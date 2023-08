अब AADHAAR से जुड़े हर सवाल का जवाब देगा यह AI Chatbot 'आधार मित्र', जानें कैसे कर सकते हैं इस्तेमाल

डीएनए हिंदीः भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (Unique Identification Authority of India) यानी यूआईडीएआई (UIDAI) ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस एक नया चैटबॉट लॉन्च किया है. इसका नाम आधार मित्र (Aadhaar Mitra) है और यह आधार कार्ड को रीड कर इससे जुड़े सभी प्रश्नों का उत्तर देगा. इसमें PVC Status रजिस्ट्रेशन, कम्पलेंट्स आदि के स्टेटस को ट्रैक करने में मदद करेगा.

UIDAI ने एक ऑफिशियल ट्वीट कर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि यह चैटबॉट मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है. आधार मित्र को www.uidai.gov.in/en लिंक से एक्सेस किया जा सकता है. इसके साथ ही UIDAI ने एक QR कोड भी ट्वीट किया है जिसको स्कैन कर चैटबॉट को एक्सेस किया जा सकता है.

नई डिजिटल AI हेल्प की घोषणा करते हुए UIDAI ने ट्विटर पर लिखा, “#ResidentFirst #UIDAI का नया AI/ML आधारित चैट सपोर्ट अब बेहतर रेसिडेंट इंटरैक्शन के लिए उपलब्ध है! अब रेसिडेंट #Aadhaar PVC कार्ड स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं, शिकायतों को दर्ज और ट्रैक कर सकते हैं. #AadhaarMitra के साथ इंटरैक्ट करने के लिए https://uidai.gov.in/en/ पर जाएं."

#ResidentFirst#UIDAI’s New AI/ML based chat support is now available for better resident interaction!

Now Residents can track #Aadhaar PVC card status, register & track grievances etc.

To interact with #AadhaarMitra, visit- https://t.co/2J9RTr5HEH@GoI_MeitY @PIB_India pic.twitter.com/fHlVd0rXTv