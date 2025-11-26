FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़
भारत के लिए बड़ी खुशखबरी, 20 साल बाद मिली Commonwealth Games 2030 की मेजबानी; जानें कहां होगा आयोजन

भारत के लिए बड़ी खुशखबरी, 20 साल बाद मिली Commonwealth Games 2030 की मेजबानी; जानें कहां होगा आयोजन

Reheating Food Risks: सर्दियों में खाना बार-बार गर्म करना सही? जानिए क्या कहता है आयुर्वेद

Reheating Food Risks: सर्दियों में खाना बार-बार गर्म करना सही? जानिए क्या कहता है आयुर्वेद

Cheteshwar Pujara के साले ने किया 'सुसाइड', पूर्व मंगेतर ने लगाया था रेप का आरोप

Cheteshwar Pujara के साले ने किया 'सुसाइड', पूर्व मंगेतर ने लगाया था रेप का आरोप

शानदार साउंड, HD डिस्प्ले... 15000 से कम में मिल जाएंगे 43 इंच के ये 6 Smart TV

शानदार साउंड, HD डिस्प्ले... 15000 से कम में मिल जाएंगे 43 इंच के ये 6 Smart TV

PF Balance Check: मात्र 10 सेकंड में कैसे चेक करें पीएफ का बैलेंस? जानें ये आसान ट्रिक

PF Balance Check: मात्र 10 सेकंड में कैसे चेक करें पीएफ का बैलेंस? जानें ये आसान ट्रिक

कौन हैं Jammie Booker? जिनके हाथ से छिन गया World's Strongest Woman का खिताब

कौन हैं Jammie Booker? जिनके हाथ से छिन गया World’s Strongest Woman का खिताब

टेक-ऑटो

शानदार साउंड, HD डिस्प्ले... 15000 से कम में मिल जाएंगे 43 इंच के ये 6 Smart TV

Smart TV Under 15000: क्या आप 15,000 रुपए से कम के बजट में 43 इंच की एक बढ़िया Smart TV खरीदना चाहते हैं? अगर हां, तो खबर आपके लिए है. आज हम आपको ऐसे ही कुछ शानदार साउंड, HD डिस्प्ले के साथ आने वाले 6 बेहतरीन स्मार्ट टीवी के बारे में बताने जा रहे हैं... 

Abhay Sharma | Nov 26, 2025, 06:54 PM IST

1.15 हजार से कम में मिल जाएंगे ये 43 inch Smart TV 

15 हजार से कम में मिल जाएंगे ये 43 inch Smart TV 
1

इस समय फ्लिपकार्ट और अमेजन पर इन टीवी पर 50% तक की बंपर छूट मिल रही है. ये स्मार्ट टीवी आपके बजट में परफ़ेक्ट फिट बैठती हैं. इसमें आपको ब्रांड की विश्वसनीयता के साथ फीचर्स भी प्रीमियम मिलेंगे. जानिए इन स्मार्ट टीवी के बारे में...

2.1- Realme (43) Full HD Smart Android TV

1- Realme (43) Full HD Smart Android TV
2

प्रीमियम-लुकिंग बेज़ल-लेस डिज़ाइन और Dolby ऑडियो के साथ यह Android TV (v11) प्लेटफ़ॉर्म पर चलता है, जिससे Google Assistant, Chromecast, और लोकप्रिय ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें तीन HDMI और दो USB पोर्ट सपोर्ट करती है और इसकी स्पीकर आउटपुट लगभग 24 वाट है. यह टीवी 16,699 रुपए में फ्लिपकार्ट पर लिस्टेड है, हालांकि बैंक डिस्काउंट के साथ 15,000 रुपए तक में मिल जाएगी. 

3.2 - Limeberry (43) Full HD Smart Android LED TV

2 - Limeberry (43) Full HD Smart Android LED TV
3

Full HD रिज़ॉल्यूशन के साथ इस टीवी में क्वाड-कोर प्रोसेसर मिलेगा, साथ ही यूज़र को Android-आधारित स्मार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है. इससे Netflix, YouTube और Prime Video जैसे स्ट्रीमिंग ऐप्स का एक्सेस आसानी से होगा. यह टीवी सामान्य स्पीकर्स के साथ आता है.  55% डिस्काउंट के साथ अमेजन पर इसकी कीमत 14,299 रुपए है. 

