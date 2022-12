Realme 10 Pro series के फोन हुए लॉन्च, Flipkart पर आकर्षक कीमत पर चल रही SALE

Realme 10 Pro series

डीएनए हिंदी: Realme ने कुछ दिनों पहले भारत में 10 प्रो सीरीज़ (Realme 10 Pro series) को लॉन्च किया था. कंपनी ने 10 प्रो सीरीज के तहत दो स्मार्टफोन पेश किए हैं. इनमें रियलमी 10 प्रो (Realme 10 Pro) और रियलमी 10 प्रो प्लस (Realme 10 Pro Plus) शामिल हैं. दोनों स्मार्टफोन मिड-रेंज केटेगरी को पूरा करते हैं. साथ ही दोनों फोन बेहतरीन स्पेसिफिकेशन से लैस हैं. बता दें कि Realme 10 Pro Plus आज भारत में अपनी पहली बिक्री करेगा. इस स्मार्टफोन को सबसे पहले चीन में लॉन्च किया गया था.



Realme 10 Pro Plus फ्लिपकार्ट (Flipkart) पर दोपहर 12 बजे से सेल के लिए उपलब्ध है. रियलमी 10 प्रो प्लस (Realme 10 Pro Plus) की यूएसपी यह है कि यह कर्व्ड डिस्प्ले के साथ आता है. रियलमी पहली कंपनी है जिसने मिड-रेंज सेगमेंट में कर्व्ड डिस्प्ले वाला फोन लाने की कोशिश की है. यह सिमेट्रिकल बेज़ल के साथ आता है जो देखने में बेहद आकर्षक है. तो आइए इस फोन को अपने कार्ट में डालने से पहले इसकी कीमत और स्पेसिफिकेशन पर एक नजर डालते हैं.

Realme 10 Pro Plus की कीमत

Realme 10 Pro Plus को दो अलग-अलग वेरिएंट में लॉन्च किया गया है, जिसमें 6GB और 8GB वेरिएंट शामिल हैं. 6GB+128GB वेरिएंट की कीमत 24,999 रुपये है. हालांकि, बैंक ऑफर्स के साथ डिवाइस को 23,999 रुपये में खरीदा जा सकता है. रियलमी 10 प्रो प्लस 8GB+128GB वेरिएंट को 25,999 रुपये में खरीदा जा सकता है. Realme 10 Pro Plus तीन रंगों के आप्शन में मौजूद है. जिसमें हाइपरस्पेस गोल्ड, डार्क मैटर और नेबुला ब्लू शामिल हैं.

Realme 10 Pro Plus की स्पेसिफिकेशन



रियलमी 10 प्रो प्लस (Realme 10 Pro Plus) में फुल एचडी+ रेजोल्यूशन के साथ 6.7 इंच का एमोलेड कर्व्ड डिस्प्ले है. डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट और 360 Hz टच सैंपलिंग रेट को भी सपोर्ट करता है. रियलमी 10 प्रो प्लस मीडियाटेक डाइमेंशन 1080 एसओसी से पॉवर्ड है जो 12 जीबी रैम और 256 जीबी स्टोरेज के साथ है.

Realm 10 Pro Plus में पीछे की तरफ एक क्वाड-कैमरा सेटअप है जिसमें 108-मेगापिक्सल का प्राथमिक कैमरा, 8-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 2-मेगापिक्सल का मैक्रो शूटर शामिल है. सेल्फी के लिए फोन में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी है. अन्य प्रमुख फीचर में Android 13 पर आधारित Realme UI 4, 33W फास्ट चार्जिंग, 5G और 67W फास्ट चार्जिंग के साथ 5000mAh की बैटरी शामिल है.



