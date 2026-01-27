FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

दिल्ली में छात्रों का UGC दफ्तर का घेराव, दिल्ली में सामान्य वर्ग के छात्रों का घेराव, दिल्ली में UGC दफ्तर की सुरक्षा बढ़ी, दिल्ली में UGC दफ्तर की सुरक्षा बढ़ाई गई, पुलिस के अतिरिक्त जवान तैनात किए गए

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
अब WhatsApp यूज करने के लिए देने होंगे पैसे! Free में नहीं मिलेगा इस फीचर का एक्सेस, Meta ने की पूरी तैयारी

अब WhatsApp यूज करने के लिए देने होंगे पैसे! Free में नहीं मिलेगा इस फीचर का एक्सेस, Meta ने की पूरी तैयारी

Falgun Month 2026:कब से शुरू हो रहा है फाल्गुन माह, जानें इस महीने में का महत्व से लेकर नियम और व्रत त्योहार की पूरी लिस्ट

कब से शुरू हो रहा है फाल्गुन माह, जानें इस महीने में का महत्व से लेकर नियम और व्रत त्योहार की पूरी लिस्ट

गणतंत्र दिवस पर जैसलमेर में पकड़ा गया जासूस! हनीट्रैप में फंसकर ISI के लिए काम करने की आशंका

गणतंत्र दिवस पर जैसलमेर में पकड़ा गया जासूस! हनीट्रैप में फंसकर ISI के लिए काम करने की आशंका

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
टूरिज्म से कमाई के मामले में कौन है दुनिया का बादशाह? जानें इस लिस्ट में किस नंबर पर आता है भारत

टूरिज्म से कमाई के मामले में कौन है दुनिया का बादशाह? जानें इस लिस्ट में किस नंबर पर आता है भारत

Zodiac Sign: ये 5 राशियों वाले होते हैं बेहद स्वार्थी, मीठी-मीठी बातें कर निकलवा लेते हैं बड़े से बड़ा काम

ये 5 राशियों वाले होते हैं बेहद स्वार्थी, मीठी-मीठी बातें कर निकलवा लेते हैं बड़े से बड़ा काम

ये 10 आदतें एक बेटा अपने पापा से सीखकर चुपचाप अपने व्यक्तित्व में समाहित करता जाता है

ये 10 आदतें एक बेटा अपने पापा से सीखकर चुपचाप अपने व्यक्तित्व में समाहित करता जाता है

Homeटेक-ऑटो

टेक-ऑटो

अब WhatsApp यूज करने के लिए देने होंगे पैसे! Free में नहीं मिलेगा इस फीचर का एक्सेस, Meta ने की पूरी तैयारी

अब WhatsApp के करोड़ों यूजर्स को तगड़ा झटका लगने वाला है. दरअसल मेटा अपने इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप के लिए पेड सर्विस शुरू करने वाला है. आइए जानते है कि क्या है नया अपडेट

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Jan 27, 2026, 10:42 AM IST

अब WhatsApp यूज करने के लिए देने होंगे पैसे! Free में नहीं मिलेगा इस फीचर का एक्सेस, Meta ने की पूरी तैयारी

Whatsapp Update

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

आज के समय में सोशल मीडिया लगभग हर व्यक्ति तक पहुंच चुका है. करोड़ों लोग चैट करने के लिए वीडियो कॉल करने के लिए  WhatsApp का उपयोग करते हैं. लेकिन अब  WhatsApp के करोड़ों यूजर्स को तगड़ा झटका लगने वाला है. दरअसल अब मेटा अपने इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप के लिए पेड सर्विस शुरू करने वाला है. हाल ही में इस फीचर को बीटा अपडेट में देखा गया है. गौरतलब है कि जब यह मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ था तो एक साल के लिए फ्री था लेकिन इसके बाद 55 रुपये सालाना चार्ज की घोषणा की गई थी. लेकिन फिर बाद में इस ऐप को फ्री टू यूज कर दिया गया. 

