क्या होता है SIM लॉक? जानें आपके फोन के डेटा को कैसे रखता है सुरक्षित

ये फीचर आपके सिम कार्ड पर एक एक्स्ट्रा पासवर्ड लगा देता है, जिससे कोई भी अनजान व्यक्ति आपके नंबर या ओटीपी का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाता.

आजकल हमारा पूरा पर्सनल और बैंक से जुड़ा डेटा फोन में ही रहता है. फोन खो जाने या चोरी होने पर सबसे बड़ा डर यह रहता है कि कोई हमारे नंबर का गलत इस्तेमाल करके बैंक अकाउंट खाली न कर दे या हमारे नाम से धोखाधड़ी न कर दे. इसी खतरे से बचाने के लिए सिम लॉक (SIM Lock) फीचर काम में आता है. भले ही यह सुनने में थोड़ा पेचीदा या टेक्निकल लगे, लेकिन आपकी डिजिटल सुरक्षा के लिए यह बेहद जरूरी फीचर है.

क्या होता है एंड्रॉयड फोन में सिम लॉक?

सिम लॉक आपके फोन के नॉर्मल स्क्रीन लॉक, जैसे पैटर्न, फिंगरप्रिंट या पिन से बिल्कुल अलग होता है. यह एक एक्स्ट्रा सुरक्षा चक्र है जो सीधे आपके सिम कार्ड पर लगता है. जब आप इसे चालू कर देते हैं, तो हर बार फोन स्विच ऑफ होकर ऑन होने पर आपसे एक खास पिन मांगा जाता है.

इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर कोई चोर आपके फोन से सिम निकालकर किसी दूसरे मोबाइल में भी डाल ले, तब भी वह सिम काम नहीं करेगी. बिना सही पिन डाले कोई भी व्यक्ति आपके नंबर से कॉल, मैसेज या ओटीपी एक्सेस नहीं कर पाएगा.

सिम लॉक आपके डेटा को कैसे सुरक्षित रखता है?

आजकल सिम स्वैपिंग और हैकिंग के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं. हैकर्स आपकी फर्जी आईडी बनाकर या टेलिकॉम कंपनी को गुमराह करके आपके नंबर का क्लोन बना लेते हैं या आपका नंबर हड़पने की कोशिश करते हैं.

सिम लॉक सीधे नेटवर्क लेवल पर काम करता है. इसका जो सिक्योरिटी पिन होता है, वह सिर्फ आपको पता होता है. नेटवर्क ऑपरेटर या कंपनी का कोई कर्मचारी भी इस पिन को किसी अनजान व्यक्ति या हैकर को नहीं बता सकता. इससे आपका नंबर हर तरह की डिजिटल जालसाजी से सुरक्षित रहता है.

एंड्रॉयड फोन में सिम लॉक कैसे चालू करें?

अपने सिम कार्ड पर लॉक लगाना बेहद आसान है. इसके लिए आप नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

सबसे पहले अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाएं.

नीचे स्क्रॉल करें और सुरक्षा और गोपनीयता वाले विकल्प पर टैप करें.

इसके बाद नीचे मोर सेटिंग्स या Other Security Settings पर क्लिक करें.

अब आपको सिम लॉक या सेट-अप सिम कार्ड लॉक का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर जाएं.

लॉक सिम कार्ड वाले बटन को ऑन करें.

अब आपसे डिफ़ॉल्ट पिन डालने को कहा जाएगा. यह पिन आपके सिम के नए कवर/पैकेट पर लिखा होता है (आमतौर पर यह 0000 या 1234 होता है).

डिफ़ॉल्ट पिन डालने के बाद चेंज सिम पिन पर क्लिक करें.

अब अपना नया और मजबूत पिन डालें और उसे ओके करके सेव कर लें.

अगर सिम कार्ड ब्लॉक हो जाए तो क्या करें?

नया पिन सेट करते समय सावधानी बरतें. अगर आप लगातार 3 बार गलत पिन डाल देते हैं, तो आपका सिम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा. सिम ब्लॉक हो जाए, तो घबराने की जरूरत नहीं है. ऐसे में फोन आपसे 8 अंकों का PUK कोड मांगेगा. यह कोड आपको सिम खरीदते समय मिले प्लास्टिक पैकेट या कार्ड पर लिखा मिल जाएगा. अगर आपके पास वह पैकेट नहीं है, तो आप अपने ऑपरेटर के कस्टमर केयर पर कॉल करके या उनकी ऑफिशियल ऐप से भी PUK कोड हासिल कर सकते हैं.

क्या eSIM पर भी काम करता है सिम लॉक?

हां, सिम लॉक का यह फीचर फिजिकल सिम के साथ-साथ डिजिटल यानी eSIM पर भी पूरी तरह काम करता है. वैसे eSIM को फोन से निकाला नहीं जा सकता, इसलिए यह फिजिकल सिम के मुकाबले पहले से ही काफी सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन सिम लॉक लगाने से इसकी सुरक्षा दोगुनी हो जाती है.

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