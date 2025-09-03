कौन हैं जज अमित मेहता जिन्होंने गूगल की 'मनमानी' पर सुनाया ऐतिहासिक फैसला? भारत के इस राज्य से है खास कनेक्शन

अमेरिका के डिस्ट्रिक्ट जज अमित मेहता ने गूगल की मनमानी पर अहम फैसला सुनाया है, जानें उनका भारत से क्या है नाता और कैसे वह अमेरिका में बने जज...

अमेरिका के डिस्ट्रिक्ट जज अमित मेहता ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है कि गूगल अपने एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम और क्रोम ब्राउज़र को बरकरार रख सकता है. इसके साथ ही फैसले में यह भी कहा गया है कि कंपनी एप्पल के साथ अपना सौदा बरकरार रख सकता है लेकिन ऑनलाइन सर्च मार्केट में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए गूगल को अब अपने प्रतिद्वंद्वियों के साथ सर्च डेटा शेयर करना होगा.

क्या आया फैसला?

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार यह फैसला 5 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आया है जिसमें रेगुलेटर्स ने गूगल पर सर्च और संबंधित विज्ञापन में अवैध एकाधिकार बनाए रखने का आरोप लगाया था. हालांकि अदालत ने गूगल के मेन प्रोडक्ट्स को अलग करने का आदेश देने से परहेज किया. लेकिन डेटा शेयर करने के आदेश को उभरते एआई बेस्ड सर्च टूल्स सहित दूसरे प्रतिस्पर्धियों के लिए समान अवसर देने करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है.

रिपोर्ट के अनुसार जज मेहता ने यह भी कहा कि ओपनएआई जैसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियां जो एडवांस्ड चैटबॉट और एआई सर्च इंजन विकसित कर रही हैं, 'पिछले कई दशकों में किसी भी सर्च इंजन डेवलपर की तुलना में गूगल के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए बेहतर स्थिति में हैं.' उन्हें गूगल सर्च डेटा तक पहुंच प्रदान करने से नवाचार को गति देने और इस क्षेत्र में कंपनी के प्रभुत्व को कम करने में मदद मिल सकती है.

कौन हैं जज अमित मेहता?

अमेरिका के जाने-माने अटॉर्नी और फेडरल जज अमित प्रियवदन मेहता साल 2014 से कोलंबिया के लिए यूएसए के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज है. उनका जन्म गुजरात के पाटन में हुआ था और एक साल की उम्र में साल 1971 में वह अपने परिवार के साथ अमेरिका आए थे.

उनका पालन-पोषण मैरीलैंड के रीस्टरस्टाउन में हुआ और उन्होंने अपनी आगे की शिक्षा जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी से हासिल की. साल 1993 में उन्होंने पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमी से बैचलर्स ऑफ आर्ट्स की उपाधि प्राप्त की. इसके बाद साल 1997 में उन्होंने वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ लॉ से ज्यूरिस डॉक्टर की उपाधि हासिल की.

