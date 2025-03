ChatGPT का Ghibli Anime Style तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इससे तरह-तरह की तस्वीरें बना रहें हैं जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

ChatGPT बनाने वाली Open AI ने हाल ही में अपनी नई सर्विस का ऐलान किया है. इसका नाम GPT-4o इमेज जनरेटिव है. इसके द्वारा बनाई गई इमेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. Ghibli स्टाइल इमेज की है. Zomato से Sam Altman तक, कई लोगों ने इस लेटेस्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है और अपनी फोटो को इंटरनेट पर शेयर किया है. ओपनएआई का ये फीचर काफी पसंद किया जा रहा है.

क्या है घिबली एनिमे स्टाइल

मीडिया की घिबली शैली चाहे वो तस्वीर हों, फिल्में हों या लघु फिल्में, स्टूडियो घिबली से प्रेरित हैं, जो एक प्रसिद्ध जापानी एनीमेशन स्टूडियो है. ये अपने अनूठे हाथ से बनाए गए सुंदर एनीमेशन होते हैं. इनके जरिए ऐसी कहानियों को द‍िखाया जाता है, जो लोगों के दिलों को छू जाएं.

घिबली शब्‍द लीबियाई अरबी शब्द से लिया गया है. इसका मतलब होता है गर्म रेगिस्‍तान. घिबली नाम एक जापानी एनिमेशन स्‍टूड‍ियो का भी है. जापानी एनीमेशन स्टूडियो के फिल्म मेकर और स्टूडियो के को-मेकर हयाओ मियाजाकी द्वारा तैयार किया गया एक स्पेशल तरह का एनीमेशन कार्टून की दुनिया में काफी पसंद किया जाता है. इस स्टाइल को Ghibli कहते हैं.

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं

जब से लोगों ने घिबली स्‍टाइल के बारे जाना है वो अपने परिवार, दोस्‍तों और वायरल इमेजेज को घिबली पोर्ट्रेट में बदल रहे हैं. जोमेटो और ब्लिंकिट जैसी कंपनियां भी घिबली इमेजेस बनाकर सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट शेयर कर रही हैं. ये अपने प्रोडक्ट्स को घिबली स्‍टाइल में प्रचारित कर रहे हैं.

