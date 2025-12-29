FacebookTwitterYoutubeInstagram
क्या 2026 बनेगा स्मार्टफोन इंडस्ट्री का 'ब्लैक ईयर'? कीमतों में 10 से 15 फीसदी तक आ सकता है उछाल

2026 Smartphone Prices in India: साल 2026 में स्मार्टफोन की कीमतें 10 से 15% तक बढ़ सकती हैं. मेमोरी चिप्स की वैश्विक किल्लत और डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी इसका मुख्य कारण है.

Pragya Bharti

Updated : Dec 29, 2025, 12:48 PM IST

क्या 2026 बनेगा स्मार्टफोन इंडस्ट्री का 'ब्लैक ईयर'? कीमतों में 10 से 15 फीसदी तक आ सकता है उछाल
2026 Smartphone Prices in India: अगर आप साल 2026 में नया स्मार्टफोन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो अपनी जेब थोड़ी और ढीली करने के लिए तैयार हो जाइए. ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन (AIMRA) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, भारत में स्मार्टफोन की कीमतों में 10 से 15 प्रतिशत तक का बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है. साल 2025 में पहले ही कीमतों में लगभग 10% की बढ़ोतरी हो चुकी है, जिसके बाद अगला साल और भी चुनौतीपूर्ण होने वाला है.

एआई और मेमोरी चिप्स की वैश्विक किल्लत

स्मार्टफोन महंगे होने की सबसे बड़ी वजह मेमोरी कंपोनेंट्स (DRAM) की बढ़ती कीमतें हैं. पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का क्रेज बढ़ रहा है, जिसके चलते डेटा सेंटर्स को भारी मात्रा में चिप्स की जरूरत है. चिप बनाने वाली बड़ी कंपनियां अब स्मार्टफोन के बजाय इन डेटा सेंटर्स के लिए हाई-प्रॉफिट वाली चिप्स बनाने को प्राथमिकता दे रही हैं. सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा होने से मैन्युफैक्चरिंग लागत 8 से 15% तक बढ़ गई है.

डॉलर के मुकाबले रुपये की रिकॉर्ड गिरावट

भारतीय स्मार्टफोन बाजार के लिए USD-INR करेंसी में उतार-चढ़ाव एक बड़ी समस्या है. डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर (₹90 के पार) पर पहुंच गया है. चूंकि फोन के अधिकांश पार्ट्स विदेशों से आयात किए जाते हैं, इसलिए डॉलर मजबूत होने से कंपनियों की आयात लागत बढ़ गई है. कंपनियां अब इस बढ़ी हुई लागत का बोझ सीधे ग्राहकों पर डालने को मजबूर हैं.

'श्रिंकफ्लेशन' और कम होते फीचर्स

लागत कम करने के लिए मोबाइल ब्रांड्स अब 'श्रिंकफ्लेशन' का सहारा ले रहे हैं. रिपोर्ट के अनुसार, कंपनियां या तो दाम बढ़ा रही हैं या फिर उसी दाम पर कम फीचर्स (जैसे कम रैम, पुराना कैमरा सेंसर या धीमी चार्जिंग) वाले फोन लॉन्च कर रही हैं. Xiaomi, Realme, Vivo और Oppo जैसे बड़े ब्रांड्स ने पहले ही अपने कुछ बेस्ट-सेलिंग मॉडल्स की कीमतें बढ़ा दी हैं.

रिटेल सेक्टर पर दबाव ज्यादा

बढ़ती कीमतों के कारण दिवाली के बाद से ग्राहकों की संख्या में भारी गिरावट आई है. रिटेलर्स एसोसिएशन (AIMRA) के अनुसार, कई दुकानदारों को बिक्री न होने के कारण स्टाफ की सैलरी और दुकान का किराया अपनी बचत से देना पड़ रहा है. जीरो-इंटरेस्ट EMI और कैशबैक जैसे ऑफर्स में भी कटौती की जा रही है, जिससे मिड-रेंज और बजट सेगमेंट के ग्राहकों के लिए नया फोन खरीदना मुश्किल हो गया है.

