टेक-ऑटो

1 जनवरी 2025 से इन स्मार्टफोन में बंद हो जाएगा WhatsApp, कहीं आपके पास भी तो नहीं ये फोन?

WhatsApp not work on these Phones: 1 जनवरी, 2025 से जिन मोबाइल और टैबलेट में WhatsApp सपोर्ट नहीं करेगा, वह सैमसंग, सोनी और मोटोरोला जैसे ब्रांड के हैं.

WhatsApp