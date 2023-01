कमाल है WhatsApp का ये फीचर, Online रहेंगे यूजर्स लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा, जानें क्या है ट्रिक

डीएनए हिंदी: पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्लिकेशन वाट्सऐप का दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है. इसके जरिए लोग ऑडियो और वीडियो कॉलिंग तक धड़ल्ले से करते हैं और चैटिंग के लिए तो लोग इस पर पूरी तरह निर्भर हैं लेकिन कई बार लोग वाट्सऐप का इस्तेमाल करते हुए भी यह नहीं दिखाना चाहते हैं कि वे ऑनलाइन है. अगर आप भी ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो आपके लिए यह फीचर बेहद काम का हो सकता है.

दरअसल, WhatsApp का हाइड ऑनलाइन स्टेटस फीचर iOS और Android दोनों ही यूजर्स के लिए उपलब्ध है. इस फीचर के जरिए यूजर्स किसी से भी अपना ऑनलाइन स्टेटस हाइड कर सकते हैं. साथ ही इस फीचर को कभी भी डिसेबल और इनेबल किया जा सकता है जिससे आपको किसी को हाइड करने या फिर शो करने में ज्यादा माथापच्ची भी नहीं करनी पड़ेगी.

प्राइवेसी सेटिंग में छिपा है सारा खेल

इस ट्रिक का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले वॉट्सऐप ऐप को अपडेट करें. फिर वॉट्सऐप ओपन कर सेटिंग्स टैब में जाएं. इसके बाद Privacy में जाएं. अब लास्ट सीन और ऑनलाइन स्टेटस ऑप्शन पर टैप करें. इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑनलाइन आना किसी को ना पता चले तो लास्ट सीन में Nobody का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें. फिर ऑनलाइन ऑप्शन में Same as last seen सेलेक्ट कर लें.

किसी को नहीं दिखेगा आपका ऑनलाइन स्टेटस

बता दें कि लास्ट सीन के ऑप्शन में आपको Everyone, My contacts, Nobody और My contacts except के ऑप्शन भी दिखाई देंगे. एवरीवन के फीचर में सभी को आपका लास्ट सीन दिखेगा. माय कॉन्टैक्ट्स में उन सभी लोगों को लास्ट सीन और ऑनलाइन स्टेटस दिखेगा, जिनका कॉन्टैक्ट आपके पास सेव है. नोबडी का हमने आपको ऊपर बताया हुआ है. वहीं, My contacts except में आप चुनिंदा से स्टेटस हाइड कर पाएंगे जो कि काफी यूजफुल फीचर माना जाता है.

