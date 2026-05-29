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15 मिनट में होगी चार्ज, 500KM रेंज के साथ लॉन्च हुई 2026 Tesla Model Y; जानें कितनी है कीमत

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टेक-ऑटो

15 मिनट में होगी चार्ज, 500KM रेंज के साथ लॉन्च हुई 2026 Tesla Model Y; जानें कितनी है कीमत

भारक में Tesla कार मॉडल वाई काफी पॉपुलर कार में हैं. लेकिन Tesla ने 2026 में एक और प्रीमियम कार का रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट कार नई कीमतों के साथ लॉन्च हुई है. पहले इस कार की कीमत 50.89 लाख रुपये थी, लेकिन कंपनी ने इस कार की कीमत कम कर दी है. आइए जानते हैं कि कार के फीचर्स और प्राइज कितना है.

मोहम्मद साबिर | May 29, 2026, 04:03 PM IST

1.Tesla ने लॉन्च की नई कार

Tesla ने लॉन्च की नई कार
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भारत में Tesla की सबसे पॉपुलर कार मॉडल वाई की कीमतों को कंपनी ने रिवाइज कर दिया है. कंपनी ने नई कीमतों के साथ मॉडल वाई 2026 मार्केट में उतार दिया है. लेकिन इस बार टेस्ला ने कार की प्राइज में गिरावट की है और साथ ही दमदार फीचर्स भी दिए हैं. यानी इस कार में कम पैसों में दमदार फीचर्स मिलेंगे. 
 

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2.500KM होगी रेंज

500KM होगी रेंज
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Tesla मॉडल वाई का सबसे दमदार फीचर उसकी रेंज है. रियर व्हील ड्राइव वाली कार क्लेम्ड रेंज 500 किलोमीटर है. ये कार जुलाई 2026 में लॉन्च होगी. हालांकि, अभी तक भारत में टेस्ला की कार अपनी दबदबा नहीं बना सकी है. लेकिन इस कार के बाद ऐसी उम्मीद की है कि टेस्ला कमाल कर सकती है. 
 

3.5 और 6 सीटर में मिलेगी कार

5 और 6 सीटर में मिलेगी कार
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टेस्ला की मॉडल वाई 2026 को आप 5 सीटर और 6 सीटर दोनों में ही खरीद सकते हैं. स्टैंडर्ड 5 सीटर प्रिमियम रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट में 64KWH की बैटरी दी गई है. इतना ही नहीं, ये 5 सीटर कार 299 एचपी की पावर वाले इलेक्ट्रिक मोटर के साथ आती है. वहीं 6 सीटर कार में 85.2KWH की बैटरी दी गई है.
 

4.कितनी कीमत में लॉन्च होगी कार?

कितनी कीमत में लॉन्च होगी कार?
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भारत में टेस्ला मॉडल वाई 59.89 लाख रुपये में लॉन्च हुई थी. वहीं अब कार की कीमत घटाकर 50.89 लाख रुपये कर दी गई है. यानी अब ये कार 9 लाख रुपये सस्ती हुई है. 
 

TRENDING NOW

5.जानें क्या-क्या है इस कार में खास?

जानें क्या-क्या है इस कार में खास?
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टेस्ला की इस कार को सिर्फ 15 मिनट में चार्ज किया जा सकता है. हालांकि 15 मिनट की चार्जिंग में 238 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है. हालांकि, इस कार में 00 से 100 की रफ्तार पकड़ने में सिर्फ 5.9 सेकेंड का वक्त लगता है. वहीं, ये 19 इंच के व्हील्स के साथ आती है और इसमें 16 इंच की टचस्क्रीन और 8 कैमरे भी दिए गए हैं. 
 

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