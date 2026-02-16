टेक-ऑटो

X Down: अचानक ठप हुआ X, भारत समेत दुनियाभर में करोड़ों यूजर्स परेशान

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X एक बार फिर आउटेज का शिकार हो गया. सोमवार शाम 7:00 बजे (IST) से यूजर्स को एक्सेस करने में दिक्कत आने लगी है. ऐप और वेबसाइट पर यूजर्स लॉग इन या फीड नहीं कर पा रहे हैं.

X Down

Add DNA as a Preferred Source