शानदार साउंड, HD डिस्प्ले... 15000 से कम में मिल जाएंगे 43 इंच के ये 6 Smart TV

टेक-ऑटो
Abhay Sharma | Nov 26, 2025, 06:54 PM IST
1.15 हजार से कम में मिल जाएंगे ये 43 inch Smart TV
इस समय फ्लिपकार्ट और अमेजन पर इन टीवी पर 50% तक की बंपर छूट मिल रही है. ये स्मार्ट टीवी आपके बजट में परफ़ेक्ट फिट बैठती हैं. इसमें आपको ब्रांड की विश्वसनीयता के साथ फीचर्स भी प्रीमियम मिलेंगे. जानिए इन स्मार्ट टीवी के बारे में...
2.1- Realme (43) Full HD Smart Android TV
प्रीमियम-लुकिंग बेज़ल-लेस डिज़ाइन और Dolby ऑडियो के साथ यह Android TV (v11) प्लेटफ़ॉर्म पर चलता है, जिससे Google Assistant, Chromecast, और लोकप्रिय ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें तीन HDMI और दो USB पोर्ट सपोर्ट करती है और इसकी स्पीकर आउटपुट लगभग 24 वाट है. यह टीवी 16,699 रुपए में फ्लिपकार्ट पर लिस्टेड है, हालांकि बैंक डिस्काउंट के साथ 15,000 रुपए तक में मिल जाएगी.
3.2 - Limeberry (43) Full HD Smart Android LED TV
Full HD रिज़ॉल्यूशन के साथ इस टीवी में क्वाड-कोर प्रोसेसर मिलेगा, साथ ही यूज़र को Android-आधारित स्मार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है. इससे Netflix, YouTube और Prime Video जैसे स्ट्रीमिंग ऐप्स का एक्सेस आसानी से होगा. यह टीवी सामान्य स्पीकर्स के साथ आता है. 55% डिस्काउंट के साथ अमेजन पर इसकी कीमत 14,299 रुपए है.
4.3 - Thomson (43) Full HD Smart TV
इस टीवी के डिज़ाइन में स्लिम-बेज़ल शामिल है, जिससे यह देखने में मॉडर्न लगता है. इसके अलावा कनेक्टिविटी में HDMI और USB पोर्ट्स दिए गए हैं. बता दें कि यह QLED या 4K नहीं है, लेकिन बेसिक स्ट्रीमिंग, गेमिंग और टीवी शो के लिए यह एक पर्याप्त है. कीमत की बात करें तो यह फ्लिपकार्ट पर 33% के डिस्काउंट के बाद 13,999 रुपए में मिल जाएगा.
5.4 - Compaq (43) Full HD Smart Coolita TV
यह Full HD स्मार्ट टीवी बेजल-डिज़ाइन और क्लासिक LED डिस्प्ले के साथ आता है और इसमें कनेक्टिविटी में USB और HDMI पोर्ट शामिल हैं ताकि बाहरी डिवाइसेस जुड़े जा सकें. कीमत की बात करें तो फ्लिपकार्ट पर 46% की छूट के बाद इसकी कीमत 13,800 रुपए दिख रही है.
6.5 - VW (43) OptimaX Series Full HD QLED Android TV
Full HD (1920×1080) रेज़ॉल्यूशन के साथ, इस TV में Display Mirroring की सुविधा है. यूज़र्स वीडियो कॉल या स्क्रीन शेयर कर सकते हैं. बताते चलें कि इस टीवी की कीमत अमेजन पर 48% की छूट के बाद 12,999 रुपए है. कम बजट में TV आपके लिए बढ़िया ऑप्शन हो सकती है.
7.6 - Foxsky (43) Full HD Smart LED TV
इस Full HD स्मार्ट टीवी में आपको 1920×1080 पिक्सल रेज़ॉल्यूशन के साथ ओएस के रूप में Android TV मिलेगा. इसमें Netflix, YouTube, Prime Video जैसे ऐप्स का सीधा एक्सेस मिलता है. साथ ही इसमें 2 HDMI-2 USB पोर्ट, साउंड आउटपुट करीब 30 वाट है, जिसमें डॉल्बी Atmos सपोर्ट मिलेगा. फ्लिपकार्ट पर इसकी कीमत एमआरपी से 72% डिस्काउंट के बाद 11,999 रुपए है.
