ZEE Auto Awards: बेस्ट बाइक और कार को मिलेगा अवॉर्ड, कैटेगरी से लेकर इवेंट की हर डिटेल जानें यहां 

ZEE Auto Awards Details: ज़ी ऑटो अवॉर्ड्स का तीसरा सीजन आ चुका है. 30 अक्टूबर 2023 को धूमधाम से अवॉर्ड आयोजित किया जाएगा जिसमें 2023 की बेस्ट कार और बाइक को अवॉर्ड मिलेंगे.

डीएनए हिंदी: ऑटो अवॉर्ड्स का इंतजार अब खत्म होने वाला है और Zee Media की डिजिटल विंग, Zee Digital, DNA के साथ मिलकर Auto Awards का तीसरा सीजन 30 अक्टूबर, 2023 को आयोजित किया जा रहा है. पिछले दो सुपरहिट सीजन के बाद दर्शकों को तीसरे अवॉर्ड सीजन का बेसब्री से इंतजार है. इस अवॉर्ड सेरेमनी में अलग-अलग कैटेगरी की बेस्ट कार और बाइक को इनाम दिया जाएगा. पिछले दोनों ऑटो अवॉर्ड्स काफी पसंद किए गए थे. Zee Auto Awards Season 2 को तो यूजर्स ने अपना भरपूर प्यार दिया और तब से ही तीसरे सीजन की मांग हो रही थी. इंडस्ट्री में भी इस अवॉर्ड सेरेमनी की खूब चर्चा रही. इस बार का मुख्य फोकस भारत में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के ग्रोथ, ग्राहकों की प्राथमिकता और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बढ़ते बाजार पर रहेगा।

इन प्रमुख मुद्दों पर आयोजित होगा पैनल डिस्कशन

ज़ी ऑटो अवॉर्ड्स में शानदार कार और दमदार बाइक को अवॉर्ड देने के साथ ही कुछ जरूरी और अहम मुद्दों पर चर्चा भी होगी. इसमें इंडस्ट्री के नामचीन चेहरे शिरकत करेंगे और अहम टॉपिक के बारे में आपको काफी कुछ जानने का मौका मिलेगा.



पहला टॉपिक: यात्रियों की सुरक्षा के लिए ऑटो इंडस्ट्री कितनी गंभीर है? (How serious is the auto industry towards safety concerns?)

दूसरा टॉपिक: क्या सही दिशा में बढ़ रहा इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ रुझान? (Shifting auto trends “is EV the best foot forward”?)

यह भी पढ़ें: सस्ते दाम पर खरीदें ये शानदार Trimmers, Amazon दे रहा गजब का डिस्काउंट

15 कैटेगरी में मिलेंगे अवॉर्ड

4-वीलर्स

फेसलिफ्ट ऑफ द ईयर (मास मार्केट)

डिजाइन ऑफ द ईयर

डिजाइन ऑफ द ईयर (लग्जरी)

एसयूवी ऑफ द ईयर

लग्जरी कार ऑफ द ईयर

इलेक्ट्रिक कार ऑफ द ईयर

लग्जरी इलेक्ट्रिक कार ऑफ द ईयर

हाई टेक कार ऑफ द ईयर

मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड ऑफ द ईयर

मोस्ट प्रॉमिशिंग कार ऑफ द ईयर ( 4-वीलर्स)

टू-वीलर्स

बजट मोटरसाइकिल ऑफ द ईयर

इलेक्ट्रिक टू-वीलर ऑफ द ईयर

स्कूटर ऑफ द ईयर

प्रीमियम मोटरसाइकिल ऑफ द ईयर

मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड ऑफ द ईयर (टू-वीलर्स)

यह भी पढ़ें: 21,000 की Watch 2,000 में खरीदें, Amazon पर चल रही बंपर सेल

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.