JioTag: रिलायंस जियो ने JioTag Go डिवाइस को लॉन्च कर दिया है. ये भारत का पहला ट्रैकर बताया जा रहा है. ये Google Find My Device नेटवर्क के साथ जोड़ा जाएगा.

Reliance Jio News: रिलायंस जियो ने JioTag Go नामक नया डिवाइस लॉन्च किया है, जो भारत का पहला ऐसा ट्रैकर है. ये Google Find My Device नेटवर्क के साथ संगत है. यह ट्रैकर आपके एंड्रॉइड डिवाइस को खोने से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है. इसका आकार छोटा होने के बावजूद, यह अत्यधिक प्रभावी है. ये लोगों को Google Play Store पर मिल जाएगा. इसे Google Find My Device ऐप से लिंक कर रियल-टाइम लोकेशन अपडेट प्राप्त किया जा सकता है.

खरीदारी और उपलब्धता

JioTag Go को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से खरीद सकते हैं. यह डिवाइस Amazon, JioMart, Reliance Digital और My Jio Store पर उपलब्ध है. लॉन्च ऑफर के तहत, इसे मात्र ₹1499 में खरीदा जा सकता है, जबकि इसकी मूल कीमत ₹2999 है. यह ब्लैक, व्हाइट, येलो और ऑरेंज चार कलर ऑप्शन्स में मिल जाएगा. इसके साथ एक साल की बैटरी लाइफ, एक अतिरिक्त बैटरी और एक डोरी भी प्रदान की जाती है.

iOS के लिए पहले से उपलब्ध विकल्प

Jio ने पहले iOS यूजर्स के लिए JioTag Air पेश किया था, जो Apple Find My Network के साथ काम करता है. अब एंड्रॉइड यूजर्स के लिए JioTag Go उपलब्ध है. यह एक ब्लूटूथ-इनेबल ट्रैकर है जिसे चाबियों, वॉलेट, पर्स, सामान, या गैजेट्स के साथ टैग किया जा सकता है. इसकी मदद से आप अपने सामान की लोकेशन को फोन की स्क्रीन पर देख सकते हैं.

इसमें 120 dB बिल्ट-इन स्पीकर है, जिससे खोया हुआ सामान आवाज की मदद से ढूंढा जा सकता है.

इसका वजन केवल 77 ग्राम है और इसमें सिम कार्ड की आवश्यकता नहीं होती.

यह ट्रैकर उन लोगों के लिए आदर्श है जो अपने सामान को सुरक्षित और ट्रैक करने में रुचि रखते हैं.

