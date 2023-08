Twitter Down: अचानक ठप पड़ गया ट्विटर, यूजर्स को हुई बड़ी परेशानी

डीएनए हिंदी: दुनिया भर में मशहूर माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर (Twitter) आज अचानक ही ठप (Twitter Down) पड़ गई. डेस्कटॉप वर्जन से लोगों को ट्विटर में लॉग इन करने में और सभी तरह की सर्विसेज का प्रयोग करने में मुश्किल आ रही थी और वो साइट का कोई भी फीचर यूज ही नहीं कर पा रहे थे. हालांकि अब चीजें दुरुस्त हो चुकी हैं और यूजर्स एक बार फिर से ट्विटर पर एक्टिव हो गए हैं.

Twitter Down होने को लेकर भी लोगों ने ट्विटर पर सवाल पूछे हैं. इसके साथ ही ट्विटर पर अलग तरह के Meme भी वायरल होने लगे थे जिसमें ट्विटर के API के खराब होने की बातें कही गईं थी. वहीं ठीक होने तक लोगों को अनेकों तरह की समस्या का सामना करना पड़ा.

There seems to be some problem with Twitter. Showing me an error of over capacity & search results are not shown.



Checking if the problem is with my browser or others too?#TwitterDown??

Error - Something went wrong, but don’t fret — it’s not your fault.



Tweeted from App!