X Down: अचानक ठप हुआ X, भारत समेत दुनियाभर में करोड़ों यूजर्स परेशान

जम्मू- बाल सुधार ग्रह में पुलिस पर हमला. बाल कैदियों ने पुलिस पर हमला किया, एक लोकल गैंगस्टर, 2 पाक कैदी फरार, पुलिस ने जम्मू में हाई अलर्ट जारी किया | जयपुर- कबाड़ की दुकान में लगी आग, झोटवाड़ा में कबाड़ की दुकान में आग लगी, दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटीं | आज जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे राजपाल यादव. बेल बॉन्ड जमा ने होने के वजह से नहीं आएंगे बाहर. दिल्ली हाईकोर्ट ने दी है राजपाल को जमानत,
टेक-ऑटो
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X एक बार फिर आउटेज का शिकार हो गया. सोमवार शाम 7:00 बजे (IST) से यूजर्स को एक्सेस करने में दिक्कत आने लगी है. ऐप और वेबसाइट पर यूजर्स लॉग इन या फीड नहीं कर पा रहे हैं.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X एक बार फिर आउटेज का शिकार हो गया. सोमवार शाम 7:00 बजे (IST) से यूजर्स को एक्सेस करने में दिक्कत आने लगी है. ऐप और वेबसाइट पर यूजर्स लॉग इन या फीड नहीं कर पा रहे हैं.