Realme ने भारत में लॉन्च किए Narzo 90 5G और Narzo 90x 5G फोन्स, मिलेंगे 50MP कैमरे के साथ ये धांसू फीचर्स

चीनी स्मार्टफोन ब्रांड कंपनी Realme ने साल 2025 खत्म होने से पहले भारत में दो नए स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए हैं. कंपनी ने Realme Narzo 90 5G और Realme Narzo 90x 5G को लॉन्च किया है. रियलमी 50 MP कैमरा के साथ दमदार फीचर्स के साथ मार्केट में उतारा है. खास बात यह है कि कंपनी ने इन मॉडल्स को किफायती बजट रेंज में पेश किया है.

Realme Narzo 90 5G Specifications

Realme Narzo 90 5G में 6.57 Inch की फुल एचडी+ Amoled डिस्प्ले दी गई है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट पर सपोर्ट करता है. यह हेंडसेट Android 15 बेस्ड Realme UI 6.0 पर काम करता है.

बैटरी

Realme Narzo 90 5G और Realme Narzo 90x 5G में 7,000mAh की बैटरी दी गई है, जो कि सिंगल चार्ज में पूरे दिन आपके फोन का बैकअप रखेगी. फोन के साथ 60W चार्जिंग दिया गया है.

कैमरा

Realme Narzo 90x 5G में 50 MP +2MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा. इसके अलावा एक्स वेरिएंट में 50MP का मेन कैमरा मिलेगा. Narzo 90 5G की बात करें तो 50MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा.

Realme के Narzo 90 5G और Narzo 90x 5G की कीमत

कंपनी ने Realme Narzo 90 5G को 6GB RAM +128 GB स्टोरेज वेरिएंट को 16,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है. 8GB RAM +128GB में यह फोन 18,499 रुपये में मिलेगा.

वहीं, Narzo 90x 5G की बात करें तो 6GB RAM +128 GB स्टोरेज वेरिएंट में 13,999 रुपये और GB RAM +128GB में 15,499 रुपये में मिलेगा. फोन की ब्रिकी 24 दिसंबर 2025 से शुरू हो जाएगी. यूजर्स इन फोन्स को रियलमी की आधिकारी वेबसाइट और Amazon.in से ऑनलाइन खरीद सकेंगे.

