड़ने का खतरा मोल नहीं लेता.

3.इंडियन बाइसन

इंडियन बाइसन
3

कुछ शाकाहरी जीव ऐसे होते हैं जिनका शिकार करने से पहले बाघ भी हजार बार सोचता है. इन्हीं में से एक है गौर, जिसे इंडियन बाइसन के नाम से भी जाना जाता है. दरअसल यह जानवर झुंड में रहता है और स्वभाव में आक्रामक होने के चलते यह बाघ के लिए चुनौतीपूर्ण शिकार होता है.

4.भालू

भालू
4

बाघ को चुनौती देने वाले जानवरों में से एक भालू भी है. कई भालू के नुकीले पंजे बाघ की जान लेने के लिए काफी होते हैं. इतना ही नहीं भालू के पास बाघ से अधिक देर तक लड़ने की झमता होती हैं. 
 

5.सेही

सेही
5

इसकी पूंछ के हिस्से में कांटे होते हैं जो कठोर होते हैं. जैसे ही कोई बड़ा जानवर इस पर हमलावर करता है तो यह अपने बचाव में कांटों को खड़ा कर लेता है.  

