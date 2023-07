स्मार्टफोन से लेकर टैबलेट तक Xiaomi के हर प्रोडक्ट पर मिल रहा है बंपर डिस्काउंट, बस 4 दिन है मौका

डीएनए हिंदीः शाओमी ने अपने ग्राहकों के लिए Republic Day Sale की शुरुआत की है. 16 जनवरी से शुरू होकर 20 जनवरी, 2023 तक चलने वाले इस सेल में कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट दिया जा रहा है. इसमें ग्राहक शाओमी और रेडमी के सभी प्रोडक्ट्स पर बंपर डिस्काउंट पा सकते हैं जिसमें स्मार्टफोन, टेलीविजन, स्मार्ट होम डिवाइसेज और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के प्रोडक्ट्स शामिल हैं.

यह सेल कंपनी की वेबसाइट Mi.com पर चल रही है और इसके साथ ही शाओमी इंडिया अपने Mi Store App पर भी एक्सक्लूसिव डील्स और प्रमोशन चलाएगी जिसका ग्राहक लाभ ले सकते हैं. इसमें हर रोज 12 बजे की परेड शामिल है जिसमें सिलेक्टेड डिवाइस पर एक घंटे के लिए बेहतरीन डील दी जाएगी. इसके साथ ही 3 बजे फ्लैश डील और "Play & Win" का अवसर भी प्रदान करेगी. इस "Play & Win" में ग्राहक फ्री में Redmi Note 12 Pro और Redmi Smart TV 32 जैसे प्रोडक्ट्स जीत सकते हैं.

Take a step towards a Smarter, Digital India with up to 70% off on your favorite products!



Head to the Xiaomi #RepublicDay sale for some exciting offers 👇

🛒 https://t.co/TMkD6PTi4E pic.twitter.com/JNERVR2s9M