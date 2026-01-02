Low Height Bikes: छोटे कद के राइडर्स के लिए बेस्ट हैं ये बाइक, फीचर्स, लुक और पावर में हैं नंबर-1 

टेक-ऑटो
Abhay Sharma | Jan 02, 2026, 01:07 PM IST
1.कम सीट हाइट वाली शानदार बाइक्स
आज हम आपको टॉप-5 ऐसी मोटरसाइकिल के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कम सीट हाइट के साथ आती हैं. अगर आप धांसू फीचर्स के साथ शानदार लुक और जबरदस्त पावर चाहते हैं तो इन बाइक्स को देख सकते हैं.
2.Bajaj Avenger Cruise 220
Bajaj Avenger Cruise 220 एक क्रूजर बाइक है, जिसकी सीट हाइट 737 मिमी की है. यानी छोटे कद के राइडर्स के लिए ये बाइक परफेक्ट् मानी जाती है. बताते चलें कि बाइक सिंगल स्टैंडर्ड वैरिएंट के साथ आती है, कीमत की बात करें तो यह 1.45 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) प्राइस में मिल जाएगी.
3.Jawa 42
Jawa 42 रेट्रो स्टाइलिंग और परफॉरमेंस के साथ आती है. यह बॉबर-स्टाइल मोटरसाइकिल 2.13 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से 2.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच आती है. सीट की ऊंचाई की बात करें तो यह 740 मिमी की है. इसलिए छोटे कद के राइडर्स भी इसे आसानी से चला सकते हैं.
4.Jawa Perak
Jawa Perak भी एक लो-हाइट सीट मोटरसाइकिल है, जो रेट्रो स्टाइलिंग के साथ आधुनिक इंजीनियरिंग के साथ आती है. इसकी सीट की ऊंचाई 750 मिमी है और इसमें 334cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड DOHC इंजन इस्तेमाल किया गया है.
5.Royal Enfield Goan Classic 350
Goan Classic 350 अपनी रेट्रो डिजाइन, दमदार इंजन और आरामदायक राइडिंग के लिए जानी जाती है. सीट की ऊंचाई 750 मिमी है और इसमें 349cc का J-सीरीज इंजन मिलता है, जो 20bhp की पावर और 27Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसके सिंगल टोन की कीमत 2.35 लाख रुपये और डुअल टोन वेरिएंट की कीमत 2.38 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के करीब है.
6.Royal Enfield Meteor 350
2.05 लाख रुपये से लेकर 2.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच आने वाली इस बाइक की सीट हाइट 765 मिमी की रखी गई है, जोकि छोटे राइडर्स के लिए एक आदर्श बाइक मानी जाती है. इस वजह से इसे हैंडल करना भी आसान हो जाता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से