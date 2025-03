भारत में हाई-स्पीड इंटरनेट क्रांति लाने के लिए एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक (Starlink) लगातार नए कदम उठा रही है. एयरटेल के साथ साझेदारी के बाद अब स्टारलिंक ने रिलायंस जियो के साथ भी हाथ मिला लिया है. यह डील भारत में सैटेलाइट-आधारित इंटरनेट सेवा को बढ़ावा देगी, जिससे बिना मोबाइल टावरों के भी तेज और स्थिर इंटरनेट मिलेगा. Starlink का नेटवर्क लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) सैटेलाइट्स पर आधारित है, जिससे डेटा ट्रांसमिशन बेहद तेज होगा. यह साझेदारी विशेष रूप से दूर-दराज के क्षेत्रों के लिए फायदेमंद होगी, लेकिन अभी सेवा शुरू होने से पहले कुछ सरकारी अनुमतियों का इंतजार है. यह डील भारत में हाई-स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए की गई है, जिससे बिना किसी मोबाइल टावर के भी इंटरनेट उपलब्ध कराया जा सकेगा.

स्टारलिंक इंटरनेट सेवा हजारों लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) सैटेलाइट्स के जरिए काम करती है. ये सेटेलाइट्स लेजर लिंक टेक्नोलॉजी से जुड़े होते हैं, जिससे डेटा ट्रांसफर बेहद तेज और निर्बाध होता है. इस तकनीक से इंटरनेट स्पीड पारंपरिक ब्रॉडबैंड सेवाओं की तुलना में ज्यादा होगी. इस डील का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि भारत में इंटरनेट सेवा के लिए मोबाइल टावरों पर निर्भरता घटेगी. खासतौर पर ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को बेहतर और स्थिर इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा.

स्टारलिंक इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए एक स्टारलिंक टर्मिनल डिवाइस की जरूरत होगी, जिसे सेटअप करने के बाद यह सीधे सैटेलाइट से सिग्नल प्राप्त करेगा. इससे हाई-स्पीड इंटरनेट और लो लेटेंसी की सुविधा मिलेगी, जिससे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, गेमिंग और अन्य डिजिटल सेवाएं पहले से कहीं बेहतर होंगी.

हालांकि, रिलायंस जियो और स्टारलिंक के बीच यह डील हो चुकी है, लेकिन अभी भी स्टारलिंक को भारत में सेवा शुरू करने के लिए सरकारी मंजूरी का इंतजार है. एक बार सभी अप्रूवल मिल जाने के बाद, यह सेवा पूरे भारत में लॉन्च की जाएगी. एलन मस्क की स्टारलिंक और मुकेश अंबानी की यह साझेदारी भारत में डिजिटल युग को एक नया आयाम दे सकती है. इस कदम से इंटरनेट कनेक्टिविटी तेज और किफायती होगी, जिससे देश के ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में डिजिटल इंडिया का सपना और करीब आता दिख रहा है.

Media Release - Jio to bring SpaceX’s Starlink high-speed internet to its customers pic.twitter.com/8LjIWfAxs3