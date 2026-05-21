क्या है कॉकरोच जनता पार्टी? इंस्टाग्राम पर BJP से भी निकली आगे, क्या लड़ेगी अगला चुनाव! 5 दिनों में 1 करोड़ फॉलोअर्स

सोशल मीडिया पर इन दिनों कॉकरोच जनता पार्टी नाम का एक नया डिजिटल ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है.

सोशल मीडिया के समकालीन दौर में राजनीतिक विमर्श और जन-अभिव्यक्ति का तरीका पूरी तरह बदल चुका है. इसका सबसे ताजा और हैरान कर देने वाला उदाहरण इन दिनों इंस्टाग्राम पर देखने को मिल रहा है, जहां कॉकरोच जनता पार्टी नाम से शुरू हुआ एक व्यंग्यात्मक अभियान रातों-रात एक बड़े राजनीतिक आंदोलन और डिजिटल ट्रेंड में तब्दील हो चुका है.

महज पांच दिनों के भीतर इस अकाउंट ने डिजिटल दुनिया के स्थापित समीकरणों को उलट कर रख दिया. लॉन्चिंग के केवल 5 दिनों में 1 करोड़ (10 मिलियन) से अधिक फॉलोअर्स बटोर कर इस हैंडल ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) जैसी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट को भी पीछे छोड़ दिया है.

सोशल मीडिया पर छाई कॉकरोच जनता पार्टी

अगर आंकड़ों पर नजर डालें, तो 21 मई तक कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स की संख्या 10.7 मिलियन (1 करोड़ 70 लाख) के जादुई आंकड़े को पार कर गई थी इसके विपरीत, लंबे समय से सोशल मीडिया पर मजबूत पकड़ रखने वाली भाजपा के आधिकारिक हैंडल के फॉलोअर्स की संख्या लगभग 8.7 मिलियन है.

कांग्रेस अभी भी इस रेस में सबसे आगे

हालांकि, मुख्य विपक्षी दल बनी हुई है, जिसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर करीब 13.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं. वहीं, आम आदमी पार्टी 1.9 मिलियन फॉलोअर्स के साथ इस दौड़ में काफी पीछे नजर आती है. सबसे चौंकाने वाली बात इस डिजिटल अभियान की 'स्ट्राइक रेट' है.

जहां भाजपा ने 8.7 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने के लिए अपने पेज पर 18,000 से अधिक पोस्ट साझा की हैं, वहीं कॉकरोच जनता पार्टी ने महज 56 पोस्ट के जरिए 1 करोड़ का आंकड़ा छू लिया. लॉन्चिंग के शुरुआती 78 घंटों में ही इस अकाउंट से 30 लाख से अधिक युवा जुड़ चुके थे.

16 मई को हुआ था आगाज

इस अनोखे अभियान का आगाज 16 मई को हुआ था. बताया जा रहा है कि इसकी पृष्ठभूमि देश की सर्वोच्च अदालत से जुड़ी है. सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत की एक कथित टिप्पणी को आधार बनाकर युवाओं ने इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक मजाकिया मीम और व्यंग्य के रूप में शुरू किया था. लेकिन देखते ही देखते यह युवाओं की सामूहिक आवाज बन गया और अगले ही दिन इसे इंस्टाग्राम पर लॉन्च कर दिया गया.

किन मुद्दों पर केंद्रित?

यह मंच खुद को युवाओं का, युवाओं के लिए और युवाओं द्वारा संचालित एक राजनीतिक विकल्प के रूप में परिभाषित करता है. इसके कंटेंट और पोस्ट्स का गहराई से विश्लेषण करें, तो स्पष्ट होता है कि यह केवल मनोरंजन के लिए नहीं है. इस प्लेटफॉर्म ने सीधे तौर पर युवाओं की दुखती रग पर हाथ रखा है. इसके पोस्ट मुख्य रूप से देश में बढ़ती बेरोजगारी और रोजगार के अवसरों की कमी, हाल के दिनों में हुए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक मामले, राजनीतिक दलों की जनता और विशेषकर युवाओं के प्रति जवाबदेही जैसे मुद्दों पर केंद्रित हैं.

भाजपा को फॉलोअर्स की संख्या में पछाड़ने के बाद इस हैंडल ने तीखे और तंज भरे पोस्ट शेयर किए. एक पोस्ट में लिखा गया, "युवाओं की सामूहिक ताकत को कम आंकने की भूल मत कीजिए." वहीं भाजपा के विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के दावे पर कटाक्ष करते हुए एक अन्य पोस्ट में लिखा गया- "वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पार्टी, दे सेड!" इंस्टाग्राम के अलावा एक्स पर भी इसके फॉलोअर्स 1.65 लाख को पार कर चुके हैं.