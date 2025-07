WhatsApp को टक्कर देगा ट्विटर वाले जैक डोर्सी का Bitchat? बिना इंटरनेट के भेज सकेंगे मैसेज

ट्विटर के को-फाउंडर जैक डोर्सी ने एक नए मैसेजिंग ऐप का ऐलान किया है. फिलहाल इस ऐप का रिव्यू चल रहा है. ऐप का नाम है Bitchat. इस ऐप की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये ब्लूटूथ मेश टेक्नोलॉजी पर काम करता है और बिना इंटरनेट के भी यह मैसेज भेज सकता है. बिना इंटरनेट के काम करने वाला ये ऐप बेहद प्रॉमिसिंग है. माना जा रहा है कि इसका ये फीचर दुनिया के सबसे पॉपुलर मैसेजिंग ऐप WhatsApp को कड़ी टक्कर दे सकता है.

जैक डोर्सी ने ट्वीट किया, 'मेरा वीकेंड प्रोजेक्ट जिसमें मैं ब्लूटूथ मेश नेटवर्क, रीले, स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल के बारे में सीख रहा हूं, मैसेज इन्क्रिप्शन मॉडल्स और कुछ और चीज़ों के बारे में सीख रहा हूं.'

my weekend project to learn about bluetooth mesh networks, relays and store and forward models, message encryption models, and a few other things.



bitchat: bluetooth mesh chat...IRC vibes.



TestFlight: https://t.co/P5zRRX0TB3

GitHub: https://t.co/Yphb3Izm0P pic.twitter.com/yxZxiMfMH2