4.3 - Thomson (43) Full HD Smart TV

3 - Thomson (43) Full HD Smart TV
4

इस टीवी के डिज़ाइन में स्लिम-बेज़ल शामिल है, जिससे यह देखने में मॉडर्न लगता है. इसके अलावा कनेक्टिविटी में HDMI और USB पोर्ट्स दिए गए हैं. बता दें कि यह QLED या 4K नहीं है, लेकिन बेसिक स्ट्रीमिंग, गेमिंग और टीवी शो के लिए यह एक पर्याप्त है. कीमत की बात करें तो यह फ्लिपकार्ट पर 33% के डिस्काउंट के बाद 13,999 रुपए में मिल जाएगा.

5.4 - Compaq (43) Full HD Smart Coolita TV

4 - Compaq (43) Full HD Smart Coolita TV
5

यह Full HD स्मार्ट टीवी बेजल-डिज़ाइन और क्लासिक LED डिस्प्ले के साथ आता है और इसमें कनेक्टिविटी में USB और HDMI पोर्ट शामिल हैं ताकि बाहरी डिवाइसेस जुड़े जा सकें.  कीमत की बात करें तो फ्लिपकार्ट पर 46% की छूट के बाद इसकी कीमत 13,800 रुपए दिख रही है. 

6.5 - VW (43) OptimaX Series Full HD QLED Android TV

5 - VW (43) OptimaX Series Full HD QLED Android TV
6

Full HD (1920×1080) रेज़ॉल्यूशन के साथ, इस TV में Display Mirroring की सुविधा है. यूज़र्स वीडियो कॉल या स्क्रीन शेयर कर सकते हैं. बताते चलें कि इस टीवी की कीमत अमेजन पर 48% की छूट के बाद 12,999 रुपए है. कम बजट में TV आपके लिए बढ़िया ऑप्शन हो सकती है. 

 

7.6 - Foxsky (43) Full HD Smart LED TV

6 - Foxsky (43) Full HD Smart LED TV
7

इस Full HD स्मार्ट टीवी में आपको 1920×1080 पिक्सल रेज़ॉल्यूशन के साथ ओएस के रूप में Android TV मिलेगा. इसमें Netflix, YouTube, Prime Video जैसे ऐप्स का सीधा एक्सेस मिलता है. साथ ही इसमें 2 HDMI-2 USB पोर्ट, साउंड आउटपुट करीब 30 वाट है, जिसमें डॉल्बी Atmos सपोर्ट मिलेगा.  फ्लिपकार्ट पर इसकी कीमत एमआरपी से 72% डिस्काउंट के बाद 11,999 रुपए है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

शानदार साउंड, HD डिस्प्ले... 15000 से कम में मिल जाएंगे 43 इंच के ये 6 Smart TV
शानदार साउंड, HD डिस्प्ले... 15000 से कम में मिल जाएंगे 43 इंच के ये 6 Smart TV
PF Balance Check: मात्र 10 सेकंड में कैसे चेक करें पीएफ का बैलेंस? जानें ये आसान ट्रिक
PF Balance Check: मात्र 10 सेकंड में कैसे चेक करें पीएफ का बैलेंस? जानें ये आसान ट्रिक
कौन हैं Jammie Booker? जिनके हाथ से छिन गया World's Strongest Woman का खिताब
कौन हैं Jammie Booker? जिनके हाथ से छिन गया World’s Strongest Woman का खिताब
WTC Points Table: अफ्रीका के खिलाफ हार के बाद भारत को लगा बड़ा झटका, WTC अंक तालिका में पाकिस्तान से नीचे पहुंची टीम
WTC Points Table: अफ्रीका के खिलाफ हार के बाद भारत को लगा बड़ा झटका, WTC अंक तालिका में पाकिस्तान से नीचे पहुंची टीम
IPL में सबसे महंगे विदेशी विकेटकीपर, देखे लिस्ट में किन प्लेयर्स का नाम
IPL में सबसे महंगे विदेशी विकेटकीपर, देखे लिस्ट में किन प्लेयर्स का नाम
