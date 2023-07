कम कीमत और जबरदस्त फीचर्स के साथ 9 जनवरी को पेश होगा Realme का नया स्मार्टफोन, जानें खासियत

डीएनए हिंदीः चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Realme ने पिछले महीने भारत में Realme 10 Pro 5G और Realme 10 Pro+ 5G को पेश किया था. अब कंपनी नए स्मार्टफोन Realme 10 4G के लॉन्च के साथ अपने पोर्टफोलियो को और एक्सपेंड करने जा रही है. कंपनी का नया स्मार्टफोन 9 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे पेश किया जाएगा. इसके साथ ही कंपनी ने इस बात की भी पुष्टि कर दी है कि इस फोन के लॉन्चिंग को यूट्यूब, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर स्ट्रीम भी किया जाएगा.

रियलमी ने लॉन्चिंग की तारीख के साथ Realme 10 4G के कुछ फीचर्स को भी रिवील कर दिया है. इसके अनुसार फोन में AMOLED डिस्प्ले दिया जाएगा और यह स्मार्टफोन MediaTek Helio G99 चिपसेट से पावर्ड होगा. कंपनी ने बताया है कि मीडियाटेक मोबाइल प्लेटफॉर्म एक गेमिंग प्रोसेसर है और इसके साथ ही इस बात की भी पुष्टि की है कि इस स्मार्टफोन में सुपरडार्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया जाएगा.

The best of both worlds is launching on the 9th of January! Witness the slimmest design with #realme10's Ultra Slim Light Particle Design and 5000mAh massive battery.