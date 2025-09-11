Add DNA as a Preferred Source
क्या है Nano Banana Model जो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल? जान लें इस 3D तस्वीर को बनाने का आसान तरीका

Nano Banana Model: आजकल सोशल मीडिया पर नैनो बनाना ट्रेंड छाया हुआ है, जानें क्या है यह ट्रेन्ड और कैसे आप भी बना सकते हैं अपनी 3D वाली तस्वीर...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Sep 11, 2025, 05:34 PM IST

क्या है Nano Banana Model जो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल? जान लें इस 3D तस्वीर को बनाने का आसान तरीका

Nano Banana Model: सोशल मीडिया पर एक नया क्रेज छाया हुआ है जिसमें लोग अपनी तस्वीरों को 3D डिजिटल मॉडल में बदल रहे हैं. गूगल के नए AI टूल की मदद से यूजर्स अपनी तस्वीरों के साथ-साथ अपने पालतू जानवरों, दोस्तों और यहां तक कि मशहूर हस्तियों की तस्वीरों को भी कुछ ही सेकेंड में आकर्षक शॉर्ट मॉडल्स में बदल रहे हैं. यह ट्रेंड X, वॉट्सऐप, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया है और लोग खुद को और अपने पसंदीदा स्टार्स को जीवंत 3D रूप में देखने के लिए उत्साहित हैं.

इस ट्रेंड के पीछे की एआई को सोशल मीडिया पर 'नैनो बनाना' नाम दिया गया है, हालांकि इसका ऑफिशियल नाम जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज है. इसकी खासियत यह है कि इसका इस्तेमाल करना बेहद आसान है. इसमें कोई भी शख्स बिना किसी खास सॉफ्टवेयर या एडवांस स्किल के 3D मॉडल बना सकता है. यह टूल चेहरे के हाव-भाव, कपड़ों और यहां तक कि बैकग्रांउड के डिटेल्स से स्पष्ट और जीवंत मॉडल बनाता है.

कैसे बनाएं अपना नैनो बनाना मॉडल?

1. Google AI Studio वेबसाइट पर जाएं.
2. होमपेज पर Try Nano Banana पर क्लिक करें और जेमिनी 2.5 फ़्लैश इमेज खोलें.
3. AI आर्ट बनाने के लिए अपनी पसंद का प्रॉम्प्ट डालें.
4. कस्टमाइज मॉडल बनाने '+' बटन पर क्लिक करें और अपनी तस्वीर अपलोड करें और 3D मॉडल प्रॉम्प्ट Run करें.

ध्यान रखें कि इस ट्रेंड के लिए आप बढ़िया क्वॉलिटी वाली तस्वीर का इस्तेमाल करें. अगर आप रियलिस्टिक तस्वीर चाहते हैं तो उसी के मुताबिक अपना प्रॉम्प्ट रखें. बस कुछ ही क्लिक से कोई भी शख्स अपनी तस्वीरों को शानदार 3D में बदल कर सकता है. यह ट्रेंड डिजिटल रचनात्मकता को सभी के लिए मजेदार, आसान और जीवंत बना रहा है.

