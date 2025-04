New Aadhaar App: केंद्र सरकार ने आधार कार्ड के उपयोग और सत्यापन को और भी आसान और सुरक्षित बनाने के लिए एक नया आधार एप लॉन्च किया है. इस एप के जरिए उपयोगकर्ता अब अपने आधार विवरण को डिजिटल रूप से सत्यापित और साझा कर सकेंगे, जिससे न तो आधार कार्ड की फोटोकॉपी की जरूरत होगी, न ही उसे साथ लेकर चलने की. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस एप को राष्ट्रीय राजधानी में एक कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया. यह ऐप उपयोगकर्ताओं को अपनी व्यक्तिगत जानकारी को डिजिटल और सुरक्षित तरीके से साझा करने की सुविधा प्रदान करता है.

नया आधार एप, उपयोगकर्ताओं को सिर्फ एक टैप के जरिए अपने आधार डीटेल को सत्यापित करने का मौका देता है. अब आधार कार्ड का सत्यापन क्यूआर कोड स्कैनिंग के माध्यम से भी किया जा सकता है, जैसे यूपीआई भुगतान होता है. इसके अलावा, एप में फेस आईडी प्रमाणीकरण की सुविधा भी है, जिससे सत्यापन की प्रक्रिया और भी सुरक्षित और तेज़ हो जाती है. मंत्री ने इस ऐप को लेकर कहा, अब कोई फिजिकल आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी, उपयोगकर्ता अपनी जानकारी को सुरक्षित रूप से साझा कर सकेंगे.'

Union Minister Ashwini Vaishnaw tweets, " New Aadhaar App Face ID authentication via mobile app. No physical card, No photocopies" pic.twitter.com/z8JzCVKF3P

नए आधार ऐप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह उपयोगकर्ताओं को अपनी जानकारी पर पूरा नियंत्रण देता है. ऐप में उपयोगकर्ताओं को यह अधिकार है कि वे केवल वह जानकारी साझा करें, जिसकी उन्हें आवश्यकता हो. इससे आधार कार्ड की जानकारी को लेकर होने वाली किसी भी जालसाजी या दुरुपयोग का खतरा कम हो जाएगा. यह एप उपयोगकर्ता की सहमति से ही जानकारी साझा करता है और इसकी सुरक्षा के लिए मजबूत उपाय किए गए हैं.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में पेट्रोल-डीजल बाइक पर बैन लगाने की तैयारी, जानें सरकार का नया एक्शन प्लान

1/ Now with just a tap, users can share only the necessary data, giving them complete control over their personal information - New Aadhaar App (in beta testing phase) pic.twitter.com/kmO3P80gkW