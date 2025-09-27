PM मोदी ने लॉन्च किया BSNL का स्वदेशी 4G नेटवर्क, आसानी से होगा 5G में अपग्रेड

BSNL 4G Rollout: ओडिशा से PM मोदी ने BSNL का स्वदेशी 4G नेटवर्क लॉन्च किया. यह नेटवर्क आसानी से 5G में अपग्रेड हो सकेगा और ग्रामीण भारत तक विश्वस्तरीय इंटरनेट पहुंचाएगा.

BSNL 4G Rollout: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेओडिशा से भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) के स्वदेशी 4G नेटवर्क की शुरुआत की. यह लॉन्च सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने की बड़ी ओर कदम है. इस नेटवर्क को 98 हजार से ज्यादा साइट्स पर रोलआउट किया गया है. खास बात यह है कि इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि भविष्य में इसे आसानी से 5G में बदला जा सकेगा.

दरअसल, BSNL का नया 4G नेटवर्क पूरी तरह से भारत में विकसित तकनीक पर आधारित है. इस लॉन्च के साथ भारत अब उन चुनिंदा पांच देशों की सूची में शामिल हो गया है, जो अपने टेलीकॉम उपकरण खुद बनाते हैं. इसका सीधा फायदा यह होगा कि देश को विदेशी कंपनियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और डिजिटल क्षेत्र में भारत की स्थिति और मजबूत होने कि संभावना है.

डिजिटल इंडिया की असली ताकत

इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह नेटवर्क सिर्फ तेज इंटरनेट की सुविधा नहीं देगा, बल्कि नए अवसर, नई उम्मीदें और नए भारत का प्रतीक बनेगा. वहीं, BSNL ने X पर लिखा कि, “यह सिर्फ इंटरनेट की स्पीड नहीं है, बल्कि डिजिटल इंडिया की असली ताकत है.”

विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी पहुंचाने में मदद

4G नेटवर्क के इस रोलआउट से ग्रामीण और दूरदराज़ के इलाकों में भी विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी पहुंचाने में मदद मिलेगी. जहां प्राइवेट कंपनियों की कवरेज सीमित रहती है, वहां BSNL का यह कदम डिजिटल समावेशन के लिए अहम साबित होगा. यह नेटवर्क भविष्य की 5G सेवाओं की नींव रखने में भी मदद करेगा. चूंकि इसे अपग्रेड-फ्रेंडली बनाया गया है, इसलिए आने वाले वर्षों में भारत में 5G का विस्तार तेज और किफायती होगा.