सब्सक्रिप्शन फीचर लाने की तैयारी

Android Authority की रिपोर्ट के मुताबिक, मेटा ने फेसबुक और इंस्टाग्राम की तरह इसमें भी सब्सक्रिप्शन फीचर लाने की तैयारी शुरू कर दी है. ऐप के इस पेड फीचर को वॉट्सऐप स्टेटस में स्पॉट किया गया है. इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप में यूजर्स को बिना विज्ञापन के स्टेटस स्क्रॉल करने के लिए पैसे देने पड़ सकते हैं. बता दें यह फीचर फिलहाल ट्रायल वर्जन में स्पॉट किया गया है. जब ये नियम लागू हो जाएगा तो यूट्यूब की तरह ही यूजर को इसमें अपने कॉन्टैक्ट्स के स्टेटस को देखने के लिए पैसे देने होंगे वरना पहले विज्ञापन देखना होगा, इसके बाद ही वो किसी के स्टेटस को देख पाएंगे.

फेसबुक और इंस्टाग्राम की तरह मॉनीटाइजेशन

इसे इस तरह से भी समझ सकते है कि मेटा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक और इंस्टाग्राम की तरह वॉट्सऐप को भी मॉनीटाइज करने की कोशिश की है, अगर देखा जाए तो अभी भारत में 80 करोड़ के करीब यूजर्स हैं. वहीं, ग्लोबली करीब 2.8 अरब यूजर्स वॉट्सऐप का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में मेटा अपने इस पेड फीचर के जरिए अच्छी कमाई कर सकता है. हालांकि खबरें ये भी हैं कि इस फीचर को शुरुआत सभी देशों में लॉन्च नहीं किया जाएगा. ये फीचर अभी टेस्टिंग पर चल रहा है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
टूरिज्म से कमाई के मामले में कौन है दुनिया का बादशाह? जानें इस लिस्ट में किस नंबर पर आता है भारत
टूरिज्म से कमाई के मामले में कौन है दुनिया का बादशाह? जानें इस लिस्ट में किस नंबर पर आता है भारत
Zodiac Sign: ये 5 राशियों वाले होते हैं बेहद स्वार्थी, मीठी-मीठी बातें कर निकलवा लेते हैं बड़े से बड़ा काम
ये 5 राशियों वाले होते हैं बेहद स्वार्थी, मीठी-मीठी बातें कर निकलवा लेते हैं बड़े से बड़ा काम
ये 10 आदतें एक बेटा अपने पापा से सीखकर चुपचाप अपने व्यक्तित्व में समाहित करता जाता है
ये 10 आदतें एक बेटा अपने पापा से सीखकर चुपचाप अपने व्यक्तित्व में समाहित करता जाता है
T20I में सबसे बड़ा स्कोर करने वाली 10 टीमें, लिस्ट देख चौंक जाएंगे आप
T20I में सबसे बड़ा स्कोर करने वाली 10 टीमें, लिस्ट देख चौंक जाएंगे आप
घर पर लगातार सबसे ज्यादा T20I सीरीज जीतने वाली टीमें, देखें लिस्ट में भारत के अलावा किन टीमों का नाम
घर पर लगातार सबसे ज्यादा T20I सीरीज जीतने वाली टीमें, देखें लिस्ट में भारत के अलावा किन टीमों का नाम
MORE
Advertisement
धर्म
Today Horoscope 26 January: मिथुन और सिंह वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन और सिंह वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Zodiac Sign: इन 5 राशियों का प्यार आपके लिए है ईश्वर का उपहार, कई जन्मों के बाद मिलते हैं ऐसे केयरिंग जीवनसाथी 
इन 5 राशियों का प्यार आपके लिए है ईश्वर का उपहार, कई जन्मों के बाद मिलते हैं ऐसे केयरिंग जीवनसाथी
Today Horoscope 25 January: नए अवसर, नई शुरुआत या मिलेगा भाग्य का साथ? पढ़ें आज का अपना राशिफल
Today Horoscope 25 January: नए अवसर, नई शुरुआत या मिलेगा भाग्य का साथ? पढ़ें आज का अपना राशिफल
Ketu Gochar: केतु के गोचर से मार्च तक इन 5 राशियों के लिए खुल गया गोल्डन डोर, जादुई छड़ी से ये जो छुएंगे हो जाएगी उनकी
केतु के गोचर से मार्च तक इन 5 राशियों के लिए खुल गया गोल्डन डोर, जादुई छड़ी से ये जो छुएंगे हो जाएगी उनकी
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग क्रांतिकारी कदम उठाने वाले होते हैं, परिवार में कर देते हैं बगावत अगर बात न मानी जाए
इन तारीखों पर जन्मे लोग क्रांतिकारी कदम उठाने वाले होते हैं, परिवार में कर देते हैं बगावत अगर बात न मानी जाए
MORE
Advertisement