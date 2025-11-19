अब असली और फर्जी कॉल की होगी पहचान, डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर TRAI ने लिया बड़ा फैसला

TRAI ने तय किया है कि अब सभी बड़े बैंक, म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार और पेंशन संगठन अपनी कॉल के लिए ‘1600’ नंबर का इस्तेमाल करेंगे, जिससे लोगों को असली और फर्जी कॉल पहचानना आसान होगा. इस नई व्यवस्था का सीधा लाभ आम जनता को होगा

देश में बढ़ती बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी को देखते हुए TRAI ने बड़ा फैसला लिया है. अब बैंक, म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार और पेंशन से जुड़े संगठन अपने ग्राहकों को कॉल करने के लिए केवल ‘1600’ नंबर का इस्तेमाल करेंगे. इससे आम लोग आसानी से पहचान सकेंगे कि कॉल असली संस्था से आई है या धोखेबाज से. इस कदम से OTP, UPI PIN और अन्य निजी जानकारी की सुरक्षा बढ़ेगी और धोखाधड़ी की घटनाओं में कमी आएगी.

दरअसल, वर्तमान में धोखेबाज लोग सामान्य मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर बैंक या वित्तीय संस्था बनकर कॉल करते हैं और लोगों से OTP, UPI PIN और अन्य संवेदनशील जानकारी लेकर ठगी करते हैं. इस समस्या को ध्यान में रखते हुए TRAI ने ‘1600’ नंबर की शुरुआत की है. इस नए नियम से आम लोग आसानी से पहचान सकेंगे कि कॉल वास्तविक संस्था से आई है या फर्जी है.

चरणबद्ध तरीके से लागू करने की समयसीमा भी तय

TRAI ने इस नियम को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की समयसीमा भी तय की है. बड़े बैंक, चाहे सरकारी हों, निजी हों या विदेशी, 1 जनवरी 2026 से इस नियम के तहत कॉल करेंगे. इसके बाद फरवरी 2026 तक बड़े NBFC और पेमेंट बैंक, और मार्च 2026 तक सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ‘1600’ नंबर की सीरीज अपनाएंगे. म्यूचुअल फंड और एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को 15 फरवरी 2026 तक, जबकि बड़े स्टॉकब्रोकरों को 15 मार्च 2026 तक यह व्यवस्था लागू करनी होगी. पेंशन से जुड़े संगठनों को भी 15 फरवरी 2026 तक इस नियम का पालन करना अनिवार्य होगा. बीमा कंपनियों के लिए तारीखें अभी तय की जा रही हैं.

सीधा लाभ आम जनता को होगा

इस नई व्यवस्था का सीधा लाभ आम जनता को होगा. जैसे ही किसी बैंक या वित्तीय संस्था की कॉल ‘1600’ नंबर से आएगी, लोग तुरंत पहचान सकेंगे कि यह भरोसेमंद कॉल है. इसके विपरीत अन्य अज्ञात नंबर से आने वाली कॉलों से सतर्क रहने की जरूरत होगी. विशेषज्ञों का कहना है कि TRAI का यह कदम वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने में मददगार साबित होगा और लोगों का डिजिटल लेन-देन में भरोसा बढ़ाएगा.

