अब WhatsApp यूज करने के लिए देने होंगे पैसे! Free में नहीं मिलेगा इस फीचर का एक्सेस, Meta ने की पूरी तैयारी

अब WhatsApp के करोड़ों यूजर्स को तगड़ा झटका लगने वाला है. दरअसल मेटा अपने इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप के लिए पेड सर्विस शुरू करने वाला है. आइए जानते है कि क्या है नया अपडेट

आज के समय में सोशल मीडिया लगभग हर व्यक्ति तक पहुंच चुका है. करोड़ों लोग चैट करने के लिए वीडियो कॉल करने के लिए WhatsApp का उपयोग करते हैं. लेकिन अब WhatsApp के करोड़ों यूजर्स को तगड़ा झटका लगने वाला है. दरअसल अब मेटा अपने इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप के लिए पेड सर्विस शुरू करने वाला है. हाल ही में इस फीचर को बीटा अपडेट में देखा गया है. गौरतलब है कि जब यह मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ था तो एक साल के लिए फ्री था लेकिन इसके बाद 55 रुपये सालाना चार्ज की घोषणा की गई थी. लेकिन फिर बाद में इस ऐप को फ्री टू यूज कर दिया गया.

सब्सक्रिप्शन फीचर लाने की तैयारी

Android Authority की रिपोर्ट के मुताबिक, मेटा ने फेसबुक और इंस्टाग्राम की तरह इसमें भी सब्सक्रिप्शन फीचर लाने की तैयारी शुरू कर दी है. ऐप के इस पेड फीचर को वॉट्सऐप स्टेटस में स्पॉट किया गया है. इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप में यूजर्स को बिना विज्ञापन के स्टेटस स्क्रॉल करने के लिए पैसे देने पड़ सकते हैं. बता दें यह फीचर फिलहाल ट्रायल वर्जन में स्पॉट किया गया है. जब ये नियम लागू हो जाएगा तो यूट्यूब की तरह ही यूजर को इसमें अपने कॉन्टैक्ट्स के स्टेटस को देखने के लिए पैसे देने होंगे वरना पहले विज्ञापन देखना होगा, इसके बाद ही वो किसी के स्टेटस को देख पाएंगे.

फेसबुक और इंस्टाग्राम की तरह मॉनीटाइजेशन

इसे इस तरह से भी समझ सकते है कि मेटा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक और इंस्टाग्राम की तरह वॉट्सऐप को भी मॉनीटाइज करने की कोशिश की है, अगर देखा जाए तो अभी भारत में 80 करोड़ के करीब यूजर्स हैं. वहीं, ग्लोबली करीब 2.8 अरब यूजर्स वॉट्सऐप का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में मेटा अपने इस पेड फीचर के जरिए अच्छी कमाई कर सकता है. हालांकि खबरें ये भी हैं कि इस फीचर को शुरुआत सभी देशों में लॉन्च नहीं किया जाएगा. ये फीचर अभी टेस्टिंग पर चल रहा है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से