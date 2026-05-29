15 मिनट में होगी चार्ज, 500KM रेंज के साथ लॉन्च हुई 2026 Tesla Model Y; जानें कितनी है कीमत

5 . जानें क्या-क्या है इस कार में खास?

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टेस्ला की इस कार को सिर्फ 15 मिनट में चार्ज किया जा सकता है. हालांकि 15 मिनट की चार्जिंग में 238 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है. हालांकि, इस कार में 00 से 100 की रफ्तार पकड़ने में सिर्फ 5.9 सेकेंड का वक्त लगता है. वहीं, ये 19 इंच के व्हील्स के साथ आती है और इसमें 16 इंच की टचस्क्रीन और 8 कैमरे भी दिए गए हैं.

