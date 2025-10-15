5 ऐसे खौफनाक जानवर, जिन्हें देखकर बाघ भी दबे पांव निकल लेता है

3 . इंडियन बाइसन

कुछ शाकाहरी जीव ऐसे होते हैं जिनका शिकार करने से पहले बाघ भी हजार बार सोचता है. इन्हीं में से एक है गौर, जिसे इंडियन बाइसन के नाम से भी जाना जाता है. दरअसल यह जानवर झुंड में रहता है और स्वभाव में आक्रामक होने के चलते यह बाघ के लिए चुनौतीपूर्ण शिकार होता है.