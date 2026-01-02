Low Height Bikes: छोटे कद के राइडर्स के लिए बेस्ट हैं ये बाइक, फीचर्स, लुक और पावर में हैं नंबर-1 

5 . Royal Enfield Goan Classic 350

5

Goan Classic 350 अपनी रेट्रो डिजाइन, दमदार इंजन और आरामदायक राइडिंग के लिए जानी जाती है. सीट की ऊंचाई 750 मिमी है और इसमें 349cc का J-सीरीज इंजन मिलता है, जो 20bhp की पावर और 27Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसके सिंगल टोन की कीमत 2.35 लाख रुपये और डुअल टोन वेरिएंट की कीमत 2.38 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के करीब है.