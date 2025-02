मार्च 2025 में स्मार्टफोन बाजार में कई बड़ी कंपनियां अपने नए मॉडल्स लॉन्च करने वाली हैं. अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो थोड़ा इंतजार आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

New Smartphone Launch: अगर आप भी नया स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए हो सकती है. मार्च महीना टेक लवर्स के लिए खास रहने वाला है. Nothing, Samsung, Vivo, iQOO और POCO जैसी कंपनियां अपने नए स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली हैं. ये सभी स्मार्टफोन्स लेटेस्ट फीचर्स और अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी के साथ बाजार में दस्तक देंगे.

Nothing Phone 3a सीरीज

Nothing कंपनी 4 मार्च को अपने नए स्मार्टफोन Nothing Phone 3a और 3a प्रो को लॉन्च करने जा रही है. इन फोन्स में अपग्रेडेड डिजाइन और 50MP पेरिस्कोप कैमरा जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए जा सकते हैं.

iQOO Neo 10R 5G

iQOO ने 11 मार्च को iQOO Neo 10R 5G के लॉन्च की घोषणा की है. यह स्मार्टफोन 6.78 इंच OLED डिस्प्ले और Snapdragon 8s Gen 3 प्रोसेसर के साथ आएगा. इसकी कीमत 30 हजार रुपये से कम रहने की उम्मीद है.

Vivo T4x 5G

Vivo T4x 5G स्मार्टफोन में 6.72 इंच FHD+ डिस्प्ले, मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 प्रोसेसर और 6,500mAh की दमदार बैटरी दी जाएगी. इसकी लॉन्च डेट का अभी खुलासा नहीं हुआ है.

Samsung Galaxy A सीरीज

Samsung भारत में 2 मार्च को Galaxy A सीरीज के तीन नए स्मार्टफोन लॉन्च करेगी. इनमें Galaxy A36, Galaxy A56 और Galaxy A26 मॉडल्स शामिल हो सकते हैं. ये फोन मेटल फ्रेम और अपग्रेडेड कैमरा सेटअप के साथ आने की उम्मीद है.

POCO M7 5G

POCO 3 मार्च को अपना नया स्मार्टफोन POCO M7 5G लॉन्च करेगी. यह स्मार्टफोन Snapdragon 4 Gen 2 प्रोसेसर, 12GB RAM और 10 हजार रुपये से कम कीमत के साथ बाजार में आएगा. मार्च 2025 स्मार्टफोन के शौकीनों के लिए नए मॉडल्स की भरमार लेकर आ रहा है. Nothing, Samsung, iQOO, Vivo और POCO जैसी कंपनियों के लेटेस्ट मॉडल्स शानदार फीचर्स के साथ लॉन्च हो रहे हैं. अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा इंतजार करें और इन नए मॉडल्स के लॉन्च के बाद अपना निर्णय लें.

