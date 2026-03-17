स्टीव जॉब्स का वो आइडिया जिसने दुनिया के स्मार्टफोन छूने का तरीका बदल दिया, जानें iPhone के बनने की कहानी

आईफोन वो स्मार्टफोन है जिसने दुनिया के फोन छूने की क्षमता को पूरी तरह से बदल दिया, एप्पल का यह प्रोडक्ट कैसे विकसित हुआ और कैसे लोग इसे अपनी पॉकेट में रखना स्टेटस सिंबल समझने लगे, जानिए इसकी पूरी कहानी...

2000 के दशक की शुरुआत में स्टीव जॉब्स के मन में एक अनोखा विचार आया. क्या होगा अगर हम बिना किसी फिजिकल कीबोर्ड के सिर्फ कांच की स्क्रीन को छूकर टाइप कर सकें? उन्होंने एप्पल की अपनी टीम को एक ऐसा मल्टी-टच डिस्प्ले बनाने को कहा जो इंसानी उंगलियों के इशारों को समझ सके. इस प्रोजेक्ट पर्पल डॉर्म का नाम दिया गया. कुछ महीनों के अंदर एक शुरुआती प्रोटोटाइप तैयार हुआ जिसने दिखा दिया कि यह तकनीक कंप्यूटर और डिवाइस के साथ हमारे इंटरैक्शन को पूरी तरह बदल सकती है.

जब एक के बाद एक गायब होने लगे आईफोन पर काम करने वाले इंजीनियर

ब्रायन मर्चेंट ने अपनी किताब 'द वन डिवाइस: द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द आईफोन' में बताया कि शुरुआत में जॉब्स का फोकस स्मार्टफोन पर नहीं बल्कि एक टैबलेट बनाने पर था. आईफोन बनाने का आईडिया दूर-दूर तक उनके दिमाग में नहीं था. उस समय एप्पल की आईफोन टीम लगभग ढाई साल तक बेहद गोपनीय माहौल में काम कर रही थी ताकि प्रोजेक्ट की जानकारी बाहर न जाए. लोगों ने यह भी गौर किया कि इसपर काम करने वाले इंजीनियर्स गायब होते रहे.

इस मल्टी-टच तकनीक को और बेहतर बनाने में Bas Ording जैसे डिजाइनरों का बड़ा योगदान था. उन्होंने इनर्शियल स्क्रॉलिंग जैसी फीचर को इतना स्मूद बना दिया कि स्क्रीन पर स्क्रॉल करना बिल्कुल नैचुरल महसूस होने लगा. यह सिर्फ एक टेक्निकल डेमो नहीं था बल्कि एक ऐसा अनुभव था जिसे आम लोग भी आसानी से अपना सकते थे.

शुरुआत में स्मार्टफोन नहीं बल्कि टैबलेट बनाने की थी प्लानिंग

इसी दौरान एप्पल के अंदर फोन बनाने पर भी चर्चा चल रही थी. जब जॉब्स ने इस मल्टी-टच डिस्प्ले की क्षमता देखी तो उनके दिमाग में एक बड़ा आइडिया आया कि क्यों न इसी टेक्नोलॉजी से एक फोन बनाया जाए. इसके बाद टैबलेट प्रोजेक्ट को कुछ समय के लिए रोक दिया गया और पूरी टीम का फोकस आईफोनपर शिफ्ट कर दिया गया. यह फैसला जोखिम भरा जरूर था लेकिन बेहद रणनीतिक था क्योंकि उस समय मोबाइल फोन मार्केट में बड़ा बदलाव आने की संभावना थी.

आईफोन(1st generation) को 2007 में लॉन्च किया गया और यह अपने समय से काफी आगे था. इसमें पारंपरिक कीपैड की जगह कैपेसिटिव मल्टी-टच स्क्रीन थी, सफारी ब्राउजर था और एक आसान ऑपरेटिंग सिस्टम आईफोनOS था. जॉब्स ने इसे 3-in-1 डिवाइस बताया यानी एक iPod, एक फोन और एक इंटरनेट कम्युनिकेटर वाली सिंगल डिवाइस. यही प्रेजेंटेशन Macworld 2007 में हुआ था जिसने टेक दुनिया को हिला दिया.

यूं ही नहीं महान सेल्समैन कहे जाते थे स्टीव जॉब्स

स्टीव जॉब्स की खासियत सिर्फ प्रोडक्ट बनाना नहीं थी बल्कि उसे सही तरीके से पेश करना भी थी. उन्होंने आईफोन को सिर्फ फीचर्स के रूप में नहीं बल्कि एक अनुभव और लाइफस्टाइल के तौर पर पेश किया. उनकी स्टोरीटेलिंग इतनी प्रभावशाली थी कि लोग इस प्रोडक्ट से भावनात्मक रूप से जुड़ गए. आईफोन का स्मूद इंटरफेस, प्रीमियम डिजाइन और एप्पल की मजबूत मार्केटिंग ने इसे एक स्टेटस सिंबल बना दिया.

समय के साथ आईफोन में जबरदस्त बदलाव आए. पहला आईफोन 3.5-इंच स्क्रीन, 2MP कैमरा और 2G कनेक्टिविटी के साथ आया था जबकि आज के आईफोन 17 जैसे मॉडल्स में 5G, OLED डिस्प्ले, Face ID, 48MP या उससे बेहतर कैमरा सिस्टम और एडवांस डिजाइन देखने को मिलता है. यह सफर दिखाता है कि कैसे एक आइडिया लगातार विकसित होकर पूरी इंडस्ट्री को लीड कर सकता है.

आईफोन बनाकर नहीं रुके, टैबलेट पर भी किया काम

आईफोन की सफलता के बाद एप्पल ने अपने पुराने टैबलेट आइडिया को फिर से उठाया और इस बार आईफोन से सीखे गए सभी सबक का इस्तेमाल किया. इसका नतीजा था iPad (1st generation) जिसने टैबलेट कैटेगरी को नई पहचान दी. इसमें वही मल्टी-टच अनुभव था लेकिन बड़े स्क्रीन पर, जो पढ़ने, वीडियो देखने और काम करने के लिए ज्यादा बेहतर था.

यह पूरी कहानी इनोवेशन, धैर्य और लचीलेपन की ताकत को दिखाती है. स्टीव जॉब्स और उनकी टीम ने समय के साथ अपनी दिशा बदली, जोखिम उठाया और सही मौके पर सही फैसला लिया. टैबलेट से आईफोन और फिर आईपैड तक का यह सफर हमें सिखाता है कि बड़े आइडिया हमेशा सीधे रास्ते से नहीं आते बल्कि वे बदलते रहते हैं, बेहतर होते हैं और आखिर में दुनिया को बदल देने की क्षमता रखते हैं.

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