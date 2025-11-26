शानदार साउंड, HD डिस्प्ले... 15000 से कम में मिल जाएंगे 43 इंच के ये 6 Smart TV

2 . 1- Realme (43) Full HD Smart Android TV

प्रीमियम-लुकिंग बेज़ल-लेस डिज़ाइन और Dolby ऑडियो के साथ यह Android TV (v11) प्लेटफ़ॉर्म पर चलता है, जिससे Google Assistant, Chromecast, और लोकप्रिय ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें तीन HDMI और दो USB पोर्ट सपोर्ट करती है और इसकी स्पीकर आउटपुट लगभग 24 वाट है. यह टीवी 16,699 रुपए में फ्लिपकार्ट पर लिस्टेड है, हालांकि बैंक डिस्काउंट के साथ 15,000 रुपए तक में मिल जाएगी.