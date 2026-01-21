क्या है 6GHz WiFi बैंड? जिसे बिना लाइसेंस के कर सकेंगे इस्तेमाल, अब घरों में मिलेगा High Speed इंटरनेट

भारत में फिलहाल सभी Wi-Fi राउटर 2.4GHz और 5GHz बैंड पर ही काम कर रहे हैं. जिसकी इंटरनेट स्पीड 1.3 Gbps तक ही है, लेकिन 6GHz बैंड से 9.6 Gbps तक स्पीड मिलेगी.

केंद्र सरकार ने 6Ghz स्‍पेक्‍ट्रम बैंड को लेकर बड़ा कदम उठाया है. केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय ने 6 GHz बैंड के निचले हिस्से यानी 5925-6425 मेगाहर्ट्ज को बिना लाइसेंस के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है. यानी इस बैंड के लिए अब किसी भी टेक कंपनी को लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी. इसका फायदा यह होगा कि घर हो या ऑफिस WiFi 6E और WiFi 7 की सुपरफास्ट कनेक्टिविटी मिल सकेगी.

WiFi 6 के लिए 6GHz बैंड की जरूरत होती है. देश की दिग्गज टेक कंपनी रिलायंस जियो और एयरटेल के बीच लंबे समय से खींचतान चल रही थी. दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस झंझट को खत्म कर दिया. सरकार ने किसी भी टेलिकॉम कंपनी को न देकर सीधा इसका लाइसेंस फ्री कर दिया. दोनों टेलिकॉम कंपनी इसे अपने लिए इस्तेमाल करना चाहती थीं.

6Ghz स्‍पेक्‍ट्रम बैंड को मंजूरी मिलने से इंटरनेट बफरिंग की समस्या से काफी छुटकारा मिलेगा और डिजिटल काम अब तेज गति से हो सकेंगे. 6 गीगाहर्ट्ज बैंड के लिए अब WiFi 6E और WiFi 7 कनेक्टिविटी को सपोर्ट लिए नए राउटर्स मार्केट में उतारे जाएंगे. इससे न सिर्फ इंटरनेट की स्पीड बढ़ेगी, बल्कि मोबाइल डेटा पर लोगों का खर्च भी बचेगा.

क्या होगा इसका सबसे बड़ा फायदा?

वाई-फाई 6ई और वाई-फाई 7 राउटर लगाने से इंटरनेट की स्पीड में बड़ा इजाफा होगा यानी बिना बफरिंग के कुछ भी डाउनलोड किया जा सकेगा. ऑनलाइन गेमिंग से लेकर वीडियो स्ट्रीमिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग तक सबकुछ बिना किसी रुकावट के किए जा सकेंगे.

What is 6GHz WiFi Band। क्या है 6 गीगाहर्ट्ज बैंड?

6GHz WiFi बैंड एक नया उन्नत वायरलेस फ्रीक्वेंसी बैंड है, जो 5GHz और 2.4GHz बैंड के बाद आता है. इसकी मदद से ओवर-द-एयर डेटा एक्सचेंज (OTA) किया जा सकता है. यह बैंड 5.925-7.125 GHz के बीच काम करता है. इसमें 160MHz चौड़ाई वाले 14 चैनल होते हैं. जिससे डेटा ट्रांसफर की गति बढ़ जाती है. इस समय भारत में वाई-फाई के लिए 2.4GHz और 5GHz बैंड का इस्तेमाल किया जा रहा है.

भारत में फिलहाल सभी Wi-Fi राउटर 2.4GHz और 5GHz बैंड पर ही काम कर रहे हैं. 2.4GHz हो, 5GHz हो, या फिर 6GHz इन स्पेक्ट्रम बैंड के बीच का सबसे बड़ा अंतर इनके नंबर से पता चलता है.

स्पीड के मामले में तूफान

5GHz बैंड में 1.3 Gbps तक स्पीड से इंटरनेट एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन 6GHz स्पेक्ट्रम बैंड में इंटरनेट स्पीड 9.6 Gbps तक पहुंच सकती है. यह बैंड Wi-Fi 6E और Wi-Fi 7 तकनीकों के साथ काम करता है और उच्च गति, कम लैटेंसी और कम हस्तक्षेप प्रदान करता है.

