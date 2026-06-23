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AI के चक्कर में आपकी जेब होगी ढीली! नया फोन-लैपटॉप खरीदना होगा और महंगा

क्या आप भी नया स्मार्टफोन, लैपटॉप या गेमिंग कंसोल खरीदने की सोच रहे हैं? अगर हां, तो आपको अपनी जेब थोड़ी और ढीली करनी पड़ सकती है.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : Jun 23, 2026, 01:31 PM IST

AI के चक्कर में आपकी जेब होगी ढीली! नया फोन-लैपटॉप खरीदना होगा और महंगा

फोन-लैपटॉप हो जाएंगे महंगे? (Image Source- Pixabay)

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  • AI मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए टेक कंपनियां ताबड़तोड़ मेमोरी चिप्स खरीद रही हैं
  • जिससे चिप्स की कमी हो गई है और गैजेट्स के दाम बढ़ रहे हैं
  • ऐपल के सीईओ ने भी आने वाले आईफोन और मैकबुक के महंगे होने की चेतावनी दी है
  • पिछले एक साल में इन चिप्स की कीमतें करीब 4 गुना तक बढ़ चुकी हैं

क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि आजकल नया फोन खरीदना बजट से बाहर होता जा रहा है? अगर हां, तो आपके लिए एक और बुरी खबर है. आने वाले दिनों में स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट और यहां तक कि प्लेस्टेशन (PS5) जैसे गेमिंग कंसोल की कीमतें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं और इस बार इस महंगाई का विलेन कोई और नहीं, बल्कि हर जगह छाया रहने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) है.

आखिर गैजेट्स महंगे क्यों हो रहे हैं?

स्मार्टफोन या लैपटॉप में डेटा ट्रांसफर और स्टोरेज के लिए खास तरह की मेमोरी और स्टोरेज चिप्स का इस्तेमाल होता है. आजकल AI का क्रेज इतनी तेजी से बढ़ा है कि दुनिया भर की टेक कंपनियां अपने AI मॉडल्स जैसे ChatGPT आदि को ट्रेन करने के लिए इन चिप्स को ताबड़तोड़ खरीद रही हैं. चिप बनाने वाली दुनिया की तीन सबसे बड़ी कंपनियां सैमसंग, एसके हाइनिक्स और माइक्रोन, इस बढ़ती मांग को पूरा नहीं कर पा रही हैं. नतीजा यह हुआ कि मार्केट में इन चिप्स की भारी कमी हो गई है और इनकी कीमतें आसमान छूने लगी हैं.

टेक दिग्गजों ने भी खड़े किए हाथ

इस चिप संकट का असर कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ऐपल के सीईओ टिम कुक ने भी हाल ही में चेतावनी दी है कि आने वाले आईफोन, आईपैड और मैकबुक महंगे हो सकते हैं. उन्होंने बताया कि पिछले एक साल में चिप्स की कीमतें करीब 4 गुना तक बढ़ चुकी हैं, जिसे कंपनियों के लिए खुद झेल पाना अब नामुमकिन होता जा रहा है.

मार्केट रिसर्च फर्म Techarc के फाउंडर और चीफ एनालिस्ट फैसल कावूसा के मुताबिक, किसी भी स्मार्टफोन को बनाने की कुल लागत में 8 से 12% हिस्सा इन्हीं मेमोरी चिप्स का होता है. जब इनकी कीमत इतनी बढ़ेगी, तो कंपनियों के पास फोन के दाम बढ़ाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा. कई चीनी स्मार्टफोन ब्रांड्स ने तो अभी से अपने नए मॉडल्स की कीमतें बढ़ा दी हैं या उसी कीमत में कम फीचर्स वाले फोन बाजार में उतारने शुरू कर दिए हैं.

भारतीय ग्राहकों पर दोगुनी मार

भारतीय कंज्यूमर्स के लिए यह परेशानी और भी बड़ी है. इसकी वजह है डॉलर के मुकाबले रुपये की लगातार गिरती कीमत. चूंकि ये चिप्स इंटरनेशनल मार्केट से डॉलर में खरीदी जाती हैं, इसलिए रुपये के कमजोर होने से भारतीय कंपनियों के लिए इन्हें इम्पोर्ट करना और महंगा हो जाता है. टेक जर्नलिस्ट्स का मानना है कि आने वाले दिनों में सैमसंग और अन्य ब्रांड्स के प्रीमियम और फोल्डेबल फोन्स पिछले साल के मुकाबले काफी महंगे लॉन्च हो सकते हैं.

चिप बनाने वाली कंपनियां नई फैक्ट्रियां लगाने में अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं, लेकिन इन्हें बनने में 2 से 3 साल का समय लगेगा यानी तब तक महंगाई से राहत मिलने के आसार कम ही हैं. यही वजह है कि पिछले महीने जारी ट्रैकिन टेक और टेचारक की एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक, करीब 48% ग्राहकों ने फिलहाल नया फोन खरीदने का प्लान टाल दिया है, जबकि कुछ लोग सेकंड-हैंड फोन खरीदने का मन बना रहे हैं.

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