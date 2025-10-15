5 ऐसे खौफनाक जानवर, जिन्हें देखकर बाघ भी दबे पांव निकल लेता है

Rashifal 16 October 2025: आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
सुमित तिवारी | Oct 15, 2025, 09:19 PM IST
1.हाथी
हाथी, हाथी ही भले ही स्वभाव से शांत जानवर होता है. लेकिन अगर इसे क्रोध आ गया तो इसके आग कोई नही टिक पाता. यहीं कारण है कि बाघ भी इससे भिड़ने से कतराता है.
2.एक सींग वाला गैंडा
एक सींग वाला गैंडा भी हाथी की तरह ही बलशाली जानवर होता है. इसका आक्रामक स्वभाव और अभेद चमड़ी की वजह से बाघ इससे भिड़ने का खतरा मोल नहीं लेता.
3.इंडियन बाइसन
कुछ शाकाहरी जीव ऐसे होते हैं जिनका शिकार करने से पहले बाघ भी हजार बार सोचता है. इन्हीं में से एक है गौर, जिसे इंडियन बाइसन के नाम से भी जाना जाता है. दरअसल यह जानवर झुंड में रहता है और स्वभाव में आक्रामक होने के चलते यह बाघ के लिए चुनौतीपूर्ण शिकार होता है.
4.भालू
बाघ को चुनौती देने वाले जानवरों में से एक भालू भी है. कई भालू के नुकीले पंजे बाघ की जान लेने के लिए काफी होते हैं. इतना ही नहीं भालू के पास बाघ से अधिक देर तक लड़ने की झमता होती हैं.
5.सेही
इसकी पूंछ के हिस्से में कांटे होते हैं जो कठोर होते हैं. जैसे ही कोई बड़ा जानवर इस पर हमलावर करता है तो यह अपने बचाव में कांटों को खड़ा कर लेता है.